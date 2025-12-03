edición general
7 meneos
11 clics

El juez Ismael Moreno responde al PSOE que quiere "todos" los pagos en metálico de Ferraz y no solo los relacionados con Ábalos y Cerdán

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha contestado al PSOE que quiere información de "todos" los pagos en efectivo de Ferraz y no solo los que afectan a los investigados en el caso Koldo y sus equipos. El magistrado responde así al escrito en el que el Partido Socialista pedía que le aclarara el alcance de su petición de información.

| etiquetas: ismael moreno , pagos en metalico , psoe , ferraz
6 1 2 K 66 actualidad
18 comentarios
6 1 2 K 66 actualidad
Comentarios destacados:    
Barney_77 #9 Barney_77 *
#1 Aparte de eso, me parece un poco de coña que hayas votado la de #2 como positiva y que vengas aqui a votar sensacionalista, cuando la sensacionalista (ya que aporta opinion en el titular) debia ser la otra. Pero bueno, como quieras. Esta claro que no te importa la noticia, sino el enfoque
2 K 48
smilo #10 smilo *
#2 de todo hay hasta 2 versiones o más, pero no recuerdo a un juez haber pedido tanta información referente a la caja B del PP, sus pagos en negro a dirigentes y su sede, también pagada en negro.
Como dice #3 a mí me huele también a investigación prospectiva a ver si encuentro algo.
4 K 65
Thornton #12 Thornton
#10 Yo tampoco. Se llama investigación prospectiva.

¿Recuerdas al juez haber pedido al PP la lista de todos sus afiliados para ver quién podría ser M. Rajoy?
0 K 20
Barney_77 #13 Barney_77
#10 Segun dice la noticia de "El dirio" El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 asume punto por punto la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que en su informe manifestó que la resolución del órgano judicial es “suficientemente clara, sin que contenga algún concepto oscuro, no cabiendo extender la misma, como pretende el solicitante, que tal requerimiento se extienda solo a las personas investigadas en la Causa Especial 20775/2020 seguida ante el tribunal Supremo como pretende en el presente procedimiento”.
1 K 28
Barney_77 #15 Barney_77
#11 El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 asume punto por punto la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que en su informe manifestó que la resolución del órgano judicial es “suficientemente clara, sin que contenga algún concepto oscuro, no cabiendo extender la misma, como pretende el solicitante, que tal requerimiento se extienda solo a las personas investigadas en la Causa Especial 20775/2020 seguida ante el tribunal Supremo como pretende en el presente procedimiento”.

Esta…   » ver todo el comentario
1 K 29
valandildeandunie #1 valandildeandunie
¿Qué es una investigación prospectiva?
Se trata de aquella actuación policial que no parte de datos objetivos comprobados, sino de meras sospechas vagas o conjeturas sin un respaldo mínimo de hechos verificables. Es decir, medidas de injerencia solicitadas “a ver si se caza algo”.

gonzalezpulidoabogados.com/limites-de-la-investigacion-policial-cuando

Noticia para que los discapacitados mentales de siempre entren a aplaudir como focas xD xD
1 K 27
Barney_77 #4 Barney_77
#1 Hombre... Meras sospechas... Se sabe que Abalos y Koldo cobraban regularmente en metalico, es mas Koldo recibia el dinero y se encargaba de repartirlo. No han sabido explicar los que han declarado el por que de ese sistema ni aclarar dudas, muchos del PSOE han dicho que era una practica normal... Que quieres que te diga, de prospectiva no tiene un pelo.
1 K 28
Mala #8 Mala *
#1 ¿Prospectiva? Cuando has visto a la mujer de un empleado ir a una empresa a recoger las "dietas" de su marido e incluso las de otros empleados. Cuando menos... es un poquito raro¿no?
2 K 37
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Raro me parece.
Se supone que la investigación es sobre personas concretas y eso es lo que debe ser investigado.

Si hay indicios de delito de otra parte no relacionada con la investigación (una financiación ilegal del PSOE, dinero negro, etc... Salvo que ellos sean los responsables, no tiene que ver con Ábalos y Cerdán), se debe abrir una pieza separada.

¿Otro que hace investigaciones prospectivas?

No soy jurista, así que puedo estar equivocado, pero no veo mucho sentido a que acredite el PSOE si pagó bocatas a los que pegaban carteles en campaña en el caso de Ábalos y Cerdán.
1 K 23
Barney_77 #6 Barney_77
#3 Si los gastos estan justificados no hay problema, si no se tienen los pauntes de ingresos y pagos...
0 K 16
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#6 ¿Te parecería normal que te pidiesen todos tus ingresos y gastos porque comprabas en una frutería que se investiga por presunto blanqueo (por ejemplo)?

Yo no digo que no se investigue si hay indicios de delito, lo que digo es que no tiene sentido EN ESTA INVESTIGACIÓN.

Lo relacionado con los investigados, por supuesto que sí, y si ahí hay cosas irregulares que pueden ser delito (y va con el partido, no con las personas investigadas), se debe abrir otra pieza para investigar eso, y por supuesto, si hay indicios, entonces si sería normal pedirle toda la contabilidad.
0 K 12
p3riko #18 p3riko
#11 pero no hablamos de una fruteria. hablamos de un partido politico. una entidad que no es una emrpesa y si una asociacion, por denominarlo de otro modo, cuyo objetivo es obtener la mayor cantidad de votos para alcanzar el poder y gobernar. esto que está haciendo el juez, deberia de se practica comun sobre todos los partidos politicos. auditarlos constantemente. que a la mas minima sospecha de corrupcion de uno de sus miembros, se deberia de rebuscar en la totalidad del partido. al partido…   » ver todo el comentario
0 K 9
angelitoMagno #16 angelitoMagno *
Les piden todos los movimientos para contrastar que en efecto les están dando todos los movimientos de los investigados.

Porque si el PSOE les entrega una lista de 50 movimientos, ¿como puede estar seguro el juez de que son solo esos 50 y no hay más movimientos que el PSOE no ha querido entregar?

Se que son cosas distintas, pero cuando Hacienda ha detectado alguna incoherencia entre mis IRPF declarados y los retenidos, me ha solicitado información sobre TODA mi facturación, no solo sobre las facturas con descuadres. Lo cual, por cierto, me toca las narices mucho, pero en fin, así lo hacen, te piden todo, que para eso deberías tenerlo guardado.
0 K 13
loborojo #5 loborojo
Van a por Pablo Iglesias (Pose)
0 K 10
#7 Leon_Bocanegra *
Es obvio que esto es una investigación prospectiva... Pero mira, que se jodan los del PSOE, por no oponerse a estás mierdas cuando se lo hacían a otros.
0 K 10
#14 ombresaco
#7 No tengo muy claro que sea prospectiva... Ya que estamos mirando a quien recibía los pagos, parece razonable mirar si quien los emitía lo hacía a menudo, o es una situación excepcional. No vaya a ser que vayamos tras un cabeza de turco.

Respecto a mirar para otro lado, pues completamente de acuerdo
0 K 11

menéame