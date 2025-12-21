edición general
Kike Urdiales, empresario de la construcción: "menuda generación de blanditos, vienen a trabajar y nos dicen que la obra es muy dura”

Kike Urdiales, empresario de la construcción: "menuda generación de blanditos, vienen a trabajar y nos dicen que la obra es muy dura”

"Un mensaje a toda esa generación de blanditos, a ver si endurecéis"."Que cualquier empresario de la construcción, del campo o de otros sectores me diga si lo que hablamos es así o no": "vienen y te duran un día, pero literal. Si hace calor, te dicen: 'es que hace mucho calor'. La gente no quiere trabajar, no se quiere esforzar; incluso ofreciendo salarios altos, abandonan". Y subraya que el problema no es económico, desmontando uno de los argumentos habituales."No estoy hablando de pagar el salario mínimo, estoy hablando de ganar dinero".

| etiquetas: construcción , mano de obra , escasez , jóvenes , blanditos
fofito #1 fofito
Y,como no,se guarda muy mucho de explicar que es para el "ganar dinero"

Sin duda otro triunfador hecho a si mismo
#3 Albarkas
Kike, como te mola tanto tu trabajo por eso te lo dejan todo para tí. Disfrútalo.
Noctuar #2 Noctuar
Que no me levante ningún día sin que el emporio mediático nos regale el desgarrador testimonio del explotador defraudado porque sus víctimas no se quieran dejar de explotar
