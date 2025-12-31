Irlanda propondrá la verificación de identidad obligatoria en redes sociales para toda la UE

El Gobierno irlandés ha anunciado que aprovechará su próxima presidencia del Consejo de la Unión Europea, en la segunda mitad de 2026, para proponer una regulación comunitaria que obligue a verificar la identidad real de los usuarios en todas las redes sociales. La medida, que requeriría modificar el Digital Services Act (DSA) de 2022, busca acabar con el anonimato online como herramienta para combatir el odio, la desinformación y el abuso digital.
Ya sabemos lo que empezará a pasar:
En 2023 hubo aproximadamente 12 000 arrestos en el Reino Unido relacionados con publicaciones online que se consideraron “ofensivas”, “amenazantes” o que causaron “molestia o ansiedad”. Eso es un promedio de 30–33 detenciones al día.
VPN's welcome.