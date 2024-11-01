Kristi Noem, en relación al asesinato de Alex Pretti, dice que «todo lo que he hecho» ha sido por orden de Trump y Stephen Miller [ENG]

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, atribuye sus acciones en el cargo a las instrucciones del presidente Donald Trump y del asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller. Noem, Miller y otros miembros de la administración han recibido críticas por cómo describieron las circunstancias en torno al tiroteo en Minneapolis en el que agentes federales dispararon y mataron al enfermero de 37 años Alex Pretti el sábado. Noem y otros afirmaron que Pretti quería “una matanza” de agentes antes del enfrentamiento.