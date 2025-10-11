edición general
Cuando Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, el premio perdió su significado

La política de Machado está impregnada de violencia. Ha pedido intervención extranjera, incluso apelando directamente a Benjamin Netanyahu, artífice del genocidio de Gaza.

eltxoa #4 eltxoa
Paz en noruego debe ser un falso amigo de paz en español.

Parece que les dan el premio al mejor comerciante de dinamita del año.
johel #7 johel
#4 Nobel y dinamita, sutil muy sutil.
#12 parladoiro *
#4 el concepto de paz de Alfred Nobel es asimilable a paz por disuasión de destrucción mutua, no es irónico: www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-thoughts-about-war-and-p.
Uda #1 Uda
Anda que no lo perdió con Obama....
Cantro #2 Cantro
#1 O Kissinger
Barney_77 #6 Barney_77 *
#1 Me encanta ver a todos los defensores de dictadores rabiando. Si estáis enfadados es porque han elegido bien.
#15 Alcalino
#6 lo que acabas de decir es como si yo digo que eres un defensor del genocidio de Gaza porque el premio no se lo han dado a médicos sin fronteras.
#11 cunaxa
#1 Lo de Obama ya dejó claro que era un simple premio político dado con poco criterio de justicia y honestidad.
No tiene sentido premiar al dirigente del país que más guerras tenía abiertas, muchas de ellas o todas ellas sin sentido más allá del egoísmo del propio país.
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones *
En realidad hacer décadas que perdió su significado. Es un premio a la mejor imagen del "lobby" de turno.
ElBeaver #3 ElBeaver
La ultraizquierda llorando porque no se lo dieron a Putin.
#5 Tronchador.
#3 ¿Tú crees?
johel #10 johel *
Ya era malo darselo a los señores de la guerra usanos, pero si es señora que puede gustar, disgustar, o ser horrenda, es lo mejor que el planeta tierra puede aportar por la paz a lo largo de un año , el año que viene que lo sorteen entre los lectores de vanity fair.
#13 atrompicones
Entiendo que hay que apoyar a los personajes que representan tu corriente ideológica o de intereses, pero puede ser contraproducente sustentar a rajatabla ese apoyo si se demuestra la incoherencia e inconsistencia de los argumentos que tratan de mantener la propaganda de que todo se hace y por entero para el beneficio de las masas populares de un país.
#14 atrompicones *
Es una señora que representa y es parte de los grandes intereses económicos que operan en Venezuela. No creo que al pueblo llano le venga bien la toma del poder por esas élites.
#8 Jacusse
La jugada de publicar las actas merecía algún premio.

No sé si el Nobel de la Paz.

Maduro ya no vuelve de ésa.
