Cuando Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, el premio perdió su significado

La política de Machado está impregnada de violencia. Ha pedido intervención extranjera, incluso apelando directamente a Benjamin Netanyahu, artífice del genocidio de Gaza.
Parece que les dan el premio al mejor comerciante de dinamita del año.
No tiene sentido premiar al dirigente del país que más guerras tenía abiertas, muchas de ellas o todas ellas sin sentido más allá del egoísmo del propio país.
No sé si el Nobel de la Paz.
Maduro ya no vuelve de ésa.