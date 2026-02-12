Kim Jong-un posiciona a su hija adolescente como sucesora en Corea del Norte

El líder norcoreano Kim Jong Un parece estar tomando medidas para consolidar la posición de su hija como sucesora, y hay indicios de que ella ya está contribuyendo en la toma de decisiones, según han afirmado el jueves parlamentarios surcoreanos basándose en un informe de la agencia de espionaje nacional. Es por eso que la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS, por sus siglas en inglés) seguirá de cerca si la hija, que se cree que se llama Kim Ju Ae, asiste a la próxima reunión del Partido de los Trabajadores, en el poder,
| etiquetas: corea del norte , dictadura , sucesion , internacional
Y los bobos de este lado se lo creen sin pensar.
No me parece que sea nada importante.
Como cuando mató a su sucesor anterior y apareció al poco tiempo...
Es mucho más memeable por ahora (esperemos que eso cambie).
Vamos, que si quieres votar (en este caso) podemos, tienes que tragarte a quien hayan decidido poner en la lista en base a… méritos?
Puede llamarse democracia, o pasar por el aro…
La historia de la revolución cubana y los hermanos Castro es bastante más compleja que el matrimonio Iglesias, pero el calzador está tirao.
Todo bueno