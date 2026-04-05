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Fallece un investigador chino de la UM tras un supuesto interrogatorio por parte de las autoridades federales (EN)

Fallece un investigador chino de la UM tras un supuesto interrogatorio por parte de las autoridades federales (EN)

China insta a Estados Unidos a investigar la muerte de un investigador tras haber sido sometido a lo que califican de «interrogatorio hostil» por parte de las autoridades federales.

| etiquetas: china , eeuu , míchigan , investigador , universidad
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8 comentarios
23 11 0 K 456 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
"Interrogatorio hostil" es la nueva forma de hablar de torturas?
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LinternaGorri #2 LinternaGorri
#1 en usa? No, eso es imposible, libertad y eso
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Herumel #3 Herumel
#1 Sí, mientras tengamos aliados con instalaciones como Guantánamo, seguiremos siendo cómplices.

El bully que está detrás del que ejecuta y amedrenta es complice.
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Format_C #6 Format_C
#3 aliados dice
1 K 27
frankiegth #5 frankiegth *
Ultimamente se les fallece mucha gente detenida; ya es mala suerte. Esta la cosa como para estudiar fuera o plantearse hacer turismo.
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troymclure #4 troymclure
El faro de la libertad que deslumbra demasiado
2 K 43
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
Torturado, ha muerto torturado
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eltxoa #7 eltxoa
Cómo se están pasado en ese régimen estalinista!
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menéame