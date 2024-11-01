Tarta de manzana

A petición popular de los comensales...

Masa quebrada:

Tamizar 150 gramos de harina floja.

Añadir 75 gramos de mantequilla con sal, fría y cortada en cuadradinos.

Meter las manos y espachurrar, deshacer, mezclar.

Tiene que quedar con esa textura. Como arena.

Mezclar con un huevo. Y amasar. Una vez quede la masa homogénea envolver en film y nevera (mínimo una hora)

Crema pastelera:

Pelar un limón, tiene que quedar lo mínimo de la parte blanca.

Infusionar la piel de limón, con una rama de canela en medio litro de leche. Tiene que estar al fuego 10 mins pero sin que rompa a hervir.

Y mientras tanto:

Pelar y quitarle el corazón a las manzanas.

Cortar y meter en un bol con limón para evitar que oxide a lo loco...

Crema pastelera:

En un cazo, echar cuatro yemas de huevo y 100 gr de azúcar. Mezclar muy bien.

Poner 50 gr de maicena en un vaso. Y con la leche infusionada mezclar.

Echar en la mezcla de huevo y azúcar con el resto de la leche. Esto es importante: el fuego bajo y nunca parar de revolver. Suave, no como si batierais un huevo. Sólo tiene que ser una cosa constante.

En un momento dado y por sorpresa se espesa. Cuando pase esto remover un minuto más y pasar a un recipiente. Ponerle film tocando la crema y dejar a un lado.

Masa quebrada:

Sacar de la nevera, poner en una superfice enharinada. Aplastar y luego extender con un rodillo.

Poner en el molde, apuñalar con un tenedor.

Poner papel de horno encima y garbanzos para que haga peso. Al horno precalentado a 180 grados. Y diez minutos más menos.

Y ya después montar la historia. Crema pastelera y las manzanas. La horno a 200 grados 10 minutos más.

Dejar enfriar y a comer!