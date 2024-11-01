Juana Rivas pide que "acabe este circo" tras declarar por una nueva sustracción de menores

Juana Rivas compareció hoy como investigada ante el Juzgado de Granada por una presunta sustracción de menores, la misma causa por la que ya fue condenada en 2018 y posteriormente indultada por el Gobierno, en esta ocasión tras negarse a entregar a su hijo pequeño al padre tras una resolución judicial italiana. A la salida, Rivas pidió “ayuda para acabar con este circo”. Según sus palabras, lo que convierte el asunto en un “circo” es que “no nos apoyen, que no nos den la razón y nos dejen descansar finalmente”.