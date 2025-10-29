Juana Rivas pide retransmitir su declaración en el juicio por sustraer a su hijo y la juez le contesta: "Las causas se ventilan en tribunales y no en los medios"

"Cualquier causa judicial ha de ventilarse ante los tribunales y no en los medios de comunicación. El foro judicial es el único espacio legítimo donde dirimir los hechos objeto del proceso. El menor no puede ser convertido, ni por acción ni por omisión, en actor involuntario de una controversia mediatizada como ha venido sucediendo en este caso desde hace varios años". Son palabras dirigidas por la juez al abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, que había pedido, en una solicitud con escasos precedentes en España, que la declaración de la
Después del circo que montaron es difícil que colase una petición así. Pobres chavales.
El feminismo que define la R.A.E. hace tiempo que sólo se encuentra en el diccionario, no en las calles, no en los juzgados y desde luego que no entre las ideologías políticas.
Constitución española de 1978.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Artículo 29
Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de
He hecho una valoración de lo que me parece a mí esta mujer.
La juez ha hecho otra valoración, con mejores palabras, diciéndole claramente que su petición es absurda.
Bilis, claro, no me gustan las personas que sustraen menores.
Es como si pides recurrir una multa haciendo tus alegaciones y alguien se te pone a escupir bilis encima tuyo, pero ahí ya no te haría gracia porque "patatas"
Te gustan los maltratadores, ya
De nada
La juez la acepta o la deniega y da una explicación, y esa explicación dice:
"Cualquier causa judicial ha de ventilarse ante los tribunales y no en los medios de comunicación. El foro judicial es el único espacio legítimo donde dirimir los hechos objeto del proceso. El menor no puede ser convertido, ni por acción ni por omisión, en actor involuntario
Juzgada por un juez que está procesado por un delito de odio y que se dedica a escupir bilis y basura machista, sí ya se ve lo de la "neutralidad" en su juicio.
"Es decir: Rivas pretendía, según esto, que su alegato, sin admitir preguntas de nadie que no fuera su abogado, se distribuyera "a todos los demás periodistas que estén interesados en cubrir esta noticia".
Para #_5 que, aunque me tenga ignorado, no me impide ser justo con sus comentarios aunque él sea un intransigente como demuestra en su siguiente comentario acusando a otros de escupir bilis y odio fascista.
quedado grabada la vista”.
Eso sí puede hacerlo, el problema es que seguramente no pueda hacerlo público porque podría vulnerar derechos del resto de implicados
Artículo 743.
1. El desarrollo de las sesiones del juicio oral y resto de actuaciones orales se documentarán conforme a lo preceptuado en los artículos 146 y 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la grabación al expediente judicial electrónico. Si los sistemas no proveen expediente judicial electrónico, el letrado o letrada de la Administración de Justicia deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación.
Las partes podrán pedir a su costa copia o, en su caso, acceso electrónico de las grabaciones originales.