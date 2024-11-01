edición general
Juan Soto Ivars: “Mi libro lo tenían que haber escrito las feministas, si les preocupa tanto la igualdad”

El ensayista desmonta la ideología de género con un ensayo, profusamente documentado, sobre el drama de las denuncias falsas. Pocas giras de promoción de un escritor están siendo tan polémicas como el de Esto no existe: las denuncias falsas en la violencia de género (Debate). Soto Ivars entrega un libro ágil y minucioso, con 450 páginas, 30 de ellas de bibliografía. Recibe críticas constantes en las redes sociales, casi siempre hacia aspectos personales, mientras en los platós le enfrentan a media docena de tertulianas crispadas ...

Ze7eN #2 Ze7eN
Basta de dar altavoz a subnormales.
#7 poxemita
#7 poxemita
#2 contigo vamos a hacer la excepción.
14 K 74
Alegremensajero #13 Alegremensajero
#7 Habló de puta la tacones...
1 K 18
#18 poxemita
#13 pues comeme los .....
1 K 22
Alegremensajero #23 Alegremensajero
#18 ¿Tan desesperado estás por perder la virginidad?
2 K 28
#27 poxemita
#23 no, ser virgen a los 40 da pra peli.
0 K 11
Alegremensajero #29 Alegremensajero
#27 Pero no te van a dar derechos de autor eh.
0 K 7
Ze7eN #43 Ze7eN
Ze7eN #43 Ze7eN
0 K 19
valandildeandunie #28 valandildeandunie
valandildeandunie #28 valandildeandunie
2 K 40
#30 vituwaf
#30 vituwaf
2 K -2
Ze7eN #42 Ze7eN *
Ze7eN #42 Ze7eN *

Vaya, #_30 es de los que ignoran para que no les contesten.
0 K 19
El segundo más vendido en Amazon y Lacasadellibro :roll:
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
7 K 90
#10 Strandedandbored
#10 Strandedandbored
4 K 30
UsuarioXY #17 UsuarioXY
UsuarioXY #17 UsuarioXY
3 K 36
Battlestar #26 Battlestar
Battlestar #26 Battlestar
0 K 10
#37 vituwaf
#10 Un comentario perfectamente neutral el tuyo.
0 K 7
StuartMcNight #16 StuartMcNight
StuartMcNight #16 StuartMcNight

Chicos... que os lo hemos dicho 20 veces. Que hay que coordinarse para que no se note tanto.
2 K 31
UsuarioXY #24 UsuarioXY
UsuarioXY #24 UsuarioXY
4 K 60
#38 vituwaf
#24 Son fanáticos. Les sale así de dentro.
0 K 7
bigmat #41 bigmat
#24 mic drop.......xD xD xD
0 K 7
strike5000 #47 strike5000
#24 La duda ofende. Esos niveles no se alcanzan dejando las cosas al azar.
0 K 11
raboderula #40 raboderula
#5 trillones de moscas comen mrda y eso no convierte a la mrda en una dieta sana
0 K 6
strike5000 #49 strike5000
#40 ¿En qué te crees que se basa la democracia?
0 K 11
Ze7eN #48 Ze7eN
#5 El libro más vendido de la historia es una historia de ficción en la que una paloma deja embarazada a una mujer virgen. Por poner tu chorrada en contexto.
0 K 19
UsuarioXY #3 UsuarioXY *
UsuarioXY #3 UsuarioXY *
7 K 74
#31 vituwaf
#3 En efecto. Esto del género es todo un montaje del que viven muchas enchufadas.
0 K 7
Segundo libro más vendido en Amazon España
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
5 K 68
MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
Venga incels venid a miiiii!!!!
8 K 66
Expat_Guinea_Ecuatorial #8 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Esas mismas dictan las "nuevas masculinidades" asi que todo Ok
7 K 65
MyNameIsEarl #15 MyNameIsEarl
MyNameIsEarl #15 MyNameIsEarl
1 K 18
#34 vituwaf
#15 ¿Puedes mencionar cuales son esos privilegios?
1 K 17
StuartMcNight #22 StuartMcNight
StuartMcNight #22 StuartMcNight

Esas si son LAS MASCULINIDADES REALES!!! Y a quien se le ocurra proponer algun modelo diferente de lo que es "el hombre".... lo apalizamos por bujarra. AU AU AU AU!!!!!!!!!!!!!
2 K 31
CerdoJusticiero #35 CerdoJusticiero
#8 Invent.
0 K 11
UsuarioXY #9 UsuarioXY
UsuarioXY #9 UsuarioXY
Paguiteros venid a mi!!!!
1 K 17
MyNameIsEarl #12 MyNameIsEarl
MyNameIsEarl #12 MyNameIsEarl
0 K 7
UsuarioXY #14 UsuarioXY
#12 y has visto peligrar la paguita, no te pongas nervioso, que mientras gobierne la izquierda no hay peligro.
0 K 6
MyNameIsEarl #19 MyNameIsEarl
#14 yes. Paguita que pagas tú . Pagafantas.
MyNameIsEarl #19 MyNameIsEarl
1 K 17
UsuarioXY #20 UsuarioXY
#19 otro que levanta España, levantas España comentando en internet a las 12 del mediodía. Jajaja.
0 K 6
#33 vituwaf
#4 A decir verdad, este hombre no está dictando nada. Expone una serie de hechos que el feminismo quiere silenciar.
0 K 7
#21 Leon_Bocanegra
#21 Leon_Bocanegra
3 K 41
colipan #1 colipan
colipan #1 colipan
3 K 32
uyquefrio #32 uyquefrio
uyquefrio #32 uyquefrio
Parece que para Vozpopuli en la tele no hay señores gritando nerviosos ni irritados. xD
1 K 21
Chinchorro #36 Chinchorro
Chinchorro #36 Chinchorro
:troll:
0 K 11
strike5000 #45 strike5000
#32 En esta noticia hablan concretamente de Soto Ivars, no de las tertulias en general.
0 K 11
#46 Tensk
#46 Tensk

Y no, no veo ese programa, vi eso en youtube.
0 K 10
Bhuvaya #25 Bhuvaya
Bhuvaya #25 Bhuvaya
1 K 15
#39 vituwaf
#25 No. El libro no va de eso en absoluto.
0 K 7
strike5000 #44 strike5000
#_2 Eso que has dicho no me parece bien. Eldiario, Elplural, público e incluso Podemos tienen derecho a expresarse libremente.
0 K 11
#11 Klamp
#11 Klamp
0 K 8

