Irán reivindica numerosas bajas estadounidenses como represalia, pero EE. UU. lo niega

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán publicó hoy datos sobre bajas estadounidenses durante los dos primeros días descritos como ataques de represalia, si bien las cifras difieren significativamente de aquellas reveladas por EE. UU., informaron hoy martes los medios locales. Un portavoz del CGRI dijo que más de 650 soldados estadounidenses murieron o resultaron heridos durante los dos primeros días de la represalia. El portavoz señaló que misiles y drones del CGRI golpearon múltiples veces los cuarteles generales de la
#8 En tiempos de guerra no hay independencia informativa NUNCA, en ningún sitio.
En principio Irán se está llevando la peor parte, con muchísima diferencia. También es verdad que (como dijo Ho Chi Minh) a los EEUU les duelen mucho más las bajas.
Irán se está llevando la peor parte porque EEUU e Israel hacen bombardeos de alfombra sin importar a quien se lleven por delante porque saben que nuestros medios dirán lo que ellos quieran pero de ahí a decir que EEUU e Israel no están sufriendo tanto hay un trecho, solo hay que ver… » ver todo el comentario
Como hace una año, vaya.
Si los objetivos del ataque de EEUU es que no se hable de Epstein, es una victoria parcial.
El objetivo de Iran es sobrevivir. Si lo consigue, habrá ganado.
Tomer Bar: ¿Ha muerto el comandante de la Fuerza Aérea israelí en un ataque iraní?
Y lo que digan tus amados anglosionistas va a misa, no? Los que mienten para luego traicionar y tienen intervenidos los mass mierder con su censura
Qué vergüenza dais los lamebotas yankees
En este caso tenemos a un EEUU liderado por un embustero compulsivo que, además, es narcisista.
Supongo que habrá pillado de otra noticia pero no sé cómo cambiarlo.