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Irán y Rusia denuncian un ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

Irán y Rusia denuncian un ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha comunicado este martes de que Irán le ha informado de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, en la costa sur del país, que está operada conjuntamente con Rusia, que también ha denunciado el ataque. "Irán ha informado al OIEA de que un proyectil ha impactado contra las instalaciones de la central nuclear de Bushehr en la noche del martes", ha señalado el organismo a través de un mensaje en redes sociales, en el que ha confirmado que no se han reportado daños en las instalaciones...

| etiquetas: irán , rusia , denuncia , ataque , central nuclear , bushnell , irán
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6 comentarios
13 3 0 K 196 actualidad
#3 omega7767
unos atacan centrales nucleares, otros avisan que podrian atacar centrales nucleares

unos negocian por la paz, otros negocian para atacar a traición

estas democracias de eeuu e israel se están comportando como bárbaros y ese Irán que nos venden como bárbaros como una democracia
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Supercinexin #6 Supercinexin
#3 Siempre han sido bárbaros y asesinos y ladrones. Sólo hay que echar mano de hemerotecas del siglo XX y de literatura existente y ves las burradas que han hecho esos dos en todos los continentes.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Relacionada: Israel y EEUU atacan una de las instalaciones más grandes de gas natural de Irán

www.meneame.net/story/israel-eeuu-atacan-instalaciones-mas-grandes-gas

Parece que han decidido redoblar sus esfuerzos por empeorar las cosas visto que el asesinato de civiles y el bloqueo de Ormuz no era suficiente. Irán dijo que devolvería los ataques de este tipo.
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javibaz #2 javibaz
Y no pasa nada, ni pasará. :palm: :palm: :palm:
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#5 soberao *
#2 No pasará nada hasta que le paguen con la misma moneda al sionismo. Luego cuando reviente de un bombazo será la puntilla para las centrales nucleares porque ahora son objetivos militares y un peligro para la zona.
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Artillero #1 Artillero
A ver si va a ser un ataque de falsa bandera, que últimamente es un no parar...:troll:
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menéame