Kim Jong-un posiciona a su hija adolescente como sucesora en Corea del Norte

El líder norcoreano Kim Jong Un parece estar tomando medidas para consolidar la posición de su hija como sucesora, y hay indicios de que ella ya está contribuyendo en la toma de decisiones, según han afirmado el jueves parlamentarios surcoreanos basándose en un informe de la agencia de espionaje nacional. Es por eso que la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS, por sus siglas en inglés) seguirá de cerca si la hija, que se cree que se llama Kim Ju Ae, asiste a la próxima reunión del Partido ⁠de los Trabajadores, en el poder,

corea del norte , dictadura , sucesion , internacional
Cuñado
Qué decepción, esperaba que su sucesor fuese Kim Jong-dous :'(
K 38
powernergia
No saben ni como se llama y a la vez dicen que la seguirán de cerca.
K 33
HeilHynkel
#6

Y los bobos de este lado se lo creen sin pensar.
K 13
maspipinobreve
#8 Pollo repollo, que has hecho para comer?
K 7
WcPC
Suena raro, Kim Jong Un no tiene ni 50 años...
No me parece que sea nada importante.
Como cuando mató a su sucesor anterior y apareció al poco tiempo...
K 26
mente_en_desarrollo
Yo quería que fuese Kim Yo-Jung, hermana del presidente.

Es mucho más memeable por ahora (esperemos que eso cambie).  media
K 23
KLKManin
Lo hizo también Fidel Castro con su hermano o Pablo Iglesias com su mujer. Esta claro que ser comunista no esta reñido con el nepotismo.
K 20
concentrado
#2 Te has pasado un pelín, el cargo público de la mujer de Pablo Iglesias viene a través de las urnas, palabra cuyo significado desconocen los dictadores como el Corea del Norte.
K 54
taSanás
#7 en España se votan a personas? O se votan listas que el partido decide; (el que mande en cada partido) hace lo que le sale de los hievos con ellas?

Vamos, que si quieres votar (en este caso) podemos, tienes que tragarte a quien hayan decidido poner en la lista en base a… méritos?
Puede llamarse democracia, o pasar por el aro…
K 8
KLKManin
#7 Lo digo por cuando acabó de ministra, no por ser eurodiputada.
K 7
pascuaI
#2 ¿Pablo Iglesias, cuando dejó sus cargos de vicepresidente y de ministro, colocó en los mismos a su mujer? ¿O simplemente es un bulo más entre tantos?
K 36
KLKManin
#10 que poca memoria. Cuando era vice metió a su mujer de ministra.
K 7
Enésimo_strike
#2 eh eh eh, que dicen hizo la revolución y prometió democracia, y décadas más tarde, y muy revolucionariamente, dio el mando a su hermano. Y como está muy mucho en contra de EEUU, y con razones más que sólidas, se le perdona lo que sea.
K 12
AurkA
#2 hahaha. Menudo troll! :-)
La historia de la revolución cubana y los hermanos Castro es bastante más compleja que el matrimonio Iglesias, pero el calzador está tirao.
K 6
Febrero2027
Republica y socialista.
Todo bueno
K 18
MIrahigos
Me espero al +18
K 11
maspipinobreve
Con una adolescente cabreada no se juega. Mis respetos a la señorita Kim Ju Ae.
K 7

