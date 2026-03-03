Irán reivindica numerosas bajas estadounidenses como represalia, pero EE. UU. lo niega

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán publicó hoy datos sobre bajas estadounidenses durante los dos primeros días descritos como ataques de represalia, si bien las cifras difieren significativamente de aquellas reveladas por EE. UU., informaron hoy martes los medios locales. Un portavoz del CGRI dijo que más de 650 soldados estadounidenses murieron o resultaron heridos durante los dos primeros días de la represalia. El portavoz señaló que misiles y drones del CGRI golpearon múltiples veces los cuarteles generales de la