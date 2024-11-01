Los líderes de la UE critican duramente a Viktor Orbán por su veto al préstamo a Ucrania, acusándolo de jugar con las elecciones [ENG]

Los líderes de la Unión Europea arremetieron el jueves contra el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, acusándolo de apropiarse indebidamente de la ayuda crucial para Ucrania y de socavar la toma de decisiones de la UE en un intento por ganar las elecciones en su país. En una inusual diatriba pública contra un miembro de sus filas, los líderes insistieron en que Orbán debe respetar la decisión del bloque de 27 naciones, tomada en diciembre, de financiar a las fuerzas armadas de Ucrania y su economía devastada por la guerra.