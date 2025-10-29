edición general
26 meneos
29 clics

Juana Rivas pide retransmitir su declaración en el juicio por sustraer a su hijo y la juez le contesta: "Las causas se ventilan en tribunales y no en los medios"

"Cualquier causa judicial ha de ventilarse ante los tribunales y no en los medios de comunicación. El foro judicial es el único espacio legítimo donde dirimir los hechos objeto del proceso. El menor no puede ser convertido, ni por acción ni por omisión, en actor involuntario de una controversia mediatizada como ha venido sucediendo en este caso desde hace varios años". Son palabras dirigidas por la juez al abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, que había pedido, en una solicitud con escasos precedentes en España, que la declaración de la

| etiquetas: juana , rivas , sustracción , menores
21 5 0 K 154 actualidad
27 comentarios
21 5 0 K 154 actualidad
Comentarios destacados:        
#1 EISev *
La juez, así, no sólo niega la pretensión de Aranguez, sino que desmonta sus argumentos en aras a proteger al hijo pequeño de Rivas y Francesco Arcuri, "máxime cuando, como ocurre en el presente caso", sigue la magistrada, "existen antecedentes en los que el hijo común menor de edad de las partes de este procedimiento ya ha sido objeto de una notoria sobreexposición mediática, circunstancia que, como es sabido, ya se produjo con ocasión de la ejecución de la medida acordada por el Juzgado de Familia de esta capital hace pocos meses".

Después del circo que montaron es difícil que colase una petición así. Pobres chavales.
13 K 160
Sandman #6 Sandman
Entre Juana Rivas y Elisa Mouliaa, menuda puntería tiene el feminismo para elegir a sus símbolos mediáticos. Parte del esfuerzo dedicado en sensibilizar y educar contra la violencia machista y vicaría, tirada por la borda.
8 K 108
Harkon #9 Harkon
#6 Nadie las ha elegido, el feminismo defiende a todas las mujeres víctimas del machismo independientemente de quien sean, hacer lo contrario es hacer un ejercicio de rojipardismo y falta de coherencia.
1 K 11
Sandman #12 Sandman
#9 Si, ya, muy bonito, pero por lo que sea Montero, Fallarás y cìa se han mojado públicamente con estos casos en concreto mientras otros igual o más graves pasan desapercibidos. Y no ha salido bien.
2 K 46
Harkon #16 Harkon *
#12 A ver cuales, sorpréndeme señor enterao de la vida que tanto sabes, iluminanos a todos con esos casos que no nombras porque "patatas"
0 K 18
founds #11 founds
#6 te olvidas de la Sevilla, la que tenía a sus hijos como animales encerrados rodeados de pasajes biblicos
4 K 58
#14 Tensk
#6 No las elige, es lo que pasa cuando el lema es ir con todo, simplemente porque se tiene coño y es contra las pollas. No hay más. El feminismo dejó de ser (si alguna vez lo fue) un movimiento en busca de la igualdad real entre hombres y mujeres (hasta donde la biología lo permite) y hace tiempo que se ha convertido en un ideario de revanchismo histórico (basándose o no en realidades) y reinterpretación de la realidad, donde un mismo hecho es interpretado de diferente manera en función del sexo de sus protagonistas.

El feminismo que define la R.A.E. hace tiempo que sólo se encuentra en el diccionario, no en las calles, no en los juzgados y desde luego que no entre las ideologías políticas.
3 K 39
#2 Tronchador. *
Menuda loca. Juana retransmite desde mi casa...
7 K 41
Harkon #10 Harkon *
#8 Por pedir puede pedir lo que quiera, el derecho de petición sigue existiendo

Constitución española de 1978.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Artículo 29
Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de

…   » ver todo el comentario
4 K -12
#13 Tronchador.
#10 Nadie niega eso.
He hecho una valoración de lo que me parece a mí esta mujer.
La juez ha hecho otra valoración, con mejores palabras, diciéndole claramente que su petición es absurda.
Bilis, claro, no me gustan las personas que sustraen menores.
1 K 23
Harkon #15 Harkon
#13 Tu valoración está llena de bilis y de basura, una persona puede hacer manteniendo su derecho constitucional la petición que quiera, el juez debe valorarla y aceptarla o denegarla sin entrar en valoraciones personales y atendiendo al derecho. FIN

Es como si pides recurrir una multa haciendo tus alegaciones y alguien se te pone a escupir bilis encima tuyo, pero ahí ya no te haría gracia porque "patatas"

