Lavrov: EE.UU. no ataca a quienes tienen bombas nucleares

El canciller ruso recordó que, en su momento, el exlíder libio Muammar Gaddafi pagó con su vida la decisión de renunciar a las armas nucleares. Al condenar la ofensiva de EE.UU. contra Irán, Lavrov sostuvo que "esta guerra" puede impulsar la creación de armas nucleares no solamente en el país persa, sino también en los países árabes vecinos. En ese sentido, advirtió del riesgo de que la no proliferación nuclear se salga de control, y abogó por entablar un diálogo fundamental con EE.UU. sobre cómo se ve a sí mismo en el mundo y qué papel asigna