El jefe de Hamás declara un alto el fuego permanente y el final de la guerra en Gaza

El final de la guerra en Gaza es una realidad. El jefe de Hamás ha declarado un alto el fuego permanente y ha anunciado el final de la guerra. Horas antes, era Donald Trump quien la daba por "terminada" públicamente y confirmaba que viajará a Egipto para firmar el acuerdo de paz junto a Israel y Hamás.

makinavaja #5 makinavaja
Otro tratado de paz que Israel volverá a romper tarde o temprano... posiblemente no muy tarde....
antesdarle #3 antesdarle
Hace unas horas Israel ha vuelto a bombardear pero aceptemos pulpo como animal de compañía. Hasta que no pasen varios días sin que Israel no vuelva a las andadas permítame ser un poco escéptico. Pero naturalmente si acaba la matanza seré el primero en celebrarlo.
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Fue antes del anuncio de Hamas.
Ya estaban cargadas las bombas y no las iban a desperdiciar
antesdarle #10 antesdarle *
#8 no es el primer acuerdo que se pasan por el forro en Israel. Así que sigo sin ver claro que Israel se vaya a detener ahora. Porque vamos las imágenes del genocidio han sido ampliamente difundidas y no solo en occidente. Ningún país ha hecho absolutamente nada más allá de apretar los puños muy fuerte y esperar 10 años a qué se juzguen los hechos y se empapele a un par. Que tenemos el ejemplo de Serbia de hace nada. Fue condenada Serbia? No. Lo de siempre, se condenan individuos y a seguir. La Corte Internacional de Justicia ya dijo que Serbia no era responsable aunque no hizo nada para evitarlo, y que efictivamente se había cometido un Genocidio.
#12 guillersk
#8 Riete pero en la 1 guerra mundial se hizo igual, se acordó el fin tal dia a las 12:00 y hasta las 11:59 estuvieron disparando obuses.

dicen que para evitar tener que llevar la munición de vuelta
vicus. #4 vicus.
A lo que Israel a lo suyo, bombardear hasta que no quede un palestino vivo, por que no es una guerra, es una limpieza étnica, un genocidio.
#6 tpm1
Ahora solo falta que expliquen por que pensaron que lo del 7 de octubre fue buena idea, más teniendo a un Netanyahu en el poder acusado por corrupción y necesitado de apoyos de partidos ultras.
Malinke #9 Malinke
¿Ya volvemos a las fronteras de 1948?, creo que esa era la fecha
Spirito #13 Spirito
#9 No sé pero, de momento es preciso parar el Genocidio y que se habite ayuda urgente vital a cientos de miles de niños. ¡Pero ya!
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Los genocidas devolverán el territorio robado?
iñakiss #7 iñakiss
Habrá que ver el recuento de toda la gente asesinada indiscriminada y cruelmente, ni de broma me creo yo esas cifras que llevan diciendo desde hace un par de años…si son 70000 como 700000 civiles que pensaran hacer? Nada? Ya se habrá blanqueado a ese maldito estado porque entran otros meses sin asesinar a gran escala? Mientras no haya responsabilidades por crímenes de guerra no deja de ser todo una puñetera vergüenza, y no va a parar ahí, ya han provocado que haya gente que sin ser de ese estado se haya hecho sionista por estar al lado de los hijoputas sin piedad.
Si hay que sacar lego claro es, que tras todo esto, el mundo que dejamos es mucho peor.
A.more #2 A.more
Y los terroristas genocidas que dicen?
