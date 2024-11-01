edición general
Locura en la Casa Blanca [eng]

Así como los medios de comunicación nos dijeron durante tres años que Ucrania ganaba y que la derrota de Rusia era inminente, ahora escuchamos que la derrota de Irán es inminente. De ser así, ¿Por qué Trump habla ahora de enviar tropas estadounidenses? ¿Por qué la CIA ofrece cuantiosos sobornos a los líderes kurdos para que envíen hombres kurdos a morir por Israel en Irán? ¿Por qué se convoca repentinamente al Pentágono a ejecutivos de empresas armamentísticas estadounidenses para comprobar con qué rapidez se puede reponer?¿Por qué ...

#1 Leclercia_adecarboxylata
Y si dejamos de lanzar bombas todos y nos dedicamos por ejemplo a jugar a Mario Kart y pasarlo bien?

Así, como pregunta tonta.
#3 sliana
#1 me he adelantado a tus deseos, no he tirado una bomba a nadie en mi vida y he viciado al mario kart.
#4 ombresaco
#1 No muestras respeto por quienes prefieren jugar al Risk a escala 1:1
#5 NO86
#4 Y follar niñas.
#14 JanSolo
#5 Follar a unas y matar a otras. A algunas ambas cosas.
#9 Mandri20
#1 y exponernos a quedar segundos o terceros en la clasificación?? Ni de broma, nos mataríamos por llegar primeros.
#11 elgranpilaf
#1 Pero tonta que es la pregunta
#6 Gry
Están utilizando IA para tomar decisiones estratégicas y la IA tiene tendencia a darte la razón aunque lo que propones sea completamente estúpido.
#7 candonga1
Y sobretodo, por qué ha evacuado a toda prisa a a sus ciudadanos?

www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-organizado-ya-mas-docena
#8 Mauro_Nacho
Trump improvisa mucho, quiere cambiarlo todo, habla mucho y no reflexiona nada. Tiene un desconocimiento total de geopolítica, un país no es una empresa, entró en política para eludir a la justicia. Además está el caso Epstein que lo involucra y le hacen chantaje con el el libby sionista que lo manda a una guerra con Irán para jugar la suerte de EE.UU. con Israel.
Trump tiene 79 años, ha hecho toda la vida lo que le ha dado la gana, es un maleducado, un pedófilo, un estafador, un gánster y u mentiroso, pero sabe hacerse con el poder. Y ahora está jugando con EE.UU. y con el mundo.
#2 alehopio
#0
1) ¿Por qué Trump habla ahora de enviar tropas estadounidenses?
para sustituir a los que han sido masacrados

2) ¿Por qué la CIA ofrece cuantiosos sobornos a los líderes kurdos para que envíen hombres kurdos a morir por Israel en Irán?
para tener más frentes abiertos contra Irán, de la misma forma que pretenden involucrar a los azeríes (o azerbaiyanos)

3) ¿Por qué se convoca repentinamente al Pentágono a ejecutivos de empresas armamentísticas estadounidenses para comprobar con qué…   » ver todo el comentario
#13 silencer
#2 eran preguntas retóricas, me temo.
Solo querían exponer la situación, no necesitaban respuesta {0x1f609}
#12 alehopio
Es también una locura que estén ocultando las bajas militares que están teniendo.

Está documento por fuentes OSINT :

- Suspensión de servicios de maternidad en el Landstuhl Regional Medical Center (LRMC) en Alemania —el hospital militar más grande del DoD fuera de EE.UU.— debido a una "avalancha de bajas"

- Llamamientos urgentes de sangre en la base de Kaiserslautern (KMC) para "posible aumento de demanda"

- Evacuaciones médicas masivas: C-17 aterrizando en Joint Base Andrews con ambulancias especiales trasladando heridos a Walter Reed Hospital

- Despliegue de la 82ª División Aerotransportada: Cancelación abrupta de ejercicios en Fort Bragg, indicando despliegue inminente al Golfo Pérsico
#10 Mandri20
Trump está a punto de lanzar una bomba atómica. La nevera es un buen lugar para esconderse (y conservarse), o eso dicen.
