La justicia da la razón a una estudiante de La Rioja a la que su instituto prohibía llevar el velo islámico

El juzgado concluye que la decisión del centro “vulnera el derecho a la libertad religiosa” y concede una indemnización de 2.000 euros a la adolescente por daños morales.
#4
coydanerko
Prohibir vestimentas religiosas no vulnera la libertad religiosa en absoluto. Esta sentencia es una auténtica imbecilidad.
2
K
25
#3
dapi24
*
¿Y qué pasa si mi religión, que solo practicamos 200 en el mundo, me impide ir con pantalones?
Anteponer creencias a conductas, fenomenal.
1
K
18
#5
Mltfrtk
Enhorabuena, un triunfo para los derechos humanos, la islamofobia disfrazada de reglas absurdas no tiene cabida en la sociedad
0
K
11
#2
oscarcr80
Ahora ya quedó en el olvido y sin ninguna eficacia aquella norma que prohibía cubrirse la cabeza en un espacio cerrado. El origen de tal norma era cuando se llevaban sombreros que cubrían el rostro (llevaban visera) y dificultaban la identificación de la persona cuando se entraba en algún sitio, sobre todo en la iglesia. Quitarse el sombrero significaba mostrar tu rostro y por ende eras confiable y no tenías malas intenciones.
Ahora con esta sentencia, cualquier alumna que quiera llevar velo y no le dejen, sólo tiene que restregarles esta sentencia por las narices a la Dirección del colegio y el colegio no tendrá más remedio que ceder.
0
K
9
#1
oscarcr80
Y esto sólo es el principio. Qué será después? Lo siguiente exigir menus de acuerdo a sus creencias, nada de porcino. A medida que sean más, se prohíbe el cerdo para TODOS los alumnos. Se prohíbe la enseñanza de cualquier contenido que sea contrario a la ideología Islámica.
Salas especiales para el rezo, modificación de horarios para permitir sus 5 rezos diarios (no son posponibles). Durante el mes del Ramadán, la cocina cerrada y prohibición de que cualquier alumno independientemente de su religión ingiera alimentos o beba agua.
1
K
1
