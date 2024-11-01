Locura en la Casa Blanca [eng]

Así como los medios de comunicación nos dijeron durante tres años que Ucrania ganaba y que la derrota de Rusia era inminente, ahora escuchamos que la derrota de Irán es inminente. De ser así, ¿Por qué Trump habla ahora de enviar tropas estadounidenses? ¿Por qué la CIA ofrece cuantiosos sobornos a los líderes kurdos para que envíen hombres kurdos a morir por Israel en Irán? ¿Por qué se convoca repentinamente al Pentágono a ejecutivos de empresas armamentísticas estadounidenses para comprobar con qué rapidez se puede reponer?¿Por qué ...
Así, como pregunta tonta.
Trump tiene 79 años, ha hecho toda la vida lo que le ha dado la gana, es un maleducado, un pedófilo, un estafador, un gánster y u mentiroso, pero sabe hacerse con el poder. Y ahora está jugando con EE.UU. y con el mundo.
1) ¿Por qué Trump habla ahora de enviar tropas estadounidenses?
para sustituir a los que han sido masacrados
2) ¿Por qué la CIA ofrece cuantiosos sobornos a los líderes kurdos para que envíen hombres kurdos a morir por Israel en Irán?
para tener más frentes abiertos contra Irán, de la misma forma que pretenden involucrar a los azeríes (o azerbaiyanos)
3) ¿Por qué se convoca repentinamente al Pentágono a ejecutivos de empresas armamentísticas estadounidenses para comprobar con qué… » ver todo el comentario
Solo querían exponer la situación, no necesitaban respuesta
Está documento por fuentes OSINT :
- Suspensión de servicios de maternidad en el Landstuhl Regional Medical Center (LRMC) en Alemania —el hospital militar más grande del DoD fuera de EE.UU.— debido a una "avalancha de bajas"
- Llamamientos urgentes de sangre en la base de Kaiserslautern (KMC) para "posible aumento de demanda"
- Evacuaciones médicas masivas: C-17 aterrizando en Joint Base Andrews con ambulancias especiales trasladando heridos a Walter Reed Hospital
- Despliegue de la 82ª División Aerotransportada: Cancelación abrupta de ejercicios en Fort Bragg, indicando despliegue inminente al Golfo Pérsico