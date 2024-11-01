JPMorgan lo hizo: primero le canceló el prestamo a Argentina y después le subió el riesgo país

La entidad financiera que confecciona el polémico índice es la misma que unilateralmente decidió dejar caer el supuesto acuerdo económico que le permitió a Javier Milei ganar las elecciones lesgislativas.
| etiquetas: jpmorgan , eeuu , milei , elecciones , bancos , argentina
ACLARAOS REDIOS!!
el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, declaró que los US$20.000 millones de financiación “quizás no sean necesarios”. Añadió que, si el país necesitara financiación especial, el sector privado estaba “dispuesto a escuchar”.
www.meneame.net/story/ee-uu-suspende-prestamo-us-20-000-millones-argen
Dar el préstamo y luego subir el riesgo sería de imbéciles.
Bueno, lo mismo querías ser más sutil, no sé, pero es la impresión que da.
Aquí no pasa nada, sigan sigan
En su lugar, las conversaciones giraron hacia una alternativa mucho más modesta y de corto plazo, que se reduciría a unos 5.000 millones de dólares, según los trascendidos que circularon en el mercado.
antes no prestaban porque estaba muy arriba, y ahora no porque está muy abajo?
