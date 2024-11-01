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Llueven las peticiones de cese a MAR como jefe de gabinete de Ayuso tras ser citado a declarar

Llueven las peticiones de cese a MAR como jefe de gabinete de Ayuso tras ser citado a declarar

«Le hemos escuchado amenazar, insultar y ahora mismo ha sido imputado por también filtrar la información en relación con algunos periodistas. Creo que todas estas prácticas demuestran una línea de falta de respeto a la prensa, a los profesionales de la información y, con ello, una falta de respeto importante a los principios democráticos». «Todas estas acciones de criminalización y persecución a los medios de comunicación y a los profesionales son absolutamente incompatibles con el buen hacer democrático».

| etiquetas: cese , miguel ángel rodríguez
14 12 0 K 205 Madriléame
4 comentarios
14 12 0 K 205 Madriléame
#3 Sacapuntas
Ya está "aMARtizado".
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#2 concentrado
Lloverán desde la oposición, no he oído aún a ningún dirigente del PP hablar sobre este tema. Vaya a ser que le apliquen un Casado.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pobre hombre, su único pecado es empinar el codo.
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josde #4 josde
#1 Ese no empina el codo, se bebe toda la destilería.
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menéame