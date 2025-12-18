Kase.O dona el dinero de sus actuaciones en los festivales con fondos proisraelíes a la asociación De Gaza al mundo

El artista explica que esa recaudación ayudará directamente a más de 70 familias. Poco antes de comenzar su gira por su 33 aniversario en la música, que concluye este sábado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, la polémica envolvió a Kase.O con su presencia en carteles de festivales que se había descubierto que contaban con la participación de fondos de inversión proisrraelís. El MC zaragozano le explicó a sus seguidores que había decidido no romper el contrato para no pagar la penalización y darle dinero precisamente a esos fondos.