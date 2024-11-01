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Llamas califica de "desastroso" el resultado de Podemos en Castilla y León: "El voto útil nunca es bueno en democracia"

El candidato pide disculpas por los errores cometidos.

| etiquetas: podemos , cyl , voto , util
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7 comentarios
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Veelicus #1 Veelicus
Resultado que sin duda reafirma a Belarra y Montero en sus convicciones, la gente se equivoca al votar, asi que ellas son el refugio moral de todo el mundo que no confia en Podemos pero piensa que el mundo va de culo.
... Seria la leche si algun dia se dieran cuenta que ser refugio moral de algo no cambia nada
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Pertinax #2 Pertinax *
#1 Al parecer, ya da absolutamente igual.
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Vodker #3 Vodker
"En estos momentos debemos hacer una reflexión colectiva para analizar qué ha pasado"

¿Se van a reunir los catorce de Podemos que quedan en toda España?
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javierchiclana #6 javierchiclana *
Claro. Lo mejor es atomizar el voto, ignorando las reglas electorales, para que gane, aún más, la derecha. ¬¬
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ayatolah #4 ayatolah *
Dos partidos muertos, Podemos, con una bajada de los votos totales del 86% y Cs con una bajada del 93%.
Ambos huelen a UPyD  media
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#7 Tensk
#4 A mi lo que me sorprendió fue ver en las noticias que C's se presentaba, creía que ya estaban cadáver.
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isosceles54 #5 isosceles54
Gascón...también carga contra el voto útil .......¿ la fragmentación de la izquierda no tiene nada que ver ?
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menéame