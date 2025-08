Javier Cárdenas, el gran olvidado de la serie sobre Tamara: "A Netflix no le interesamos la gente que no somos de izquierdas"

Ante la pregunta sobre por qué cree que Netflix ha prescindido de él, lo tiene muy claro. "Pues muy sencillo. Porque es una plataforma muy de izquierdas y en sus series tiene que haber siempre, pues... si estamos hablando de vikingos, un chino, un negro, un transexual... Lo entienden así. La gente que no somos de izquierdas, lo que no quiere decir que yo sea de derechas porque no me representa ningún partido, te lo digo, a Netflix no le importamos. Han tenido que hacer encaje de bolillos para dejarme al margen".