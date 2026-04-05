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Fallece un investigador chino de la UM tras un supuesto interrogatorio por parte de las autoridades federales (EN)
China insta a Estados Unidos a investigar la muerte de un investigador tras haber sido sometido a lo que califican de «interrogatorio hostil» por parte de las autoridades federales.
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Tkachenko
"Interrogatorio hostil" es la nueva forma de hablar de torturas?
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El bully que está detrás del que ejecuta y amedrenta es complice.