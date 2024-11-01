edición general
8 meneos
14 clics
Los líderes de la UE critican duramente a Viktor Orbán por su veto al préstamo a Ucrania, acusándolo de jugar con las elecciones [ENG]

Los líderes de la UE critican duramente a Viktor Orbán por su veto al préstamo a Ucrania, acusándolo de jugar con las elecciones [ENG]

Los líderes de la Unión Europea arremetieron el jueves contra el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, acusándolo de apropiarse indebidamente de la ayuda crucial para Ucrania y de socavar la toma de decisiones de la UE en un intento por ganar las elecciones en su país. En una inusual diatriba pública contra un miembro de sus filas, los líderes insistieron en que Orbán debe respetar la decisión del bloque de 27 naciones, tomada en diciembre, de financiar a las fuerzas armadas de Ucrania y su economía devastada por la guerra.

| etiquetas: orbán , ue , prestamo , ucrania
6 2 0 K 104 actualidad
13 comentarios
6 2 0 K 104 actualidad
Comentarios destacados:    
pitercio #3 pitercio *
¡Ahórranos esa pasta Orban! Te van a echar igual.
4 K 78
LázaroCodesal #11 LázaroCodesal *
Haciendo de abogado del diablo...:
a un país de la UE, otro país, no miembo de la UE le corta la energía, que es un caso de manual para declararle la guerra y....el resto de la UE se pone del lado del atacante y aun pretende que la víctima le regale un pastizal....no se, no acabo de verlo.
2 K 47
Supercinexin #13 Supercinexin
#11 Es que esa es la situación. Es decir, es totalmente surrealista hasta dónde llega la UE.
0 K 20
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Y eso es noticia? xD
1 K 40
shake-it #12 shake-it *
Orban es un fascista y debería estar fuera de la UE. Ahora bien, bienvenido cualquiera que le corte el grifo a Ucrania, basta ya de despilfarrar miles de millones que podemos y debemos usar para reforzar la defensa europea y sus servicios sociales. Acaso no son suficientes las sanciones (que nos hacen más daño a nosotros que a Rusia)?
1 K 40
karakol #1 karakol
Ojo a la foto, con Orbán fuera de la mesa principal mientras habla Zelenski por videoconferencia, como un niño enfurruñado.
0 K 20
#4 flixter
Aquí las cagadas fueron
1. No habilitar un mecanismo para darles una patada a quienes solo estan para dar por culo.
2. No darles la patada a los hungaros en cualquier caso.
1 K 20
#7 Cuchifrito
#4 ¿Dar por culo es no querer darle más dinero a Ucrania? No se qué cojones se nos ha perdido a nosotros en Ucrania.
2 K 51
carakola #9 carakola *
#4 ¿Cagadas? ATPC Zelensky, sus armas y la guerra de USA en Europa. Menuda vergüenza que sea Orban el único que plante cara.
1 K 40
Don_Pixote #5 Don_Pixote
Ahora cerrar los ojos e imaginar a Abascal de presidente, aqui teneis el ejemplo perfecto
1 K 17
Jakeukalane #6 Jakeukalane *
Para algo sirve Hungría.
#5 no, porque Abascal es sionista y ukrófilo. Así que no le pondría asco alguno a financiar la guerra.
1 K 32
#10 Suleiman
Si no fuera porque no deja de ser una medida electoral para salir reelegido, me parecería de coña.
0 K 13
Ainhoa_96 #8 Ainhoa_96
Coño, hasta un reloj roto da bien la hora un par de veces al día.
0 K 12

menéame