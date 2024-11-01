edición general
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo: "El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado"

El exmagistrado del Tribunal Supremo (TS)— órgano que ha condenado hoy al fiscal general—, José Antonio Martín Pallín, se ha pronunciado sobre la condena pronunciada este jueves del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el programa Mañaneros, de TVE, donde le han preguntado cómo lee esta sentencia, algo que para él, según sus propias palabras es "lo más parecido a un golpe de Estado".

#10 #1 Pallín sí que es para darle de comer aparte. Solo le interesa que le hagan caso.
Un golpe de estado dice ni mas ni menos. Vaya huevos.
fareway #2 fareway
El facherío es muy muy cortito.. se creen que con gestas como estas van a llegar al poder y lo que están consiguiendo es que la izquierda se levante del sofá y vaya a votar para evitar que estos puercos gobiernen.
#13
#2 Aunque te levantes del sofá para ir a votar, votar para esto no sirve, porque entre otras cosas hoy no hay elecciones.
Luego también es un error decir que cuando ganen "los nuestros" esto lo arreglamos, cuando esto no es ninguna garantía de nada y aumenta la pasividad de la gente cuando lo bueno es levantarse del sofá y salir a la calle aunque no haya elecciones.
Veelicus #15 Veelicus
#2 Me parece que ya es muy tarde, primero porque el PSOE no es de izquierdas, Sumar no se sabe muy bien que es y Podemos ha hecho todo lo posible por autodestruirse.
Salvo en algunas comunidades autonomas es imposible votar a partidos de izquierdas en españa
#29
#15 Porque no son la berdadera isquierda.

El lloro de todas las semanas de que la berdadera isquierda no existe, por más que se reinventen no son la berdadera isquierda que tengo en mi imaginación y por lo tanto no son de isquierda :troll:
#33
#15 Yo por lo pronto andaba muy desanimado para votar. El PSOE y Pedro Sánchez me dan urticaria, y las niñatadas de tirarse de las trenzas de Podemos, Sumar, Mas Madrid, Menos Extremadura y la puta que les parió a todos me estaban dando una pereza del copón. A fecha de hoy estoy algo mas motivado. Pueden ser imbéciles, pero lo que no son es Ayuso.
#18
#2 No van a llegar al poder y precisamente por eso estan actuando asi, gobierna otro y todas las leyes a jucio; El tribunal hace condenas a medida basadas en recortes de prensa y la uco inspecciones prospectivas recortando el material para afinar las acusaciones.
#24
#2 que inocente...
#32
#2 Ojala!!!
strike5000 #4 strike5000
¿Y por qué tenemos que darle credibilidad a una persona que, al igual que los miembros del TS en ejercicio, tiene su propia ideología, pero con el añadido de que al estar jubilado no tiene que mostrar neutralidad política en sus declaraciones?
alcama #5 alcama
#4 Porque patatas. Si ves TVE esta mañana alucinas
#7
#4 Porque este es de los "buenos".:troll:
#11
#4 toda la razón: no deberíamos. La credibilidad hay que cuidarla. Para mí es algo importantísimo a nivel personal. Obviamente para una persona que ha vendido su opinión al servicio de una causa y siempre dice lo que necesita la causa, no. El mundo iría mejor si le pusiésemos la cruz a determinados personajes. Lógicamente, que se les de voz a esta gente no es culpa nuestra, que somos ciudadanos irrelevantes, pero, por lo menos, deberíamos mostrar la mayor indiferencia posible.
#19
#4 No es una persona, si fuese una seria irrelevante. Es que estan saliendo juristas veteranos por docenas diciendo que lo que han hecho es un suspenso rotundo en un examen de primero de carrera. Estan sembrando unas dudas enormes sobre todo el sistema judicial... tambien tenemos que lo que se ha visto de la UCO modificando pruebas y partiendose de risa en la sala es otro planeta en rumbo de colision. Ayer parecia que el detalle lo iban a publicar hoy, ahora dicen que pueden tardar semanas…   » ver todo el comentario
pedrario #22 pedrario *
#19 Nombra 2 docenas de ellos.

También tengo curiosodad por la parte del comunicado del Supremo que dices que decía que lo iba a publicar hoy, cuando ni está redactada.
#26
#22 Asi a vuelapluma en tve, en la sexta y en la cuatro han salido en todas juristas diferentes, 2 de ellos en cada canal. Eso ya son seis. Algunas de las noticias por escrito tambien plasman la opinion de diversos juristas que no son los mismos que salen en television, suma y sigue.
Si esperas que diga alguno que haya salido en telecirco, antenamorbo, en okcarroña, o que te diga sus nombres/apellidos pilla una silla comoda.
pedrario #27 pedrario
#26 Nombra los juristas o pon alguna evidencia, a ver si han cogido de nuevo a una cocinera y le han puesto toga.
#28
#27 Claaaro, todo mascadito como si fueses tonto y ciego. Mira, no creo que seas tonto, no te insultes. Estan subiendo noticias con esas opiniones y esos nombres cada 5 minutos.
pedrario #30 pedrario *
#28 No, si te parece me fio de lo que dice un comentario de un foro de internet sin fuentes.

