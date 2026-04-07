Jóvenes iraníes forman cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas (EN)

Según CNN, el Times of Israel y otros medios, Alireza Rahimi, Ministro de Juventud y Deportes de Irán, declaró a través de los medios estatales: “Invitamos a todos nuestros jóvenes, atletas, artistas, estudiantes, estudiantes universitarios y profesores. Independientemente de creencias o afiliaciones políticas, les pedimos que se reúnan en torno a las centrales eléctricas —nuestros activos nacionales y el futuro de Irán y su juventud— a las 2 p.m. del martes 7”