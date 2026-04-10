El libro que desnuda a los funcionarios que ostentan el poder real en España con el carnet de los más listos: “Han creado un Estado dentro del Estado”

¿Quién manda en España? La pregunta no es baladí. Muchos responderán que son los políticos. Otros, que quien mueve los resortes del país son importantes empresarios, que realmente controlan a los primeros. Algunos, incluso, podrán aventurar que en la ecuación hay que incluir a la prensa o a otros protagonistas como la Iglesia o el estamento judicial. El periodista Rafael Méndez ofrece otra respuesta en un interesante libro titulado Los dueños del Estado un viaje por los despachos donde realmente se toman las grandes decisiones.