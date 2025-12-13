edición general
El legendario Dick Van Dyke cumple 100 años

El legendario Dick Van Dyke cumple 100 años

Este sábado, 13 de diciembre, no es un día más en la vida de Dick Van Dyke. El popular actor cumple cien años y lo hace con su inagotable optimismo y en excelente forma física. El actor llega a centenario convertido en una leyenda de Hollywood y lo hace conservando su humor, una gran vitalidad y el cariño intacto de varias generaciones que le recuerdan como el sempiterno Bert de 'Mary Poppins'

alfre2 #8 alfre2
Hay cosas que, sin embargo, ya no puede hacer.  media
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Diagnóstico: inmortalidad :hug:
ghotam #7 ghotam
Supercalifragilisticoexpialidoso
#9 Suikoden *
Me hace recordar una frase mítica que el cazavampiros James Woods le dedica al jefe vampiro;

-Dime, ¿tras tantos siglos te sigue funcionando la polla?

:troll:
Moderdonia #10 Moderdonia
Sabías que... Dick Van Dyke cambió su nombre de nacimiento porque era demasiado ofensivo?


Al parecer, Penis Van Lesbian no era muy popular en Hollywood
xyria #2 xyria
Habrá que matarlo, joder, bebía como un cosaco y sigue entero.
antesdarle #3 antesdarle
#2 bueno también es cierto que dejo de beber a los 40 y pico. Aún es una buena edad para dejar de hacerlo, si hubiese continuado con sus hábitos está claro que hubiese fallecido hace tiempo.
xyria #5 xyria
#3, #4 No sabía que hubiese dejado la bebida, pero lo cierto es que tenía una fama de bebedor increíble.
antesdarle #11 antesdarle
#5 si tuvo un consumo excesivo durante muchos años, quizá no al nivel de Oliver Reed y lo abandonó hace más de 50 años, vamos que se ha pasado la mayor parte de su vida sobrio. Por eso uno ha llegado a los 100 y el otro murió a los 61 después de beberse todo lo que encontró a su alcance.
Autarca #4 Autarca
#2 Según leo, dejo el alcohol hace mas de cincuenta años
menéame