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Jóvenes iraníes forman cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas (EN)

Jóvenes iraníes forman cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas (EN)

Según CNN, el Times of Israel y otros medios, Alireza Rahimi, Ministro de Juventud y Deportes de Irán, declaró a través de los medios estatales: “Invitamos a todos nuestros jóvenes, atletas, artistas, estudiantes, estudiantes universitarios y profesores. Independientemente de creencias o afiliaciones políticas, les pedimos que se reúnan en torno a las centrales eléctricas —nuestros activos nacionales y el futuro de Irán y su juventud— a las 2 p.m. del martes 7”

| etiquetas: irán , eeuu , sionismo , israel
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Como que a los que bombardean niños les importase
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#2 Leclercia_adecarboxylata *
Esto es muy muy muy triste. Ese hombre no puede seguir más en el cargo.
4 K 75
yemeth #4 yemeth
Es inquietante porque todos sabemos que al imperio y a la clase Epstein, les importa entre cero y nada la vida humana.
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Tkachenko #9 Tkachenko *
Otro vídeo
xcancel.com/dana916/status/2041518109392003404?s=20

Lastima que los NAFO y su chupipandi del notame nos hayan impuesto la censura.

P d: xcancel.com/DD_Geopolitics/status/2041522637139071102?s=20
1 K 36
#7 tierramar *
Relacionado: Rusia evacua a los técnicos de una central nuclear iraní tras un bombardeo www.meneame.net/m/actualidad/rusia-evacua-tecnicos-central-nuclear-ira
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#6 tierramar
Alrededor de las centrales nucleares merece la pena hacerlo, porque la alternativa es tan mala o peor. Los habitantes de Zaporynia en Ucrania tuvieron que hacer algo parecido,( y no contra los rusos). Los estadoundienses se creen inmunes incluso a la contaminación radioactiva, cuando la radioatividad no entiende de fronteras, y aunque las emisiones nazcan en Oriente o en Europa llegara a EEUU
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#8 Scutarius
Este peligro es una de las razones por las que seguir potenciando la energía nuclear es un enorme problema.
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qwertyTarantino #11 qwertyTarantino *
Esto ya se vivió de forma similar en la guerra de los Balcanes: www.youtube.com/watch?v=Vus3vRmACNQ

Los serbios se plantaron en los puentes cuando la OTAN (Javier Solana) dijo que los iba a bombardear y se pusieron a decir "Možeš da nam pušiš Klintone", juego de palabras para decir "Clinton chupanos la polla" y "Clinton revientanos en pedazos".
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antesdarle #5 antesdarle *
Uy me colé de envío
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menéame