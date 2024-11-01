Los líderes de la UE critican duramente a Viktor Orbán por su veto al préstamo a Ucrania, acusándolo de jugar con las elecciones [ENG]

Los líderes de la Unión Europea arremetieron el jueves contra el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, acusándolo de apropiarse indebidamente de la ayuda crucial para Ucrania y de socavar la toma de decisiones de la UE en un intento por ganar las elecciones en su país. En una inusual diatriba pública contra un miembro de sus filas, los líderes insistieron en que Orbán debe respetar la decisión del bloque de 27 naciones, tomada en diciembre, de financiar a las fuerzas armadas de Ucrania y su economía devastada por la guerra.
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a un país de la UE, otro país, no miembo de la UE le corta la energía, que es un caso de manual para declararle la guerra y....el resto de la UE se pone del lado del atacante y aun pretende que la víctima le regale un pastizal....no se, no acabo de verlo.
1. No habilitar un mecanismo para darles una patada a quienes solo estan para dar por culo.
2. No darles la patada a los hungaros en cualquier caso.
#5 no, porque Abascal es sionista y ukrófilo. Así que no le pondría asco alguno a financiar la guerra.