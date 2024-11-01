edición general
Linux 7.0 ya sorprende a los desarrolladores con mejoras sustanciales frente a las versiones previas: hasta un 75% más rápido

La próxima gran versión del kernel de Linux promete una velocidad nunca vista. Unas nuevas líneas de código consiguen limpiar la memoria del sistema hasta un 75% más rápido que antes. El mundo está a punto de dar la bienvenida a la versión 7.0 de Linux y, tal y como se ha podido saber, lo que se avecina es una bestialidad. Los desarrolladores acaban de sacar a la luz unos parches que tiran por tierra a las versiones anteriores en uno de los puntos más importantes de cualquier ordenador: la gestión de la memoria RAM...

3 1 0 K 53 tecnología
3 comentarios
Pertinax #1 Pertinax *
Promete quemar el escritorio.
2 K 44
eltoloco #2 eltoloco
No sé Rick, huele un poco a sensacionalismo..
1 K 22
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Yo lo he probado, y me ha practicado hasta una felatio tan buena y rápida, que hubiera dicho que era MacOS en lugar de Linux.
0 K 12

