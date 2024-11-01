Irán y Rusia denuncian un ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha comunicado este martes de que Irán le ha informado de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, en la costa sur del país, que está operada conjuntamente con Rusia, que también ha denunciado el ataque. "Irán ha informado al OIEA de que un proyectil ha impactado contra las instalaciones de la central nuclear de Bushehr en la noche del martes", ha señalado el organismo a través de un mensaje en redes sociales, en el que ha confirmado que no se han reportado daños en las instalaciones...
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unos negocian por la paz, otros negocian para atacar a traición
estas democracias de eeuu e israel se están comportando como bárbaros y ese Irán que nos venden como bárbaros como una democracia
www.meneame.net/story/israel-eeuu-atacan-instalaciones-mas-grandes-gas
Parece que han decidido redoblar sus esfuerzos por empeorar las cosas visto que el asesinato de civiles y el bloqueo de Ormuz no era suficiente. Irán dijo que devolvería los ataques de este tipo.