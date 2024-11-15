edición general
Bochorno general ante la ovación de los cargos del Govern a Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Los aplausos de la vergüenza"

Se cumple un año de la tragedia de la DANA e inexplicablemente Carlos Mazón sigue como president valenciano. Después de 365 días de "maltrato" a las víctimas, de su desastrosa gestión, de mentiras, contradicciones y de una versión tras otra, ahí continúa gracias al apoyo de Alberto Núñez Feijóo y de Vox.

fareway #2 fareway
Palmeros culpables. Lo pagaréis caro.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Cuando se les señala a ellos en el funeral por omitir su deber y masacrarnos, entonces no aplauden tanto

Esos son los que hacen negocios con nuestras vidas

Video x.com/sarrioncarbo_/status/1983593582541050064
#1 Dexton
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
#1 Pero qué monada, miren como intenta desviar la atención para que no se hable de cierto asesino por negligencia, ¡qué ternura!
traviesvs_maximvs #7 traviesvs_maximvs
#4 desde el día siguiente lei lo mismo en varios sitios, los mismos miserables y mentirosos que luego hablan de equipo de opinión sincronizada en la izquierda. Todos a una, como Fuente Ovejuna, pero en mal. Y ahí siguen con la mentira.
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs
#1 lleváis repitiendo miserablemente la misma trola sacada de contexto desde el primer día.
