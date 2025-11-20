La jueza de la dana pide a Emergencias las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29-O

La jueza de la dana... ha dictado un auto en el que solicita a la Conselleria de Emergencias las imágenes de la entrada de Carlos Mazón en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29-O... es "relevante" en el "análisis del proceso de decisión por parte de la consellera" investigada, dada las funciones "directivas y de coordinación" que tiene atribuidas el jefe del Consell ... que "no se pueden limitar a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica".
| etiquetas: dana , valencia , mazón , pradas , emergencia
Conoce bien lo que caminas en sus sala superiores ...los mismos que dejaron libres a Camps.
Huele mal a toga fétida por todas las salas superiores del país ...mas de 20 años de bloqueos del CGPJ tiene lo que tiene.
Panda de sinvergüenzas.
Cuando haya fachapass la justicia no debería actuar, es perder tiempo y dinero.
www.elsaltodiario.com/valencia/un-informe-pericial-concluye-foto-mazon
Lo importante de esa imagen es la hora, y lo importante es saber si el sistema había aplicado el cambio horario que había sucediddo 3 o 4 días antes. Si el sistema es automático como los móviles, sí, se cambió. Si tuviera que haberlo hecho alguien manualmente, habría… » ver todo el comentario
¡Valencianas!¡ Valencianos! Segid votando a inútiles embusteros que será lo mejor para vuestra tierra u vuestras gentes.
Cada cosa que hacen, casa cosa que dicen, casa cosa que dejan de hacer y de decir merecería 1000 vidas a la sombra, pero en lugar de eso este malnacido se va a retirar con una saca de dinero que le va a pesar infinitamente más que todas las muertes que lleva a sus espaldas.
Espero que todo el mundo le de la espalda por mentiroso, fullero, mala persona y por haberse tomado… » ver todo el comentario
Están ahí porque era lo que perseguían, pero nonpor vocación, aparte del poder y trincar algo. Hacer hacen lo justo o nada. Y cuando un día queda claramente en evidencia que son unos incompetentes pues hacen lo que mejor (peor) saben hacer: teatro.
Jajajaja
Y lo peor es que tendríamos que decir que muy bien hecho.
Palabra de Iker Giménez en el parking de Bonaire.