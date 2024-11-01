edición general
Juana Rivas pide que "acabe este circo" tras declarar por una nueva sustracción de menores

Juana Rivas compareció hoy como investigada ante el Juzgado de Granada por una presunta sustracción de menores, la misma causa por la que ya fue condenada en 2018 y posteriormente indultada por el Gobierno, en esta ocasión tras negarse a entregar a su hijo pequeño al padre tras una resolución judicial italiana. A la salida, Rivas pidió “ayuda para acabar con este circo”. Según sus palabras, lo que convierte el asunto en un “circo” es que “no nos apoyen, que no nos den la razón y nos dejen descansar finalmente”.

Esku #4 Esku
Titular alternativo: Juana Rivas monta un circo para pedir acabar con el circo que ella ha montado.
UnoYDos #3 UnoYDos *
Joder, esta mujer se parece a muchos meneantes. Todo lo que no es darme la razón es un circo, fascista, machista, etc Lo de atender a los hechos y a la lógica ya lo dejan para otro día.
JepGambardella #2 JepGambardella *
Dijo la PAYASA.
toshiro #5 toshiro
Es muy duro que un niño crezca sin una madre, pero creo que está señora no tiene la salud mental necesaria para apoyar a sus hijos en un crecimiento emocional equilibrado
#6 Empakus
Circo dice la Juana... Circo!!!
Es que no se puede ser más hipócrita...
Y los que la han apoyado desde su última condena también...
Ojalá pague cárcel en Italia..
madeagle #9 madeagle
El que ella misma ha montado
g3_g3 #7 g3_g3
A la cárcel !!!!
Mltfrtk #8 Mltfrtk
Todo mi apoyo a Juana Rivas, como no puede ser de otra manera. Al final Daniel logrará escapar de su padre maltratador y podrá volver con su madre y con su hermano, como siempre quisieron los tres. Y este circo de injusticia patriarcal se terminará de una vez por todas.
denocinha #10 denocinha
La apoyas porque crees su historia o porque tu ideología te lo ordena?
