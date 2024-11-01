Lavrov: EE.UU. no ataca a quienes tienen bombas nucleares

El canciller ruso recordó que, en su momento, el exlíder libio Muammar Gaddafi pagó con su vida la decisión de renunciar a las armas nucleares. Al condenar la ofensiva de EE.UU. contra Irán, Lavrov sostuvo que "esta guerra" puede impulsar la creación de armas nucleares no solamente en el país persa, sino también en los países árabes vecinos. En ese sentido, advirtió del riesgo de que la no proliferación nuclear se salga de control, y abogó por entablar un diálogo fundamental con EE.UU. sobre cómo se ve a sí mismo en el mundo y qué papel asigna
| etiquetas: lavrov , rusia , eeuu , israel , irán , bomba , nuclear , gaddafi
Demostrado directa y explícitamente por Lavrov y sus compañeros de gabinete
Así que en el mundo moderno, lo de que una potencia nuclear renuncie a ellas es una quimera
"los que no teneis armas nucleares, ya es tarde, no podeis fabricarlas"
lo que me parece increible es que seamos tan pringados para no tener armas nucleares.
Es mas , primero se aseguran que se libren de ellas mediante pactos, y luego les atacan
Menudo lince.