Pues nada, yo he visto en 80 cadenas, incluido en medios internacionales como reuters, a 8 juristas en cada una aplaudiendo la decisión.

Ale, jaque mate.

edit: Por cierto, ningún jurista mínimamente serio sale a criticar una sentencia sin haberla leido.
alcama #1 alcama
Esta gentuza quiere impunidad
Tarod #10 Tarod *
#1 Pallín sí que es para darle de comer aparte. Solo le interesa que le hagan caso.
Un golpe de estado dice ni mas ni menos. Vaya huevos.
#6 Poligrafo
Queda patente que urge reformar la justicia en España y que ciertos PPoliticos controlen la sala segunda del supremo desde "atras".

Lo de la justicia en España es de traca, y no lo digo por esta sentencia en concreto sino por toda la mierda acumulada empezando por las indemnizaciones a las renovables, las clausulas hipotecarias etc etc.
alcama #12 alcama
#6 ¿Cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia por la trama Gürtel tambien dijiste que era de traca? ¿tambien había que reformarla? ¿sólo hay que reformar a los jueces que tocan a los "nuestros"?

Quereis impunidad y eso es propio de totalitarismos
Kantinero #3 Kantinero
Sin ninguna duda, con la ayuda de la UCO, la justicia, MAR, reunidos todos en el ático del machacante de la Yuso
#20
#3 El servicio no entra en el ático, tienen su puerta trasera para que no se mezclen con la estancia de los marqueses. Que no molesten o que le dejen el recado al mayordomo.
pedrario #21 pedrario
Se está provocando un daño institucional tremendo, pero no porque el TS actúe, sino por la cantidad de ralea de gente, y especialmente la que forma parte de instituciones como el Congreso o Ejecutivo, que está atacando a tribunales, SIN SIQUIERA LEERSE LA PUTA SENTENCIA.

Lo que dicen no tiene absolutamente ningún valor. Para nada hay una argumentación ni razón detrás de las críticas, es simplemente un partido de fútbol de un lado contra otro.

Los que defendéis este tipo de críticas apoyáis destrozar completamente las instituciones del estado. Ya llorareis cuando afecte a fallos que os moleste a vuestro color. Cortos de miras.
Fartón_Valenciano #31 Fartón_Valenciano
#21 La verdad es que hay mucho jurista suelto, el problema como tu bien dices es que todavía no esta publicada la sentencia, vamos, criticar primero y leerse la sentencia después... En fin...
Kantinero #9 Kantinero
Precisamente, ya no pertenece al poder judicial pero es de la profesión y la conoce, puede decir lo que piensa tanto profesional como políticamente sin necesidad de morderse la lengua
OCLuis #16 OCLuis
Golpe de estado a la democracia, balón de oxígeno para la mayor corrupta del PP y munición para que los suyos pidan lo que llevan pidiendo desde que les cortaron la posibilidad de seguir esquilmando al estado español en las urnas.

Realmente es el PP, sus jueces, sus periodistas y sus agentes infiltrados en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado quienes se están cargando la democracia y rompiendo españa.

Tienen que romperla para usar esos trozos afilados para atacar la democracia. Otra forma sería ganar en las elecciones, pero para eso hay que hacer política, algo a lo que el PP no está acostumbrado.
Asimismov #25 Asimismov
porque fundamenta sus opiniones, cosa que el fallo no ha hecho al no emitir la sentencia.
Por eso hay que creer a un magistrado jubilado, por sus razones fundamentadas.
#14 pirat *
Están fuera de si, han perdido el poco atisbo de racionalidad que les restaba y les delata sacar la sentencia sin razonarla, por precipitación un 50 "aniversario" del 20N como hooligans...
Hasta ahora, lo jueces y exjueces se contenían en criticar la abundancia de sentencias estrafalarias por gremialismo, pero ahora ya no...
NATOstrófico #34 NATOstrófico
la cruda realidad de la justicia hoy es que viendo quiénes componen el tribunal y quien les ha puesto podemos anticipar el resultado de la sentencia.
#17 abogado_del_diablo
Ojalá marque un punto de inflexión.
Ojalá quede tan patente el descaro con el que el poder, que siempre ha sido y será de los ricos fachas, se ha pasado tantísimo y con tanto descaro que hay que poner mecanismos para evitar que vuelva a suceder.
#23 endy *
Si acaso será que es lo más parecido a un golpe de filtro :troll:
valandildeandunie #8 valandildeandunie
Por una vez tienes razón.

Los subhumanos de derechas quieren impunidad para poder hacer todo tipo de delitos fiscales sin tener que rendir cuentas ante la justicia. Y lo harán aunque tengan que cargarse el poder judicial como les gustaría hacer en su dictadura.

Y por eso deben ser eliminados de la sociedad, ellos y los subhumanos que los defienden.
