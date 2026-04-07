Jóvenes iraníes forman cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas (EN)

Según CNN, el Times of Israel y otros medios, Alireza Rahimi, Ministro de Juventud y Deportes de Irán, declaró a través de los medios estatales: “Invitamos a todos nuestros jóvenes, atletas, artistas, estudiantes, estudiantes universitarios y profesores. Independientemente de creencias o afiliaciones políticas, les pedimos que se reúnan en torno a las centrales eléctricas —nuestros activos nacionales y el futuro de Irán y su juventud— a las 2 p.m. del martes 7”
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xcancel.com/MonitorX99800/status/2041514766955401619?s=20
xcancel.com/dana916/status/2041518109392003404?s=20
Lastima que los NAFO y su chupipandi del notame nos hayan impuesto la censura.
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Los serbios se plantaron en los puentes cuando la OTAN (Javier Solana) dijo que los iba a bombardear y se pusieron a decir "Možeš da nam pušiš Klintone", juego de palabras para decir "Clinton chupanos la polla" y "Clinton revientanos en pedazos".