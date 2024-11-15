Bochorno general ante la ovación de los cargos del Govern a Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Los aplausos de la vergüenza"

Se cumple un año de la tragedia de la DANA e inexplicablemente Carlos Mazón sigue como president valenciano. Después de 365 días de "maltrato" a las víctimas, de su desastrosa gestión, de mentiras, contradicciones y de una versión tras otra, ahí continúa gracias al apoyo de Alberto Núñez Feijóo y de Vox.
| etiquetas: mazón , bochorno , ovación , govern
Esos son los que hacen negocios con nuestras vidas
Video x.com/sarrioncarbo_/status/1983593582541050064
Reportado por bulos: “Si quieren ayuda, que la pidan”, el contexto de la frase de Pedro Sánchez y la gestión de la dana por la Generalitat