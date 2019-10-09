Junqueras: AC, “invento” de los jueces españoles

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sugerido este domingo que si los servicios secretos y jueces españoles que, a su parecer, todavía les persiguen, tuvieran que “inventar alguna cosa contra Cataluña” ese invento sería Aliança Catalana (AC), textualmente.
Por matizar, En ERC milito un tal Ramon Franco que a la postre bombardeo Barcelona, ahí lo dejo...
"Ha costado lo suyo, pero al fin ha sido resuelto el oprobio de mantener una calle que rindiera homenaje a un Ramón Franco que bombardeaba Barcelona"
El articulo esta escrito por Lluís Permanyer... Yo entiendo según el articulo que si llego a bombardear...
¡Muchas gracias de nuevo!
Cuando empezo el CIS a preguntar por ciudadanos para las elecciones cuando era la primera vez que se presentaba (recuerda que se decia que solo se preguntaba por partidos que ya tuviesen representacion)?, etc etc
No le debe haber sentado bien pasar por el trullo después de su intentona ...
Mención aparte que considere que Cataluña es el independentismo, ignorando la mitad o más de catalanes que no lo somos.
Qué bien que hablas en castellano @junqueras, ¿no debes ser tú el del CNI? ¿Quizás por eso te entregaste a los tribunales españoles tan rápido y quizás por eso te han indultado? No lo sé, pregunto… FARSANTE.
El problema del independentismo (de sus bases) es que por buenismo, por hastío o por falta de alternativas, no ha exigido que los líderes que llevaron a cabo el procés se hagan el harakiri político y se aparten del escenario.
Ese yo antes era de Podemos pero ahora me mola Vox no cuela.
El único que se ha quedado.sin espacio Junts. Veo más apuñalar a un viejo enemigo, nunca se debe dejar pasar la oportunidad, y se paso ver si vuelven al redil de la coalición de gobierno.
Junts hace traking todas las semanas ... Si hace falta se hace un "donde dije Diego digo" sin inmutarse. Ademas la clase empresarial que aún les financia no sé si le interesa una Cataluña en llamas otra vez. La pela es la pela y las crisis indepe ya se demostró malas par a el negocio.
Pensar que AC no le va a meter un buen mordisco electoral a ERC (por supuesto también a Junts), creo que es moverse en el terreno teórico.
Insisto en que estas declaraciones de Junqueras, son la evidencia de que sí.
Los votantes de VOX son exvotantes del PP. Igual que los de Sumar/Podemos lo eran de IU y PSOE. Eso del "yo era de Podemos pero X ahora voto a VOX" solo existe en forocoches. Y lo mismo pasa en Catalunya teniendo en cuenta que Junts es gemelo del PP, ERC parecido al PSOE y AC equiparable a VOX.
Como cualquier político, cualquier excusa antes de admitir su responsabilidad.