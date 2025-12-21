Kike Urdiales, empresario de la construcción: "menuda generación de blanditos, vienen a trabajar y nos dicen que la obra es muy dura”

"Un mensaje a toda esa generación de blanditos, a ver si endurecéis"."Que cualquier empresario de la construcción, del campo o de otros sectores me diga si lo que hablamos es así o no": "vienen y te duran un día, pero literal. Si hace calor, te dicen: 'es que hace mucho calor'. La gente no quiere trabajar, no se quiere esforzar; incluso ofreciendo salarios altos, abandonan". Y subraya que el problema no es económico, desmontando uno de los argumentos habituales."No estoy hablando de pagar el salario mínimo, estoy hablando de ganar dinero".