Te gustan los maltratadores, ya

De nada
4 K -2
#18 Tronchador. *
#15 Mi valoración está llena de bilis, ya te lo he confirmado, no sigas redundando en algo que ya hemos dejado claro y estamos de acuerdo.
La juez la acepta o la deniega y da una explicación, y esa explicación dice:
"Cualquier causa judicial ha de ventilarse ante los tribunales y no en los medios de comunicación. El foro judicial es el único espacio legítimo donde dirimir los hechos objeto del proceso. El menor no puede ser convertido, ni por acción ni por omisión, en actor involuntario

…   » ver todo el comentario
1 K 23
Harkon #19 Harkon *
#18 Quien ha dicho que esté o no de acuerdo con el juez? Ah, ya me parece a mi que NADIE

Juzgada por un juez que está procesado por un delito de odio y que se dedica a escupir bilis y basura machista, sí ya se ve lo de la "neutralidad" en su juicio.
1 K 8
#22 Tronchador.
#19 Por eso lo pongo en condicional, que es distinto de una afirmación. ¿Alguien ha dicho que estés o no de acuerdo con la juez?
1 K 23
Elanarkadeloshuevos #21 Elanarkadeloshuevos
#15 Yo ya ni me molesto, a toda esta peña la mando al ignore y ya. Odian a las mujeres, juana y sus hijos les suda un huevo y medio de otro. Ellos vienen aquí a pintar a las mujeres de seres todopoderosas que su relato te va a meter en la cárcel. MENTIRA, Ellos lo único que quieren es que se retroceda todavía más en igualdad y derechos. Y volver a ser o ser de nuevas, los babosos y machistas que en su oscuro corazón son.
3 K -1
#23 Tronchador.
#21 Exacto eso quiero, me tienes calado.
1 K 23
Harkon #24 Harkon
#23 Pues vais listos xD
0 K 18
#27 intotheflow
#10 Las solicitudes en el ámbito de un proceso no tienen nada que ver con el derecho de petición de la constitución.
0 K 7
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Es lo triste, como se han servido las malvadas de una trastornada para montar el circo que montaron, y pagará solo ella por sus malas artes mientras las inductoras y las que la alentaban, si te he visto no me acuerdo.
3 K 39
#3 dclunedo
La puta loca apoyada por las putas locas supuestamente "Feministas"
7 K 39
hazardum #8 hazardum
Ademas pide retransmitir solo la parte en que su propio abogado le hace preguntas, pero el resto de preguntas que le puedan hacer otros no va a contestar, asi que basicamente lo que pide es que retransmitan su declaracion, para eso puede ir a la prensa, a la TV o donde quiera.

"Es decir: Rivas pretendía, según esto, que su alegato, sin admitir preguntas de nadie que no fuera su abogado, se distribuyera "a todos los demás periodistas que estén interesados en cubrir esta noticia".
2 K 33
#25 mancebador *
Nunca entenderé los negativos a comentarios que simplemente aportan información.

Para #_5 que, aunque me tenga ignorado, no me impide ser justo con sus comentarios aunque él sea un intransigente como demuestra en su siguiente comentario acusando a otros de escupir bilis y odio fascista.
1 K 25
Harkon #5 Harkon
En el artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que “las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales” y, en el mismo sentido el artículo 187 dispone que “las partes podrán, en todo caso, solicitar a su costa una copia de los soportes en que hubiera
quedado grabada la vista”.

www.juecesdemocracia.es/publicaciones/revista/articulosinteres/lagraba

Eso sí puede hacerlo, el problema es que seguramente no pueda hacerlo público porque podría vulnerar derechos del resto de implicados
3 K 10
themarquesito #17 themarquesito
#5 En este caso se trata de un procedimiento penal, así que se aplica el 743 LECrim, que en parte se remite al 147 LEC:

Artículo 743.
1. El desarrollo de las sesiones del juicio oral y resto de actuaciones orales se documentarán conforme a lo preceptuado en los artículos 146 y 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la grabación al expediente judicial electrónico. Si los sistemas no proveen expediente judicial electrónico, el letrado o letrada de la Administración de Justicia deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación.

Las partes podrán pedir a su costa copia o, en su caso, acceso electrónico de las grabaciones originales.
2 K 43
Harkon #20 Harkon
#17 Cierto, pero vamos es lo mismo, puede acceder luego a esas grabaciones bajo petición.
0 K 18

menéame