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Localizada en buen estado la niña de dos años desaparecida en Murcia desde final de marzo

Localizada en buen estado la niña de dos años desaparecida en Murcia desde final de marzo

No se trataría de un caso de 'sustracción parental', sino en principio, de un 'incumplimiento de obligaciones familiares'.

| etiquetas: niña , desaparecida , localizada , parental , incumplimiento
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4 comentarios
10 2 0 K 143 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Claaaaaro, claro, claro.
Explícaselo al padre.
5 K 77
BastardWolf #2 BastardWolf *
De los creadores de "suicidio diferido", no se pierdan ahora "incumplimiento de obligaciones familiares"
2 K 35
#4 Aladroque
Se confirma que ha sido un nuevo caso aislado de madre protectora
1 K 20
woody_alien #3 woody_alien *
¿Entonces si le echo un saco por la cabeza a frijolito y lo retengo en un zulo durante varias semanas después puedo alegar que no fue secuestro, fue incumplimiento de obligaciones ciudadanas?
0 K 12

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