edición general
25 meneos
79 clics
La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro

La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro

La jueza destaca en su escrito que la testigo manifestó que "no vio preocupado al señor Mazón", lo que "es concordante con la prolongación injustificada de la sobremesa en dicho restaurante". Abunda en que la comunicadora declaró que "no llegó a oír las conversaciones, ni los comentarios que pudieron producirse a raíz de las comunicaciones telefónicas", algo que la magistrada considera que "es ciertamente difícil" de creer.

| etiquetas: dana , jueza , mazón , ventorro
20 5 1 K 155 actualidad
6 comentarios
20 5 1 K 155 actualidad
#1 laruladelnorte *
La teoría de la exclusión de la periodista, sin embargo, resulta para la jueza "complejo" de aceptar "dado que la periodista había recibido un vídeo sobre la situación en Utiel. Un vídeo que, en su momento, Vilaplana dijo que no llegó a abrir, versión que la juez a tenor del escrito remitido al juzgado no parece terminar de creerse.

Al parecer estaban inmersos debatiendo sobre el sexo de los ángeles...
1 K 22
#2 mcfgdbbn3
#1: Al parecer estaban inmersos debatiendo sobre el sexo de los ángeles...

Yo no puedo dejar de imaginarme un símbolo de Venus y de Marte enlazados moviéndose cuando pienso en estos dos.
0 K 12
#3 angar300
Viendo la catadura de Mazón... ¿Qué tipo de persona tienes que ser para relacionarte con un tipo como este? Y no lo digo por la periodista solo, lo digo por todos los que le han apoyado y mantenido todo este año... Es que es para no creerse a ninguno de su círculo.
3 K 20
#4 beltraneja
#3 Es común la cosa,
En cazadores que tratan bien a sus perros pero no aislan a los que saben que los tratan mal o que les desaparecen de año a año.
En falleros de un casal educados que no expulsan a los mal educados y que les toleran comportamientos que en otro sitio serían imposibles.

Hay tantos casos, debe haber un nombre, como el del teorema del cristal de ventana roto.
1 K 14
Suigetsu #5 Suigetsu *
#3 La periodista se estaba ganando el puesto de presidenta de televisió valencia que no es poco. Y mazón seguramente aprovechandose de su poder y pensando más con la polla que con la cabeza.
0 K 10
elsnons #6 elsnons
La Peinado del otro lado no sé creerá nada del otro bando
0 K 11

menéame