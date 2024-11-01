·
La Ley de Propiedad Horizontal es tajante: los vecinos pueden votar para prohibir que fumes en tu propia terraza
La normativa contempla varias situaciones en las que la comunidad puede llegar a prohibir el consumo de tabaco en esta zona del edificio.
actualidad
16 comentarios
#1
calde
*
Pues lo anoto como primer punto a tratar en la próxima reunión!
Siempre es bueno innovar, para no caer en la monotonía. Qué divertida va a ser ...
5
K
73
#11
Autarca
*
#1
Pues como la ley sea tan eficaz como contra los que ponen la música muy alta....
1
K
26
#15
Skiner
*
#1
ánimo que suelen ser anodinas y faltas de conflicto e interés estas reuniones.
0
K
7
#3
marcotolo
igual que hacer barbacoas
2
K
32
#9
Spirito
*
¿Qué será lo siguiente, impedir que en el salón de tu casa o en tu baño te eches un cigarrillo?
¿Y quién decís que lo va a impedir?
¿Por cierto, dejar dos kilos de sardinas en la terraza cuando uno se va de vacaciones, también está prohibido? Me lo pregunta un amigo.
1
K
20
#10
Andreham
#9
Pues lo más probable es que debido al olor, los vecinos piensen que se ha muerto alguien, llegue la policía, te tire la puerta abajo, y luego te toque pagarla por hacerles perder el tiempo.
0
K
8
#12
Spirito
*
#10
Bueno, mi amigo se refería más bien en la terraza de su vecino de arriba, (el que taconea a las 6 de la mañana 11 meses al año) coincidiendo ambos con las vacaciones.
0
K
8
#4
usuarioeliminado
Y esperemos que se prohiba en las paradas de autobuses también, que ya cansa el incivismo del personal.
1
K
15
#16
ur_quan_master
Yo no fumo pero ..
para mis vecinos
0
K
11
#14
antesdarle
Entiendo que si eres vegano podrás pedir a tu vecino carnívoro que se abstenga de cocinar con la ventana abierta
0
K
10
#6
Andreham
Los propietarios se creen que son putos dioses sobre la Tierra y se olvidan de que viven en sociedad y rodeados de otras personas.
No llega al nivel de los HOA americanos, pero es normal que haya gente que esté hasta los huevos del incivismo de los vecinos con los que les toca vivir, sus costumbres barbáricas no venían incluidas en la hipoteca ni el notario les avisó de las mismas.
Por otro lado, el que quiera hacer lo que le salga de los huevos en "su" propiedad, que se compre un campo. Y aún así, alguna norma tiene que cumplir, que hay vecinos muy puñeteros
0
K
8
#8
porquiño
*
#6
a pesar de estar en acuerdo con lo idiotas que son muchos propietarios... Un notario no tiene obligación de explicarte nada de las estúpidas normas de la comunidad y menos aún una entidad bancaria que solo quiere tus dineros
1
K
18
#2
Enero2025
Lo normal es drogarse a escondidas, no hacer alarde de algo tan asqueroso.
0
K
7
#5
aPedirAlMetro
#2
Cuando descubras que tomar CocaCola o cafe tambien es drogarse...
1
K
26
#13
Spirito
*
#5
Y no te digo nada con el aceite requemao de la fritanga del vecino.
¿Se sabe cada cuánto tiempo te obliga la comunidad a cambiar el aceite de la freidora? (Me lo pregunta un amigo)
0
K
8
#7
porquiño
#2
ummmm no dicen nada de tomar café o tomar un cacharro... Ni de fumar un camborio, hablan de fumar un asqueroso pitillo. Llamar a esto drogarse es minimizar lo malo del consumo de fentanilo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
