Linux 7.0 ya sorprende a los desarrolladores con mejoras sustanciales frente a las versiones previas: hasta un 75% más rápido

La próxima gran versión del kernel de Linux promete una velocidad nunca vista. Unas nuevas líneas de código consiguen limpiar la memoria del sistema hasta un 75% más rápido que antes. El mundo está a punto de dar la bienvenida a la versión 7.0 de Linux y, tal y como se ha podido saber, lo que se avecina es una bestialidad. Los desarrolladores acaban de sacar a la luz unos parches que tiran por tierra a las versiones anteriores en uno de los puntos más importantes de cualquier ordenador: la gestión de la memoria RAM...