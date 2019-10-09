edición general
Junqueras: AC, “invento” de los jueces españoles

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sugerido este domingo que si los servicios secretos y jueces españoles que, a su parecer, todavía les persiguen, tuvieran que “inventar alguna cosa contra Cataluña” ese invento sería Aliança Catalana (AC), textualmente.

Pertinax #1 Pertinax *
El enemigo exterior del manual de todo patriotero nacionalista, Capítulo 1, Epígrafe 1.
Fartón_Valenciano #9 Fartón_Valenciano
#1 Bueno, básicamente esta diciendo que AC son agentes del CNI y que quieren cargarse Cataluña,,, xD xD xD

Por matizar, En ERC milito un tal Ramon Franco que a la postre bombardeo Barcelona, ahí lo dejo...
Mark_ #14 Mark_ *
#9 lo del hermano de Franco es curioso, porque se llegó a declarar comunista y anarquista, republicano, de izquierdas y anticlerical, pero terminó luchando en el bando golpista. Nunca se supo si sabotearon el avión en el que llevaba material para bombardear el puerto de Valencia, aunque en otras fuentes se dice que iba a bombardear Barcelona (no he encontrado donde diga que llegó a hacerlo).
Fartón_Valenciano #18 Fartón_Valenciano *
#14 www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191009/47877699095/calle-aviado

"Ha costado lo suyo, pero al fin ha sido resuelto el oprobio de mantener una calle que rindiera homenaje a un Ramón Franco que bombardeaba Barcelona"

El articulo esta escrito por Lluís Permanyer... Yo entiendo según el articulo que si llego a bombardear...
Mark_ #19 Mark_
#18 gracias por el enlace, tampoco le he echado mucho tiempo buscándolo.
Fartón_Valenciano #20 Fartón_Valenciano
#19 De nada, si quieres te puedo pasar un enlace sobre el autor del articulo...
Mark_ #23 Mark_
#20 claro, muchas gracias :-)
Mark_ #26 Mark_
#24 ostras me esperaba un artículo más "político" y va es sobre arquitectura modernista, que me flipa. Ya tengo lectura para antes de dormir :-)

¡Muchas gracias de nuevo!
Veelicus #3 Veelicus
No se si sera cierto o no, pero que Ciudadanos lo fue para contraponer a Podemos esta claro, asi que no me extrañaria nada que las cloacas del estado esten detras de cualquier cosa que pueda radicalizar cataluña
#8 Banshee2x
#3 Ciudadanos se fundó casi 10 años antes que podemos.
Veelicus #10 Veelicus
#8 Si, y cuando empezo a tener relevancia en los medios de comunicaciones españoles?, cuando les empezaron a invitar a todas las tertulias?
Cuando empezo el CIS a preguntar por ciudadanos para las elecciones cuando era la primera vez que se presentaba (recuerda que se decia que solo se preguntaba por partidos que ya tuviesen representacion)?, etc etc
#13 Albarkas
#3 Ciudadanos se creo al principio para robar votos al PSOE.
vicvic #5 vicvic *
Junqueras, un señor que aparte de la opinión política que tengamos de el, tiene un bagage cultural alto, parece que chochea de lo lindo.. En Cataluña ha habido grupos indepes bastante más radicales, incluso terroristas (Terra Liure sin ir mas lejos), y no creo que piense que estaba financiado por España.

No le debe haber sentado bien pasar por el trullo después de su intentona ... :troll:

Mención aparte que considere que Cataluña es el independentismo, ignorando la mitad o más de catalanes que no lo somos.
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Y ojo, que esta paia le ha contestado.

Qué bien que hablas en castellano @junqueras, ¿no debes ser tú el del CNI? ¿Quizás por eso te entregaste a los tribunales españoles tan rápido y quizás por eso te han indultado? No lo sé, pregunto… FARSANTE.
berkut #11 berkut
#5 Junqueras no chochea, simplemente intenta desesperadamente contener la sangría de votantes de ERC que van a parar a AC.


El problema del independentismo (de sus bases) es que por buenismo, por hastío o por falta de alternativas, no ha exigido que los líderes que llevaron a cabo el procés se hagan el harakiri político y se aparten del escenario.
oceanon3d #12 oceanon3d *
#11 ER es básicamente el Podemos indepe catalán ... no veo a esa gente de izquierdas pasándose a la extrema derecha sin más.

Ese yo antes era de Podemos pero ahora me mola Vox no cuela.

El único que se ha quedado.sin espacio Junts. Veo más apuñalar a un viejo enemigo, nunca se debe dejar pasar la oportunidad, y se paso ver si vuelven al redil de la coalición de gobierno.

Junts hace traking todas las semanas ... Si hace falta se hace un "donde dije Diego digo" sin inmutarse. Ademas la clase empresarial que aún les financia no sé si le interesa una Cataluña en llamas otra vez. La pela es la pela y las crisis indepe ya se demostró malas par a el negocio.
#16 Albarkas
#12 ERC es un partido con mucha historia y ha tenido de todo. Hasta filo nazis como los hermanos Badía.
berkut #22 berkut
#12 Las bases del independentismo están muy quemadas y pasadas de rosca (y no me extraña).

Pensar que AC no le va a meter un buen mordisco electoral a ERC (por supuesto también a Junts), creo que es moverse en el terreno teórico.
Insisto en que estas declaraciones de Junqueras, son la evidencia de que sí.
#25 encurtido
#22 No son trasvases relevantes.

Los votantes de VOX son exvotantes del PP. Igual que los de Sumar/Podemos lo eran de IU y PSOE. Eso del "yo era de Podemos pero X ahora voto a VOX" solo existe en forocoches. Y lo mismo pasa en Catalunya teniendo en cuenta que Junts es gemelo del PP, ERC parecido al PSOE y AC equiparable a VOX.
vicus. #2 vicus.
Ergo VOX es un invento del Perro para joder a la derecha y ganar las elecciones, pues ..
bronco1890 #15 bronco1890
De los jueces no, del CNI y la CIA por lo menos.
Como cualquier político, cualquier excusa antes de admitir su responsabilidad.  media
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Lo inventó el trumpismo, lo mismo que vox.
#17 Mk22
Le ha pasado por encima el pendulazo.
treu #21 treu
Curioso que se ponga a decir eso, despues de las encuestas
#7 encurtido
Vienen de raticulín con Franco montados en naves espaciales.
