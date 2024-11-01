Locura en la Casa Blanca [eng]

Así como los medios de comunicación nos dijeron durante tres años que Ucrania ganaba y que la derrota de Rusia era inminente, ahora escuchamos que la derrota de Irán es inminente. De ser así, ¿Por qué Trump habla ahora de enviar tropas estadounidenses? ¿Por qué la CIA ofrece cuantiosos sobornos a los líderes kurdos para que envíen hombres kurdos a morir por Israel en Irán? ¿Por qué se convoca repentinamente al Pentágono a ejecutivos de empresas armamentísticas estadounidenses para comprobar con qué rapidez se puede reponer?¿Por qué ...