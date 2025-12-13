El legendario Dick Van Dyke cumple 100 años

Este sábado, 13 de diciembre, no es un día más en la vida de Dick Van Dyke. El popular actor cumple cien años y lo hace con su inagotable optimismo y en excelente forma física. El actor llega a centenario convertido en una leyenda de Hollywood y lo hace conservando su humor, una gran vitalidad y el cariño intacto de varias generaciones que le recuerdan como el sempiterno Bert de 'Mary Poppins'