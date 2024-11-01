Irán pide a la población sumarse a "cadenas humanas" en instalaciones energéticas del país

Las autoridades de Irán han hecho un llamamiento a la población para que participe en "cadenas humanas" en instalaciones energéticas del país ante el ultimátum formulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plena ofensiva israelí-estadounidense contra el país asiático.
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Los nazis al final acabarán encontrando la horma de su zapato, al tiempo.
Y como China se arremangue van listos.
Donde están esas declaraciones?
No sé, un enlace, una captura, un algo que demuestre esas declaraciones ¿es mucho pedir? Si lo ha publicado en sus redes sociales no debe ser complicado
Ya tenían que haber surgido voces oficiales desde la EU condenando los ataques criminales de EEUU y pidiendo reparacion por los daños a nuestra economía.
Y visto las declaraciones de los ministros israelitas, USA no es más que una mascota obediente. Casi se están erigiendo como un nuevo estado de la unión a nivel de cooperación e interacción de las industrias militares. (Nota por supuesto no como formalmente estado ya que tendrían que pagar impuestos y ahora solo están para recibir dinero norteamericano)
Entiendo que los políticos y ayatolás que piden esto a su población se lo pedirán también a sus propias familias, y ellos mismos estarán en primera fila. Qué menos.