Juan Carlos I, rey emérito: "La democracia no cayó del cielo"

El rey emérito español, Juan Carlos I, ha reivindicado su papel en la llegada de la democracia a España en vísperas del 50 aniversario de su llegada al trono (22 de noviembre de 1975) y lo ha hecho en una entrevista en el diario francés Le Figaro en la que subraya que esta "no cayó del cielo" y lamenta que en la política actual no reine el "espíritu de la Transición". "La democracia no cayó del cielo", ha sostenido Juan Carlos I en su primera entrevista desde que se marchó al exilio en agosto de 2020 y se instaló en Abu Dabi, donde se ha lleva

| etiquetas: jci , democracia , dictadura , golpes de estado , anivesario
13 comentarios
Pivorexico
Chistes de Carrero Blanco por parte del Juancar , no me lo esperaba :shit:
Wintermutius
#5 ¿Dónde están esos chistes?
loborojo
#6 Empiezo yo,
Ni la democracia ni Carrero cayeron del cielo.
Penetrator
#6 Cayó de su real agujero del culo. Y así estamos.
Furiano.46
#11 como la prostituta que estaba con el en su yate y al llegar Sofía, se cayó del yate :-D
Zerjillo
Claro que no salió gratis. Ya sabemos todos las comisiones que se ha llevado y lo que nos cuesta la Corona y otras mierdas que hemos heredado del franquismo.
HeilHynkel
Aparte del morro del amigo, me parece interesante esto:

Y en lo que se refiere al golpe de Estado de 1981, no duda en reconocer que le dolió la implicación de Alfonso Armada. "No hubo un golpe, sino tres. El golpe de (Antonio) Tejero, el de Armada y el de los diputados próximos al franquismo. Alfonso Armada estuvo 17 años a mi lado. Le quería mucho y me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre", ha denunciado.

Lo de Tejero y Armada se sabía, ahora que diga quienes era los amigos esos. Porque me suena que algún ex ministro franquista había .. y fundador de cierto partido.
camvalf
Eso que se lo digan a los Argentinos, :troll:
Robus
Por que yo lo impedí! - aclaró - gracias a mi siguen mandando los mismos! de nada! - terminó luego.
Dene
No, no vino del cielo. Vino del sacrificio y trabajo y resistencia de muchos demócratas entre los que EL no estaba
Lusco2
Trabajó duro , había flecos y cosas que tratar, pero nos la consiguió casi que gratis
