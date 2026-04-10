El libro que desnuda a los funcionarios que ostentan el poder real en España con el carnet de los más listos: “Han creado un Estado dentro del Estado”

¿Quién manda en España? La pregunta no es baladí. Muchos responderán que son los políticos. Otros, que quien mueve los resortes del país son importantes empresarios, que realmente controlan a los primeros. Algunos, incluso, podrán aventurar que en la ecuación hay que incluir a la prensa o a otros protagonistas como la Iglesia o el estamento judicial. El periodista Rafael Méndez ofrece otra respuesta en un interesante libro titulado Los dueños del Estado un viaje por los despachos donde realmente se toman las grandes decisiones.
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"abogados del Estado, letrados de las Cortes, letrados del Consejo de Estado, gente, generalmente, de muy buena familia"
Por poner en contexto, entre ellos estarían M.Rajoy, cospedal, Soraya Sáez de Santamaría.....
Y otros con apellidos de rancio abolengo y provenientes del franquismo, que en el artículo define como "gente de muy buena familia"
El Consejo de Estado lo eligen los políticos. Y sobre los Inspectores de Hacienda que se piden excedencias para ser asesores, podría ser un caso de incompatibilidad a evaluar, pero no tiene nada que ver con el poder.
Por la entrevista me parece una ruina de libro, pero dicho sea de paso yo sí he visto en algún ayuntamiento, especialmente los pequeños, una organización de poder que manda más que el propio Gobierno Municipal. Un grupo de amiguetes que con pillar cargos de funcionario + sindicatos + algo de trato con los políticos, se convierten en una especie de dictadura vitalicia.