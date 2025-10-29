Juan Carlos I, rey emérito: "La democracia no cayó del cielo"

El rey emérito español, Juan Carlos I, ha reivindicado su papel en la llegada de la democracia a España en vísperas del 50 aniversario de su llegada al trono (22 de noviembre de 1975) y lo ha hecho en una entrevista en el diario francés Le Figaro en la que subraya que esta "no cayó del cielo" y lamenta que en la política actual no reine el "espíritu de la Transición". "La democracia no cayó del cielo", ha sostenido Juan Carlos I en su primera entrevista desde que se marchó al exilio en agosto de 2020 y se instaló en Abu Dabi, donde se ha lleva
Ni la democracia ni Carrero cayeron del cielo.
Y en lo que se refiere al golpe de Estado de 1981, no duda en reconocer que le dolió la implicación de Alfonso Armada. "No hubo un golpe, sino tres. El golpe de (Antonio) Tejero, el de Armada y el de los diputados próximos al franquismo. Alfonso Armada estuvo 17 años a mi lado. Le quería mucho y me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre", ha denunciado.
Lo de Tejero y Armada se sabía, ahora que diga quienes era los amigos esos. Porque me suena que algún ex ministro franquista había .. y fundador de cierto partido.