19
meneos
72
clics
Una limpiadora, en España: “Caí enferma y ahora vivo en la calle con mi hijo, es muy duro”
Esta limpiadora, que hace nueve años escapó de la violencia de género, vive hoy en la calle junto a su hijo. Según el INE, el 26,5% de la población en España está en riesgo de pobreza.
|
etiquetas
:
pobreza
,
españa
,
spain
,
trabajo
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
Pero mujer que no ves que el PIB sube mas que nadie en la eurozona, el ibex esta en record, deberías estar contenta y sonriendo.
aber estudia0
11
K
119
#2
Connect
*
#1
El problema es que esa señora ha caído en una población en manos del PP y tiene un problema en manos de la ayuda asistencial que gestionan los ayuntamientos. Así que el PIB ha subido pero su alcalde no le traslada la parte que le corresponde para la ayuda.
Es un ejemplo más de como las ayudas en manos del PP nunca llegan. Gracias por recordarlo. Imagino que también eres de los que no quieres al PP ni en pintura. Haces bien
6
K
71
#3
Gadfly
#2
si, estoy seguro que si la población estuviera en manos del PSOE, eso no pasaría...
6
K
59
#6
sotillo
#3
Tienes muchas menos probabilidades, por si te gustan las matemáticas
1
K
30
#8
Febrero2027
*
#6
Pues es tan fácil con que se traslade a una municipio/comunidad gobernada por el PSOE ¿no?
1
K
13
#4
NPCMeneaMePersigue
#2
QUE NO QUEREMOS AYUDAS QUE QUEREMOS QUE FUNCIONE DE BASE EL SISTEMA PORQUE TODAS ESTAS AYUDAS SE VAN A IR A LA MIERDA EN CUANTO GANE OTRO
4
K
53
#7
sotillo
#4
No es solo lo que queremos, a veces la realidad supera a las buenas intenciones
2
K
40
#11
rogerius
#4
Capitalismo, capitalismo, capitalismo. Quel cominismo es mu malo y paquemerobenlosrojos quemerobelpepé.
1
K
32
#13
tyrrelco
#4
No hace falta que grites y las ayudas son necesarias, porque hay gente que se cae en un momento dado. El sistema de ayudas es parte del sistema. Lo que hace falta es que funcione bien, todas sus partes.
0
K
10
#19
oceanon3d
*
#4
El Alemania más de 4 millones cobran ayudas ... para el alquiler, 500€ por cada adulto, otros 500€ por cada hijo, más ayudas para transporte, internet, seguros , etc, etc, etc. ... hasta la.para la jodida comida de las mascotas.
Que el estado funcione es también en gran parte que nadie se quede sin lo básico. Eso de las "paguitas" hacen que la gente no trabaje es una puta mierda de la derechas y de mierdas sin empatía social.
Y si; en las comunidades de las derechas lo tienes más jodido.
0
K
8
#5
sotillo
#1
Si es en Madrid donde no se destina ni los recursos que da el estado para estas situaciones no me extraña
1
K
30
#14
tyrrelco
#5
Málaga
0
K
10
#12
ur_quan_master
#1
por eso es mejor que vote a la derecha y así además perderá su derecho a la sanidad pública.
0
K
12
#18
Fresita_Kawaii
#1
Como un cohete
0
K
10
#17
Atusateelpelo
*
#15
El articulo dice que trabaja de limpiadora o cuidadora.
Ella dice que tiene poliartritis.
¿Trabaja o no trabaja?
Son dos familiares, madre e hijo. ¿El hijo trabaja?
Viven los 2 en la calle. ¿No les llega para alquilar ni una habitacion con el trabajo que tienen?
Si no trabajan...
¿Ella no tiene una paga de incapacidad por enfermedad? ¿Y por que no la tiene?
¿Por que el hijo no trabaja?
¿No tienen IMV?
Dice que hace años tuvieron una crisis los 2 que los puso en la calle. ¿Que crisis? ¿Como terminaron en la calle?
Como he dicho, faltan datos.
0
K
19
#10
Atusateelpelo
Faltan muchos datos. Articulo bastante sensacionalista.
0
K
19
#15
tyrrelco
#10
Siempre sale alguno con ese mismo cuento..
0
K
10
#9
esbrutafio
Que no queremos médicos, ni hospitales, ni ambulatorios. Que queremos estar sanos.
Porque todo el sistema público de salud se va a ir a la mierda cuando gobierne un partido de derechas.
Pero la realidad es que hay gente que enferme. Incluso en los países con mejores economías y donde la bonanza económica llega a la población de a pie se producen casos que necesitan ayuda de servicios sociales. Véase países escandinavos, Holanda, Canadá etc.
0
K
12
#20
Cantro
ciudad gobernada por el PP desde hace 25 años, en comunidad autónoma del PP
Ahora busca las competencias correspondientes
0
K
10
#16
jaramero
El beneficio empresarial no hace más que subir, pero como las empresas no estàn obligadas a subir salarios pued así estamos...
Recuperar convenios, blindarlos y adaptar sueldos a las nuevas realidades.
0
K
7
