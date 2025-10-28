edición general
3 meneos
16 clics
Juan Carlos I: “La democracia no cayó del cielo”

Juan Carlos I: “La democracia no cayó del cielo”

En una entrevista concedida a Le Figaro desde su retiro de Abu Dabi, el monarca repasa su reinado. “La democracia no cayó del cielo”, se congratula hablando de su papel en la Transición. Es la primera vez que se escucha prolongadamente la voz del hombre que abdicó y se exilió voluntariamente después de un reguero de escándalos de corrupción

| etiquetas: juan carlos , democracia , ironia
2 1 0 K 38 actualidad
12 comentarios
2 1 0 K 38 actualidad
Comentarios destacados:    
manbobi #2 manbobi
Del cielo cayó el almirante Carrero Blanco.
12 K 129
Magog #4 Magog
#2 y Sandra Mozarowsky
4 K 54
#9 Acabose
#2 Y bajó hasta los infiernos.
0 K 6
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Tus millones en Suiza si que cayeron del cielo.
3 K 41
nanustarra #1 nanustarra
No, la trajeron Franco y él.
3 K 31
#12 Acabose
#1 Y por eso es una democracia Frankenstein creada con despojos de una dictadura agonizante.
0 K 6
pepel #5 pepel
Se le escapó a la monarquía, incapaz de afrontar un país convulso tras el franquismo. Ni siquiera con el Tejerazo.
0 K 19
reithor #7 reithor
La justicia es igual para todos.
1 K 17
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
"y se exilió voluntariamente"
Ya, claro xD xD xD
1 K 16
ur_quan_master #11 ur_quan_master
La corona sí
0 K 11
#8 AlexGuevara
El elefante blanco vuelve a la carga
0 K 7
#10 jaramero
Siempre es curioso que con las riquezas que ha acumulado no se sepa dónde las invierte o qué empresas tiene, cuando por volumen puede impactar a la economía española.

La de su yerno, el instituto noos era una máquina de recaudar dinero sin aportar ningún valor, bien o servicio.
0 K 7

menéame