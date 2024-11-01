José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo: "El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado"  

El exmagistrado del Tribunal Supremo (TS)— órgano que ha condenado hoy al fiscal general—, José Antonio Martín Pallín, se ha pronunciado sobre la condena pronunciada este jueves del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el programa Mañaneros, de TVE, donde le han preguntado cómo lee esta sentencia, algo que para él, según sus propias palabras es "lo más parecido a un golpe de Estado".