Llueven las peticiones de cese a MAR como jefe de gabinete de Ayuso tras ser citado a declarar

«Le hemos escuchado amenazar, insultar y ahora mismo ha sido imputado por también filtrar la información en relación con algunos periodistas. Creo que todas estas prácticas demuestran una línea de falta de respeto a la prensa, a los profesionales de la información y, con ello, una falta de respeto importante a los principios democráticos». «Todas estas acciones de criminalización y persecución a los medios de comunicación y a los profesionales son absolutamente incompatibles con el buen hacer democrático».