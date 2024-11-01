edición general
Lavrov: EE.UU. no ataca a quienes tienen bombas nucleares

Lavrov: EE.UU. no ataca a quienes tienen bombas nucleares

El canciller ruso recordó que, en su momento, el exlíder libio Muammar Gaddafi pagó con su vida la decisión de renunciar a las armas nucleares. Al condenar la ofensiva de EE.UU. contra Irán, Lavrov sostuvo que "esta guerra" puede impulsar la creación de armas nucleares no solamente en el país persa, sino también en los países árabes vecinos. En ese sentido, advirtió del riesgo de que la no proliferación nuclear se salga de control, y abogó por entablar un diálogo fundamental con EE.UU. sobre cómo se ve a sí mismo en el mundo y qué papel asigna

themarquesito #1 themarquesito
Punto demostrado directa y explícitamente por Kim Jong Un
Cantro #6 Cantro
#1 y los ucranianos aprendieron por las malas que deshacerse de ellas es un error

Demostrado directa y explícitamente por Lavrov y sus compañeros de gabinete

Así que en el mundo moderno, lo de que una potencia nuclear renuncie a ellas es una quimera
#3 omega7767
rusos preocupados de la fabricación de armas nucleares en otros paises sin respetar los acuerdos :-D :-D

"los que no teneis armas nucleares, ya es tarde, no podeis fabricarlas"

lo que me parece increible es que seamos tan pringados para no tener armas nucleares.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Ya lo hicieron una vez pero no tengo claro que EEUU o otros países con armas nucleares vuelvan a hacerlo...
#8 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 ¿El que hicieron?
Don_Pixote #5 Don_Pixote
Anda como ellos

Es mas , primero se aseguran que se libren de ellas mediante pactos, y luego les atacan
#4 yokitolakaka
Y aquí en españa porque somos tontos... Habría que imitar a Francia y tener armamento nuclear. Aunque no se vaya a usar como disuasión va bien
#7 BloodStar
Obviamente.

Menudo lince.
