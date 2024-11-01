Juan Soto Ivars: “Mi libro lo tenían que haber escrito las feministas, si les preocupa tanto la igualdad”

El ensayista desmonta la ideología de género con un ensayo, profusamente documentado, sobre el drama de las denuncias falsas. Pocas giras de promoción de un escritor están siendo tan polémicas como el de Esto no existe: las denuncias falsas en la violencia de género (Debate). Soto Ivars entrega un libro ágil y minucioso, con 450 páginas, 30 de ellas de bibliografía. Recibe críticas constantes en las redes sociales, casi siempre hacia aspectos personales, mientras en los platós le enfrentan a media docena de tertulianas crispadas ...