Irlanda propondrá la verificación de identidad obligatoria en redes sociales para toda la UE

El Gobierno irlandés ha anunciado que aprovechará su próxima presidencia del Consejo de la Unión Europea, en la segunda mitad de 2026, para proponer una regulación comunitaria que obligue a verificar la identidad real de los usuarios en todas las redes sociales. La medida, que requeriría modificar el Digital Services Act (DSA) de 2022, busca acabar con el anonimato online como herramienta para combatir el odio, la desinformación y el abuso digital.