El jefe de Hamás declara un alto el fuego permanente y el final de la guerra en Gaza

El final de la guerra en Gaza es una realidad. El jefe de Hamás ha declarado un alto el fuego permanente y ha anunciado el final de la guerra. Horas antes, era Donald Trump quien la daba por "terminada" públicamente y confirmaba que viajará a Egipto para firmar el acuerdo de paz junto a Israel y Hamás.
| etiquetas: hamas , israel , netanyahu , genocidio , guerra
Ya estaban cargadas las bombas y no las iban a desperdiciar
dicen que para evitar tener que llevar la munición de vuelta
Si hay que sacar lego claro es, que tras todo esto, el mundo que dejamos es mucho peor.