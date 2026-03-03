edición general
Irán reivindica numerosas bajas estadounidenses como represalia, pero EE. UU. lo niega

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán publicó hoy datos sobre bajas estadounidenses durante los dos primeros días descritos como ataques de represalia, si bien las cifras difieren significativamente de aquellas reveladas por EE. UU., informaron hoy martes los medios locales. Un portavoz del CGRI dijo que más de 650 soldados estadounidenses murieron o resultaron heridos durante los dos primeros días de la represalia. El portavoz señaló que misiles y drones del CGRI golpearon múltiples veces los cuarteles generales de la

makinavaja #1 makinavaja
En una guerra la primera baja es la verdad....
anarion321 #8 anarion321
#1 Ciertamente, aunque en los bandos que involucra esta guerra, uno está lleno de medios independientes y ciudadanos con acceso a internet y otro cuenta con un medio estatal y las redes cerradas o controladas.
#14 Tronchador.
#8 ¿Medios independientes? xD
anarion321 #19 anarion321
#14 Si crees que no los hay, ¿sabes una cosa? Hasta tú puedes abrir un medio allí sin dificultades, ánimo.
#19 Claro, como eldiario.es ¿No?
anarion321 #21 anarion321
#20 Desconozco si tiene sede en EEUU pero en Irán seguro que no.
#21 ¿Que tenga sede en EEUU lo convertiría en un medio independiente?
anarion321 #28 anarion321
#25 ¿El Diario dices que seria un ejemplo de medio dependiente de EEUU?
#28 Te he preguntado ¿Que si el hecho de que un diario tenga sede en EEUU lo convierte en un medio independiente?
anarion321 #30 anarion321
#29 ¿Te parece que El Diario es dependiente de EEUU sí o no?
#30 ¿El hecho de que un diario tenga sede en EEUU lo convierte en un medio independiente?
anarion321 #33 anarion321
#32 El hecho de que no te atrevas a responder seguramente sea respuesta suficiente.
#1 "Kuwait announces the arrest of a number of citizens after they posted scenes and clips of the Iranian operations that targeted the interests of the American occupation"

x.com/ahmadslmanx/status/2028531832325538048

#8 En tiempos de guerra no hay independencia informativa NUNCA, en ningún sitio.
#1 Así es, como la guerra de Ucrania, dependiendo del bando al que preguntes han matado 150.000 millones de enemigos.
#4 Bravok1 *
Como van a morir seres de luz yankis superheroes....como flipa Iran....han atacado 7 bases yankis en oriente medio, aviones, fuerza naval, etc... pero no les han hecho nada....al ser yankis las explosiones no les afectan... todo el mundo lo sabe....
2 K 39
Free_palestine #7 Free_palestine
#4 no te olvides del hotel donde se alojaban los altos mandos de la quinta flota de bahrain, porque seguramente habrían bajado a fumarse un cigarro y no les pilló el pepinazo
2 K 41
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Por parte de Iran ha fallecido buena parte de la cúpula militar y política, por parte de EEUU/Israel unos cuantos soldados prescindibles.

En principio Irán se está llevando la peor parte, con muchísima diferencia. También es verdad que (como dijo Ho Chi Minh) a los EEUU les duelen mucho más las bajas.
#24 Dav3n
#9 Primero que no sabes quién ha muerto en el lado usano-isrselí, segundo que Irán estaba preparado para esas pérdidas, de ahí que la cadena de mando no se haya descompuesto y sigan con su respuesta como si nada.

Irán se está llevando la peor parte porque EEUU e Israel hacen bombardeos de alfombra sin importar a quien se lleven por delante porque saben que nuestros medios dirán lo que ellos quieran pero de ahí a decir que EEUU e Israel no están sufriendo tanto hay un trecho, solo hay que ver…   » ver todo el comentario
angelitoMagno #27 angelitoMagno *
#24 EEUU e Israel bombardearán Irán hasta que se aburran y entonces dejarán de hacerlo, porque tampoco les interesa una invasión terrestre. Irán sufrirá grandes bajas pero bueno, supongo que como cambiarán a sus líderes asesinados por otros, pues se hablará de victoria iraní o algo así.

Como hace una año, vaya.
#31 fingulod
#27 Victoria es conseguir tus objetivos.

Si los objetivos del ataque de EEUU es que no se hable de Epstein, es una victoria parcial.

El objetivo de Iran es sobrevivir. Si lo consigue, habrá ganado.
antesdarle #2 antesdarle
Lo que diga Estados Unidos es como lo que te puede decir Rusia de su invasión. Que han muerto dos por causas ajenas a la guerra y una cabra
#22 NanakiXIII
#2 En EEUU no se pueden esconder los muertos como en Rusia. No se pueden esconder debajo de la alfombra de modo que nadie se entere.
bacilo #3 bacilo
No es una guerra, es una operación especial para desayatolizar Irán.
Don_Pixote #23 Don_Pixote
" 650 soldados esta dounidenses murieron o resultaron heridos" ni el Ayatola rodeado de virgenes se cree esos numeros
angelitoMagno #15 angelitoMagno
Por cierto, ¿qué pasó con esto?

Tomer Bar: ¿Ha muerto el comandante de la Fuerza Aérea israelí en un ataque iraní?
www.meneame.net/story/tomer-bar-ha-muerto-comandante-fuerza-aerea-isra
kumo #13 kumo
De lo que diga la CGRI ni la mitad de la mitad.
#26 Dav3n
#13 xD xD xD

Y lo que digan tus amados anglosionistas va a misa, no? Los que mienten para luego traicionar y tienen intervenidos los mass mierder con su censura :-D

Qué vergüenza dais los lamebotas yankees :palm:
Spirito #6 Spirito *
La extrema derecha criminal, valga la redundancia, miente siempre en cualquier tiempo y lugar.

En este caso tenemos a un EEUU liderado por un embustero compulsivo que, además, es narcisista.
afrofrog #5 afrofrog
La miniatura de Shakira podría ser una alegoría de la desinformación en la guerra
kumo #10 kumo
#5 Es que si te mandan a Shakira te rindes enseguida... A sus encantos. O eso o te hace una canción como a Piqué y te jode la vida.
carakola #12 carakola
#5 Se puede poner esta foto.: www.tasnimnews.ir/en/news/2026/03/03/3530082/us-forces-suffer-650-casu
Supongo que habrá pillado de otra noticia pero no sé cómo cambiarlo.
kumo #17 kumo *
#12 Nah, he intentado cambiartela, pero incluso dandole tu URL pilla la de Shakira. Sólo puedo quitar a Shakira.
#11 mstk
Serán victimas de fuego amigo.
