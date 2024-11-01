edición general
13 meneos
25 clics
Kristi Noem, en relación al asesinato de Alex Pretti, dice que «todo lo que he hecho» ha sido por orden de Trump y Stephen Miller [ENG]

Kristi Noem, en relación al asesinato de Alex Pretti, dice que «todo lo que he hecho» ha sido por orden de Trump y Stephen Miller [ENG]

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, atribuye sus acciones en el cargo a las instrucciones del presidente Donald Trump y del asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller. Noem, Miller y otros miembros de la administración han recibido críticas por cómo describieron las circunstancias en torno al tiroteo en Minneapolis en el que agentes federales dispararon y mataron al enfermero de 37 años Alex Pretti el sábado. Noem y otros afirmaron que Pretti quería “una matanza” de agentes antes del enfrentamiento.

| etiquetas: noem , trump , stephen , miller , pretti
11 2 0 K 215 actualidad
8 comentarios
11 2 0 K 215 actualidad
#1 Grahml
Se les ve el miedo que tienen  media
10 K 117
themarquesito #4 themarquesito
#1 Eso estaba pensando, que en Núremberg eso no fue una excusa válida
3 K 66
StuartMcNight #7 StuartMcNight
#1 Otra que empieza a ver que la van a tirar bajo el autobús y empieza el cangrejito. Al estilo de otras cracks del MAGAworld.
1 K 30
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
La mataperros no tiene dignidad ni sabe que significa
7 K 105
pepel #3 pepel
Pero le gusta salir en la foto.
0 K 20
#8 Grahml
#3 Y a esa la que más.  media
0 K 20
jonolulu #5 jonolulu
Jamía, desde Nüremberg el obedecer la cadena de mando no exculpa de posibles responsabilidades
0 K 16
#6 srskiner
#5 salvo que seas la cima de la cadena de mando, un dios viviente.
0 K 10

menéame