La jueza de la dana pide a Emergencias las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29-O

La jueza de la dana pide a Emergencias las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29-O

La jueza de la dana... ha dictado un auto en el que solicita a la Conselleria de Emergencias las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29-O... es "relevante" en el "análisis del proceso de decisión por parte de la consellera" investigada, dada las funciones "directivas y de coordinación" que tiene atribuidas el jefe del Consell ... que "no se pueden limitar a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica".

#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Lo que especulaba yo en otra noticia, solo se entendía eso de ver lo que estaba haciendo Mazón, si es que se investiga si estuvo dirigiendo el CECOPI por teléfono. Aunque no tenía ni ieda de esas funciones directivas y de coordinación que tenía atribuidas Mazóz, como se dice aquí.
6 K 68
#5 Euripio
No las va a conseguir. Van a decir que solo las conservan unos días y que ya las borraron, a martillazos como indica el procedimiento.
9 K 66
#12 wata
#5 Venía a decir algo parecido.
1 K 12
#24 NoMeVeas
#5 Y no sera indicio de nada. Cosas que pasan.
1 K 11
#11 oceanon3d
Con lo de hoy del TS cada día tengo mas claro lo de la jueza esta; o se lo da todo atado al mínimo detalle a los saldados del PP en el TSJV o estos cierran la causa entres días (malas suerte fue el tiempo y ahí solo gobierna Dios) o condenan a la AEMET o a Ribera y ademas le dan una medalla a Mazon por sus gestion.

Conoce bien lo que caminas en sus sala superiores ...los mismos que dejaron libres a Camps.

Huele mal a toga fétida por todas las salas superiores del país ...mas de 20 años de bloqueos del CGPJ tiene lo que tiene.

Panda de sinvergüenzas.
5 K 47
#3 NoMeVeas
Recopirara mil pruebas y mil indicios y le absolveran. No tengo dudas.
5 K 39
#28 reivaj01
#3 ese es el problema, que se gastarán los dineros públicos para nada.
Cuando haya fachapass la justicia no debería actuar, es perder tiempo y dinero.
0 K 13
#14 consuerte76
No me digas que la foto de como están los máquinas es falsa...
2 K 38
#16 johel
#14 Me suena que alguien ajusto esa imagen con un par de filtros para ver si tenia photoshop y se veia una zona roja cual linea de puntos en un recortable. Ya no me acuerdo si era una burda o el analisis iba en serio.
1 K 19
#17 pitercio
#16 esa foto tiene más Photoshop que el gepeto de Nicole Kidman.
1 K 15
#29 thalonius
#16 Fue un análisis propio del diario El Salto, que a mí al menos me parece bastante fantasioso.
www.elsaltodiario.com/valencia/un-informe-pericial-concluye-foto-mazon

Lo importante de esa imagen es la hora, y lo importante es saber si el sistema había aplicado el cambio horario que había sucediddo 3 o 4 días antes. Si el sistema es automático como los móviles, sí, se cambió. Si tuviera que haberlo hecho alguien manualmente, habría…   » ver todo el comentario
0 K 10
#30 montaycabe
#29 El supuesto "analisis" era mas chusco que la hostia
0 K 10
#32 Capitan_Centollo
#29 Si ese sistema tiene menos de 15 años, es automático.
0 K 7
#19 autonomator
Que lo tenga que pedir una jueza casi 400 dias desde la tragedia. Dice mucho de la vocación de servicio público de los gobernantes valencianos.
¡Valencianas!¡ Valencianos! Segid votando a inútiles embusteros que será lo mejor para vuestra tierra u vuestras gentes.
3 K 37
#35 Shingo
#19 es lo que han votado casi siempre, no parece q les importe mucho
0 K 6
#20 Bapho
#13 Lo sabe muy bien, patán, por eso quiere tener todo bien atado. Se llama hacer bien tu trabajo.
3 K 29
#4 OCLuis
¿Pero ha especificado la jueza si quieres las imágenes que difundió la generalitat o las originales sin procesar? :wall:

Cada cosa que hacen, casa cosa que dicen, casa cosa que dejan de hacer y de decir merecería 1000 vidas a la sombra, pero en lugar de eso este malnacido se va a retirar con una saca de dinero que le va a pesar infinitamente más que todas las muertes que lleva a sus espaldas.

Espero que todo el mundo le de la espalda por mentiroso, fullero, mala persona y por haberse tomado…   » ver todo el comentario
2 K 22
#7 salteado3
#4 Son malos actores, lo digo en serio. Se les ve interpretando un guión cuando hablan con la prensa, lo que han escrito y les sale fatal, sin naturalidad.

Están ahí porque era lo que perseguían, pero nonpor vocación, aparte del poder y trincar algo. Hacer hacen lo justo o nada. Y cuando un día queda claramente en evidencia que son unos incompetentes pues hacen lo que mejor (peor) saben hacer: teatro.
6 K 51
#9 elgranpilaf
#4 "Un político es una persona que sabe hacer su trabajo"

Jajajaja
Jajajaja
1 K 19
#22 salteado3
#13 La pastilla, no te olvides de tomar la pastilla :ffu:
2 K 22
#27 poxemita
Igual por protección de datos los han borrado pasados los 12 meses.

Y lo peor es que tendríamos que decir que muy bien hecho.
0 K 11
#33 riska
Quien puede juzgar al Supremo por prevaricación?
0 K 10
#34 coldchiliandhotchilly
si que se entera, intenta saber a qué hora se subía los pantanos el presunto homocida
0 K 10
#21 harverto
Si Mazón fuera del PSOE, ¿cuánto tiempo llevaría en la cárcel?
0 K 10
#23 Aeren
#21 Se iría de rositas igual. En el ppsoe cambia un poco las formas y psoe no tiene tanto desprecio hacia los trabajadores, pero sus jefes son los mismos. Pero si fuese de Podemos, ya lo habrían fusilado.
0 K 11
#26 poxemita
#21 el mismo que Abalos.
0 K 11
#31 Anais33
A mí cuando entra me recuerda a Bisbal diciendo !que pasa máquinas! Como si fuera a la verbena del pueblo
0 K 7
#36 Ganpalo
A esta no le sacan la filiación como a Peinado jejeje, es de los nuestros y buena.
0 K 6
#6 salteado3
#2 Lo ha de pedir formalmente para que sirva en el juicio. Tampoco era tan difícil de entender.
30 K 262
#13 dclunedo
#6 Y no sabe que ella no puede juzgarle? , ah no que según la izquierda tiene que ser esta que los del TS son fachasssss :troll:
13 K -54
#8 Marisadoro
#2 Ah! claro, si ha salido en TV será verdad judicial.
Palabra de Iker Giménez en el parking de Bonaire.
14 K 138
#10 Verdaderofalso
#2 por eso la CPI investiga a Netahanyu, las imágenes que vemos en las teles no sirven como prueba
1 K 39
#15 Mangione
#2 {0x1f44b} ¡Hola traidor a la patria!
12 K 125
#18 Bapho
#2 El que no se entera eres tu. Ignorante.
0 K 10

