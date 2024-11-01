edición general
Iván Espinosa de los Monteros, en Tomares: «Hay un deseo de sustituir a todos los fachas por gente migrante»

«La teoría de que tenemos inmigrantes porque hay españoles que no quieren trabajar es absolutamente cierta, porque prefieren quedarse con las ayudas. ¿Cómo van a querer trabajar por 1.200 euros en vez de no trabajar por 800? Yo tampoco querría. Lo que sí me parece raro es que hagan falta tantos inmigrantes en un país con una tasa de paro juvenil tan alta. A ver si va a tener que ver con que hay un deseo de sustituir a todos los fachas por gente migrante, como dijo Irene Montero», lanzó con sorna...

Ludovicio #3 Ludovicio
Ganaríamos con el cambio.
LokoYo_ #12 LokoYo_
#2 Importar más y más gente con poca formación y salarios bajos. Un plan sin fisuras #3  media
#13 Cerberoh
#12 uf mucho mejor eso que fachas con poca formación y salarios altos viviendo de lo publico.
kumo #18 kumo
#3 Lo dudo mucho. Entre otras cosas por el mismo error que comete la subnormal de la Montero, pensar que ellos iban a ser menos fachas que a los que presuntamente iban a sustituir. Esa patochada se ha gestado entre el mito del buen salvaje y el desconocimiento absoluto de la realidad más elemental.

Y si no me crees, mira a quien vota mayoritariamente la población latina que ha salido de hispanoamerica... O qué ideas sociales, religiosas y políticas traen algunos que vienen de Africa. Ya te digo yo que no van a votar para dar dinero a los puntos violeta xD xD
Ludovicio #20 Ludovicio *
#19 #18 Bueno, cambiar a los fachas por una población con alto porcentaje de fachas sigue reduciendo el porcentaje total de fachas y mejora la situación. xD

Ahora en serio, me sorprende la incapacidad de algunos para pillar la ironía.
kumo #23 kumo
#20 Ley de Poe.
#19 hipernes
#3 no creas. La inmigrancia puede ser tan facha como los locales. Mira los latinos evangelistas, anticomunistas, musulmanadas... El fascismo también es internacional y la gente que viene no tiene porqué tener un espectro ideológico concreto
#2 Cerberoh
Oye pues no es mala idea.
Narmer #4 Narmer
#2 Pero si lo hacemos, hay que hacerlo a lo Ali G in da house: que vengan inmigrantes que estén buenas.
elGude #6 elGude
Teniendo en cuenta que más de la mitad de los de vox son extranjeros, es cambiar una mierda por otra.
#15 Cerberoh
#6 Sería cambiar mierdas por gente decente.
jdmf #9 jdmf
Pues al menos así las paguitas sería a cambio de gente que sí trabaja.
#8 Albarkas
Cómo si entre los migrantes que llegan no hubieran fachas...
pitercio #21 pitercio
¿Cuántos cubos de agua del Ebro ha podido llevarse la semana pasada a Murcia?
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
lo que une a Iván y a Irene: la alienación respecto a sus propias ideologías, pues tanto uno como otra hablan de éstas en tercera persona, sin incluirse nunca. así, Iván habla de "los fachas" sin incluirse, e Irene hace lo mismo con "la izquierda" sin incluirse. psicoanalistas en la sala que nos lo expliquen!
Ramen #17 Ramen
Ha hecho un auténtico "Votar por Bart es votar por la anarquía"
tronchastiles #11 tronchastiles
¿Y si el migrante es facha que hacemos?
Eibi6 #14 Eibi6
El tampoco querría, por eso no trabaja por mucho más dinero{troll}
Enero2025 #5 Enero2025
Pues es cierto, Irene lo dice abiertamente, no tardará mucho en pedir que se marque a los fachas con una estrella.
#7 pascuaI
#5 Lo dice Irene y lo dicen estos, que junto al PP llevan años inundando España de sudamericanos que les son afines electoralmente. En este país, votes PSOE, PP, Podemos o Vox, tu voto es un voto a favor de la inmigración masiva.
Ludovicio #10 Ludovicio
#5 Nada como sobre-interpretar, tergiversar y, después, añadir un poco de imaginación, para que parezca que hay un argumento.
#16 Leon_Bocanegra
#5 ahora ya no hace falta señalarlos, ya no se esconden como antaño. Ahora está de moda ser mala persona y van a tumba abierta.
Mangione #24 Mangione
#5 Debes ser sionazi, porque ese victimismo de quien en realidad es el agresor se te da muy bien.
Ne0 #25 Ne0
#5 Se marcan ellos solos con la pulserita tricolor
Yonny #26 Yonny
#5 Pues deberíamos no? facha significa no respetar la democracia, ni los derechos humanos, ni las libertades. Es gente peligrosa a mi modo de ver.
