La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro

La jueza destaca en su escrito que la testigo manifestó que "no vio preocupado al señor Mazón", lo que "es concordante con la prolongación injustificada de la sobremesa en dicho restaurante". Abunda en que la comunicadora declaró que "no llegó a oír las conversaciones, ni los comentarios que pudieron producirse a raíz de las comunicaciones telefónicas", algo que la magistrada considera que "es ciertamente difícil" de creer.
| etiquetas: dana , jueza , mazón , ventorro
Al parecer estaban inmersos debatiendo sobre el sexo de los ángeles...
debatiendosobre el sexo de los ángeles...
Yo no puedo dejar de imaginarme un símbolo de Venus y de Marte enlazados moviéndose cuando pienso en estos dos.
En cazadores que tratan bien a sus perros pero no aislan a los que saben que los tratan mal o que les desaparecen de año a año.
En falleros de un casal educados que no expulsan a los mal educados y que les toleran comportamientos que en otro sitio serían imposibles.
Hay tantos casos, debe haber un nombre, como el del teorema del cristal de ventana roto.