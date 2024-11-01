edición general
JPMorgan lo hizo: primero le canceló el prestamo a Argentina y después le subió el riesgo país

JPMorgan lo hizo: primero le canceló el prestamo a Argentina y después le subió el riesgo país

La entidad financiera que confecciona el polémico índice es la misma que unilateralmente decidió dejar caer el supuesto acuerdo económico que le permitió a Javier Milei ganar las elecciones lesgislativas.

38 comentarios
Comentarios destacados:          
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#3 antes no prestaban porque el riesgo de país era alto y ahora no prestan porque el riesgo país es bajo xD

ACLARAOS REDIOS!!
35 K 343
#8 DonaldBlake
#4 La culpa es de los argentinos, que son unos extremistas.
7 K 76
woody_alien #28 woody_alien
#4 Es bastante claro, el "sector privado" está dispuesto a escuchar que trozo de país nos dais a cambio :-D

el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, declaró que los US$20.000 millones de financiación “quizás no sean necesarios”. Añadió que, si el país necesitara financiación especial, el sector privado estaba “dispuesto a escuchar”.

www.meneame.net/story/ee-uu-suspende-prestamo-us-20-000-millones-argen
0 K 13
#35 Setis
#28 Requiere financiación "especial". Porque los que no somos "especiales" sabemos que ni locos hay que prestar plata a Argentina.
0 K 7
woody_alien #36 woody_alien
#35 No hay problema porque Miley es especial  media
1 K 20
#5 Tecar *
Hombre es lo lógico, no te doy el préstamo porque sé que no lo voy a cobrar y te subo el riesgo.
Dar el préstamo y luego subir el riesgo sería de imbéciles.
15 K 129
pandacolorido #11 pandacolorido
#5 Es lo lógico si concives que un poder económico es tan legitimo como lo puede ser un Estado, es decir, desde una perspectiva capitalista es lo lógico.
1 K 21
#37 cosko
#5 El problema de fondo es ser juez y parte. Y no solo para Argentina.
0 K 7
JackNorte #6 JackNorte
Algunos estan contentos hasta cuando les meten cosas por detras los suyos.
8 K 96
Pablosky #14 Pablosky *
#6 Se te ha olvidado citar al primer mensaje de este hilo xD

Bueno, lo mismo querías ser más sutil, no sé, pero es la impresión que da.
1 K 20
JackNorte #15 JackNorte
#14 El resultado seria el mismo xD
1 K 24
Palas_Memeces #10 Palas_Memeces
Prometer hasta meter y una vez metido nada de lo prometido ... Que los chilenos se anden con ojo ...
8 K 88
Joker_2O #16 Joker_2O
Y así es como se manipulan unas elecciones.
Aquí no pasa nada, sigan sigan
6 K 46
#7 Ninrojo
Este es el préstamo que le prometió si ganaba las elecciones de medio mandato {0x1f61c} {0x1f61c}
4 K 40
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Y como va tan bien y a los argentinos les sobra el dinero.

En su lugar, las conversaciones giraron hacia una alternativa mucho más modesta y de corto plazo, que se reduciría a unos 5.000 millones de dólares, según los trascendidos que circularon en el mercado.
1 K 28
Pyrefox #13 Pyrefox
Igual es porque van a andar flojos de parné en los próximos meses si tienen que prestar para financiar a Trumpo que también estaría bien que JPMC actualizase el riesgo país de USA.
2 K 23
jonolulu #24 jonolulu
#23 El riesgo se basa en espectativas, y ya me dirás las expectativas que hay cuando les recortan el rescate y les suben el tipo
2 K 18
jonolulu #30 jonolulu
#24 ex*
0 K 12
Verdaderofalso #31 Verdaderofalso
#23 #24 entonces la cosa es:
antes no prestaban porque estaba muy arriba, y ahora no porque está muy abajo?
2 K 42
#25 harverto
Ahora, que repitan la jugada en las siguientes elecciones
1 K 13
arsuceno #33 arsuceno
Sin entender mucho de política argentina, justo hace 2 semanas hablaba con un chaval argentino que defendía a muerte a Milei porque había conseguido un préstamo maravilloso de Trump...
0 K 12
#38 cosko
#33 Ojo, que el SWAP con el Tesoro de EEUU permanece. Esto era un "a más"
0 K 7
NoPracticante #18 NoPracticante
La casualidad.
0 K 7
Findeton #1 Findeton
Al revés, el bajo nivel del riesgo país hace que no sea interesante ese préstamo.
15 K 4
Deviance #3 Deviance
#2 Findthetroll está desbocao jajajaja.
25 K 236
jonolulu #21 jonolulu
#2 Lo mejor de todo es que vota negativo xD
5 K 71
oceanon3d #26 oceanon3d
#2 Yo lo adoro ... Le da un colorido a Meneame con mucho estilo.

xD xD xD
1 K 11
ochoceros #29 ochoceros
#2 Es LaArgentinaToday.
0 K 11
porcorosso #12 porcorosso
#1 Este drástico recorte del salvavidas financiero, lejos de responder a un mejor clima financiero como algunos sectores sugerían, sacudió la City porteña y actuó como un detonante inmediato para el deterioro de los activos locales.  media
11 K 96
jonolulu #19 jonolulu
#1 Venga, chupito

.  media
1 K 15
borre #22 borre
#1 No sé cómo consigues autoengañarte durante tanto tiempo sin explotar...
6 K 53
Findeton #23 Findeton
#22 Quizás porque el riesgo país está en 650 y cuando llegó Milei rondaba los 2300.
0 K 11
josete15 #27 josete15
#1 he entrado solo a leerte {0x1f602}
5 K 32
Budgie #32 Budgie
#1 eres un puto crack
0 K 10
meroespectador #34 meroespectador
#1 jajajajjajajajaj, bravo,bravo.....¡¡¡¡¡otra, otra, otra!!!!
0 K 7

