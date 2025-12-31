edición general
10 meneos
12 clics
Irlanda propondrá la verificación de identidad obligatoria en redes sociales para toda la UE

Irlanda propondrá la verificación de identidad obligatoria en redes sociales para toda la UE

El Gobierno irlandés ha anunciado que aprovechará su próxima presidencia del Consejo de la Unión Europea, en la segunda mitad de 2026, para proponer una regulación comunitaria que obligue a verificar la identidad real de los usuarios en todas las redes sociales. La medida, que requeriría modificar el Digital Services Act (DSA) de 2022, busca acabar con el anonimato online como herramienta para combatir el odio, la desinformación y el abuso digital.

| etiquetas: identidad , redes sociales , usuarios , irlanda , ue
8 2 0 K 98 actualidad
12 comentarios
8 2 0 K 98 actualidad
JackNorte #3 JackNorte *
Va a ser mas seguro ser un bot de extrema derecha que tener una opinion de izquierdas o pro derechos humanos.
3 K 50
tul #6 tul
#3 no lo dudes, estos solo quieren que se pueda escuchar una voz, la de su propaganda
0 K 14
antesdarle #7 antesdarle
Esto lo hacen aquí y colapsa Menéame :troll:
2 K 44
#1 Pitchford
Pues si hay que opinar con el DNI en la boca, nos tendremos que abstener de criticar acciones de ésos que enseguida te meten en una lista negra y te obligan a irte a vivir a una cueva..
2 K 42
bigmat #8 bigmat
#1 Cuando ves a tu vecino ver sus barbas cortar....

Ya sabemos lo que empezará a pasar:

En 2023 hubo aproximadamente 12 000 arrestos en el Reino Unido relacionados con publicaciones online que se consideraron “ofensivas”, “amenazantes” o que causaron “molestia o ansiedad”. Eso es un promedio de 30–33 detenciones al día.

VPN's welcome.
1 K 25
Uge1966 #11 Uge1966
#1 Claro, porque es lo que pasaba antes de las rr.ss., que te hervían en cuevas...
0 K 11
YSiguesLeyendo #12 YSiguesLeyendo
recordad: les importa una mierda el acceso de menores a porno, sólo es una excusa para violar todavía más nuestra privacidad... el gran hermano europeo avanza a pasos agigantados. lo próximo es el euro digital y la madre que los parió a todos, empezando por la sionista esta no hubiera acabado echando humo como sus ancestros!
0 K 17
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Me pregunto cómo se saltarán la obligación las granjas de bots, astrotufos y demás fauna.
0 K 12
#10 Galton
#5 Tendrán fachapass...
0 K 8
Mala #2 Mala *
Además... habrá que identificarse en catalán. Ya me lo pongo yo sola. :calzador:
0 K 11
Maximilian #4 Maximilian
Y si te registras desde una IP no europea ? De verdad que esta gente piensa en algo antes de promover leyes inútiles?
0 K 7
#9 senafactual
Perfecto, así me cerrarán todas esas cuentas que no me dejan cerrar. :troll:
0 K 6

menéame