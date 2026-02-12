Kim Jong-un posiciona a su hija adolescente como sucesora en Corea del Norte

El líder norcoreano Kim Jong Un parece estar tomando medidas para consolidar la posición de su hija como sucesora, y hay indicios de que ella ya está contribuyendo en la toma de decisiones, según han afirmado el jueves parlamentarios surcoreanos basándose en un informe de la agencia de espionaje nacional. Es por eso que la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS, por sus siglas en inglés) seguirá de cerca si la hija, que se cree que se llama Kim Ju Ae, asiste a la próxima reunión del Partido ⁠de los Trabajadores, en el poder,