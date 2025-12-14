·
25
meneos
50
clics
Kast gana las elecciones y la ultraderecha vuelve al poder en Chile 35 años después del fin de la dictadura
El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impone a la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, y se convierte en el nuevo presidente de Chile
|
etiquetas
:
chile
,
elecciones
,
kast
23
2
0
K
251
actualidad
28 comentarios
23
2
0
K
251
actualidad
#6
Supercinexin
Chile fue, o intentó ser, Socialista y eso se acabó el 11 de Septiembre de 1973.
Después de aquello, neoliberalismo todo, con dictadura o sin ella. La diferencia es que ya no matan a los izquierdistas, pero ya está. Tampoco es que hayan muchos que matar porque la mayoría de los que habían los asesinaron a todos en los 70. Éste payaso siniestro no va a hacer nada, económicamente, que no hayan visto ya los chilenos. Dará vivas a Pinochet, dirá que aquello sí que eran los años güenos de verdá, y ya está. Todo lo demás: echarle gasolina al Sector Privado y amorrarse bien fuerte a la polla del amo gringo. O sea, lo de siempre en Hispanoamérica.
9
K
125
#20
Pablosky
*
#6
espera, si hubo socialismo. Las pensiones públicas que se mantuvieron han resultado ser un mínimo de 4 veces más grandes que las privadas.
Si nos olvidamos del pequeño detalle de que sólo las disfrutaron los militares golpistas una cosa sí se hizo bien
5
K
92
#4
NPCMeneaMePersigue
Pinichetada historica, fascistada histórica, como los fondos de inversión utilizan a la extrema derecha para defender sus intereses, negar el cambio climático, mantenernos pobres, precios altos, casas imposibles y destruir países enteros para luego meter un Milei
5
K
75
#1
borteixo
panchitada histórica
6
K
72
#10
Tontolculo
#1
nos queda poco para seguir el mismo camino
1
K
25
#14
manzitor
#10
Pero hemos aguantado un poco más...
0
K
12
#12
blacar
#1
jajaj ... esta si! ...
0
K
8
#17
frg
¡Ala!, ¡a saltar al mar desde aviones!, ¡nuevo deporte olímpico!
En el primer intento sólo consiguieron que fuera aceptado por Argentina.
3
K
41
#26
TripleXXX
#17
Creo que ahora les van a poner paracaídas de papel de cocina para no ser tan crueles.
Me estaré deshumanizando pero si la gente vota fascismo, que lo experimenten.
Una experiencia enseña más que los libros que ya nadie lee.
0
K
8
#21
Malinke
#11
si no se queja la gente que pasa a esperar el doble de tiempo por una consulta médica al votar a una candidata muy guapa, puede que no se quejen de nada.
1
K
31
#2
Jakeukalane
*
convertido en el nuevo presidente de Chile con el
XX
% de los votos escrutados, tras imponerse
¿Mm han publicado antes de tiempo?
Edit 25%, 60-40.
1
K
28
#19
manzitor
#13
Porque es más fácil buscar una cabeza de turco, que abordar el problema que de verdad genera inseguridad, que es la desigualdad y la pobreza.
1
K
25
#23
Dragstat
#19
es que la inmigración es lo mejor que le puede pasar a la ultraderecha y la razón por la que tomará el control de todo Occidente, por ser países que quieren vivir bien pero sin inmigrantes, algo que no se puede hacer si no te gusta doblar el lomo y tampoco tienes hijos para que trabajen para ti porque sin ellos se vive mucho mejor. Aquí los únicos coherentes son China, Japón y Corea del Sur que directamente han dicho que ahí no entran extranjeros.
1
K
27
#9
Kafkarudo
No sigo mucho lo que pasa en Chile pero la inmigración ilegal juega un papel fundamental para que gane Kast.
Chile era uno de los países más seguros de Sudamérica pero con la llegada de venezolanos empezaron a ocurrir delitos que nunca antes se habían visto como secuestros y sicariato.
Kast prometió expulsar a todos los inmigrantes ilegales y esto es algo que quieren todos los chilenos sobre todo la gente de clase media y pobre que más los sufre.
2
K
24
#13
blacar
#9
La izquierda tiene algunos puntos ciegos por donde recibe mucho castigo, y no hay intención de dar respuesta. Por eso vamos por el mismo camino.
1
K
15
#15
Robe7064
#9
Mmmm, no. Se habían visto poco secuestros secuestros y sicariatos de criminales particulares. Pero secuestros y sicariatos por parte del propio gobierno hubo por 17 años y KKKast quiere indultar a los secuestradores, sicarios y torturadores de ese régimen que están vivos y presos
En los últimos años han subido los homicidios, del tradicional 4,2 a 6,3 por cada 100.000 hab. (nada parecido en Europa, pero de los más bajos de América). Y han tenido un papel importante las bandas extranjeras,…
1
K
20
#18
manzitor
#9
Y no cuentan que los países que pisan el cuello del migrante, no consiguen más seguridad.
0
K
12
#27
Grymyrk
#9
Si uno de verdad quiere acabar con la criminalidad entonces la opción comunista es la correcta pues en los países que fueron gobernados por comunistas se lograron las tasas de criminalidad más bajas de toda la historia de la humanidad
0
K
13
#7
guillersk
Otro día de lloros de rojos jope
3
K
20
#8
Malinke
#7
ya llorará la gente que votó ultraderecha.
2
K
41
#11
guillersk
#8
Puede, o puede que no
0
K
10
#24
fanchulitopico
#11
son tan gilipollas que repiten
0
K
6
#22
Dragstat
*
#7
si es lo que la gente ha votado democráticamente es lo mejor que le puede pasar a la izquierda, igual que lo es que Trump o Milei gobiernen. Ahora espero que todos los hispanoamericanos de ultraderecha en lugar de irse a España elijan Chile, Argentina o Estados Unidos para vivir la vida liberal. Teniendo dinero se vive muy bien. Que dejen de traernos sus chanchullos y corruptelas que ya tenemos nosotros los patrios.
1
K
27
#5
daniMate
¿Como chile ha no pasado de ser un regente para la izquierda a ser gobernador por la ultraderecha?
1
K
18
#16
pozz
*
El 11 de Marzo asume la presidencia.
Se viene un brusco giro de Chile en favor de Israel, Kast ha sido bastante contundente al respecto en los últimos meses...
1
K
18
#28
Robe7064
#16
Es curioso, considerado que su padre fue un oficial nazi y él no ha renegado de eso. O no es nada curioso.
0
K
7
#25
calde
Muy mal lo habrá hecho el boric éste para acabar con la extremaderecha gobernando...
0
K
11
#3
jdmf
No se de qué se suspenden, aquí vamos por el mismo camino
0
K
11
