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Irán pide a la población sumarse a "cadenas humanas" en instalaciones energéticas del país

Irán pide a la población sumarse a "cadenas humanas" en instalaciones energéticas del país

Las autoridades de Irán han hecho un llamamiento a la población para que participe en "cadenas humanas" en instalaciones energéticas del país ante el ultimátum formulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plena ofensiva israelí-estadounidense contra el país asiático.

| etiquetas: irán , eeuu , israel , cadenas humanas , instalaciones energéticas
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
makinavaja #1 makinavaja
Como si a los sionazis o a los yankis les fueran a importar mucho la vida de unos cuantos seres humanos más....
11 K 146
Herumel #2 Herumel
#1 4 o cuarenta millones...
2 K 25
ombresaco #7 ombresaco
#1 ni el regimen tampoco se ha preocupado demasiado por su gente
2 K -13
#10 ManTK
#7 pondrá a niñas.
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#14 Dav3n
#7 No? Otro propagandista barato.
1 K 24
#15 Dav3n
#1 A ellos no, pero preparan el terreno para que China presione.

Los nazis al final acabarán encontrando la horma de su zapato, al tiempo.

Y como China se arremangue van listos.
0 K 14
#5 Suleiman
Como hagan eso, será una picadora humana... A los Usanos e israelíes se la sudan los civiles.
3 K 47
eldarel #9 eldarel
#5 y al resto del mundo, también. Después de ver Gaza y la reacción internaciobal, queda claro que los civiles muertos no importan si no son israelíes o ucranianos.
3 K 46
#19 DenisseJoel
#5 ¿La UE ha dicho o hecho algo contra la agresión o el genocidio? Si no es así, el problema lo tenemos en casa.
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Tx4 #4 Tx4
Hay que creérselo?

Donde están esas declaraciones?
2 K 46
JanovPelorat #13 JanovPelorat
Alireza Rahimi, viceministro de Deportes y Juventud y secretario del Consejo Supremo para la Juventud y la Adolescencia de Irán, ha invitado a "jóvenes, figuras culturales y artísticas, y artistas" a sumarse a esta iniciativa, según un mensaje publicado en sus redes sociales.

No sé, un enlace, una captura, un algo que demuestre esas declaraciones ¿es mucho pedir? Si lo ha publicado en sus redes sociales no debe ser complicado
2 K 43
mosfet #12 mosfet
A ver, yo creo que no se podría ignorar un asesinato en directo de la población civil, no es como en Gaza, en Irán supongo que podrán retransmitirlo en directo, por TV, o vía streaming, o como sea, aún con ayuda de china o rusia, para que todo el mundo pueda ver en directo las muertes de los civiles, en Gaza ha habido un corte de la información , pero en Irán no creo que puedan controlarlo todo tanto, no habrá quien deje de indignarse si ve una manifestación pacífica de gente civil al lado de una instalación eléctrica y que de repente es bombardeada, esque... ¿ nos hemos vuelto locos? la sola idea de un presidente amenazando a un país con dejarle sin energía es tan tan chungo... y aún lo es más que al resto del mundo se la suda.
2 K 41
ur_quan_master #18 ur_quan_master *
#12 yo creo que sí se van a ignorar.
Ya tenían que haber surgido voces oficiales desde la EU condenando los ataques criminales de EEUU y pidiendo reparacion por los daños a nuestra economía.
1 K 26
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Uhmm contra eeuu e israel no parece buena idea...
1 K 25
placeres #6 placeres
Lo veo inútil los escudos humanos, no funcionan para Israel en todo caso es un premio doble, ya que aparte de limpiar población civil, causar miedo es un bonus.

Y visto las declaraciones de los ministros israelitas, USA no es más que una mascota obediente. Casi se están erigiendo como un nuevo estado de la unión a nivel de cooperación e interacción de las industrias militares. (Nota por supuesto no como formalmente estado ya que tendrían que pagar impuestos y ahora solo están para recibir dinero norteamericano)
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#20 javi618
#17 Sí hombre, eso no lo niego, pero no murieron haciendo de escudos humanos, que es lo que le están pidiendo a su población inocente. Además que estos dirigentes llevan muchos años en guerra soterrada con Israel, financiando a Hamás y otros grupos terroristas, etc... Han jurado que destruirán a Israel, son tal para cual.
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#8 javi618
Alireza Rahimi, viceministro de Deportes y Juventud y secretario del Consejo Supremo para la Juventud y la Adolescencia de Irán, ha invitado a "jóvenes, figuras culturales y artísticas, y artistas" a sumarse a esta iniciativa, según un mensaje publicado en sus redes sociales.

Entiendo que los políticos y ayatolás que piden esto a su población se lo pedirán también a sus propias familias, y ellos mismos estarán en primera fila. Qué menos.
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#11 pascuaI *
#8 Esa crítica se la podrías hacer a los políticos de un país de ratas como es EE. UU., pero en Irán estamos viendo a esos políticos y ayatolás dar la cara en todo momento y muchos de ellos palmándola en bombardeos mientras duermen en sus casas junto a sus familias, después de más de un mes de ataques.
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#16 javi618
#11 Claro, esa crítica es extensible a todo gobernante que sacrifica a su pueblo alegremente con tal de conseguir sus fines. Y que te bombardeen en tu casa sin que tú sepas que van a hacerlo no es lo mismo que ponerte voluntariamente de escudo humano en primera línea de fuego para proteger una instalación gubernamental.
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#17 pascuaI
#16 ¿Los militares y políticos que han sido asesinados en las últimas semanas, mientras hacían una vida más o menos normal, y que estaban en la lista negra de EE. UU. e Israel no sabían que podían ser víctimas de un bombardeo en cualquier momento? Vale que el primer día de guerra el ayatolá y su familia no sabrían nada, pero el resto de los que se han cargado el último mes vaya si eran conscientes.
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menéame