Iván Espinosa de los Monteros, en Tomares: «Hay un deseo de sustituir a todos los fachas por gente migrante»

«La teoría de que tenemos inmigrantes porque hay españoles que no quieren trabajar es absolutamente cierta, porque prefieren quedarse con las ayudas. ¿Cómo van a querer trabajar por 1.200 euros en vez de no trabajar por 800? Yo tampoco querría. Lo que sí me parece raro es que hagan falta tantos inmigrantes en un país con una tasa de paro juvenil tan alta. A ver si va a tener que ver con que hay un deseo de sustituir a todos los fachas por gente migrante, como dijo Irene Montero», lanzó con sorna...