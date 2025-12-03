El juez Ismael Moreno responde al PSOE que quiere "todos" los pagos en metálico de Ferraz y no solo los relacionados con Ábalos y Cerdán

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha contestado al PSOE que quiere información de "todos" los pagos en efectivo de Ferraz y no solo los que afectan a los investigados en el caso Koldo y sus equipos. El magistrado responde así al escrito en el que el Partido Socialista pedía que le aclarara el alcance de su petición de información.
Como dice #3 a mí me huele también a investigación prospectiva a ver si encuentro algo.
¿Recuerdas al juez haber pedido al PP la lista de todos sus afiliados para ver quién podría ser M. Rajoy?
Se trata de aquella actuación policial que no parte de datos objetivos comprobados, sino de meras sospechas vagas o conjeturas sin un respaldo mínimo de hechos verificables. Es decir, medidas de injerencia solicitadas “a ver si se caza algo”.
Se supone que la investigación es sobre personas concretas y eso es lo que debe ser investigado.
Si hay indicios de delito de otra parte no relacionada con la investigación (una financiación ilegal del PSOE, dinero negro, etc... Salvo que ellos sean los responsables, no tiene que ver con Ábalos y Cerdán), se debe abrir una pieza separada.
¿Otro que hace investigaciones prospectivas?
No soy jurista, así que puedo estar equivocado, pero no veo mucho sentido a que acredite el PSOE si pagó bocatas a los que pegaban carteles en campaña en el caso de Ábalos y Cerdán.
Yo no digo que no se investigue si hay indicios de delito, lo que digo es que no tiene sentido EN ESTA INVESTIGACIÓN.
Lo relacionado con los investigados, por supuesto que sí, y si ahí hay cosas irregulares que pueden ser delito (y va con el partido, no con las personas investigadas), se debe abrir otra pieza para investigar eso, y por supuesto, si hay indicios, entonces si sería normal pedirle toda la contabilidad.
Porque si el PSOE les entrega una lista de 50 movimientos, ¿como puede estar seguro el juez de que son solo esos 50 y no hay más movimientos que el PSOE no ha querido entregar?
Se que son cosas distintas, pero cuando Hacienda ha detectado alguna incoherencia entre mis IRPF declarados y los retenidos, me ha solicitado información sobre TODA mi facturación, no solo sobre las facturas con descuadres. Lo cual, por cierto, me toca las narices mucho, pero en fin, así lo hacen, te piden todo, que para eso deberías tenerlo guardado.
Respecto a mirar para otro lado, pues completamente de acuerdo