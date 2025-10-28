Juan Carlos I: “La democracia no cayó del cielo”

En una entrevista concedida a Le Figaro desde su retiro de Abu Dabi, el monarca repasa su reinado. “La democracia no cayó del cielo”, se congratula hablando de su papel en la Transición. Es la primera vez que se escucha prolongadamente la voz del hombre que abdicó y se exilió voluntariamente después de un reguero de escándalos de corrupción