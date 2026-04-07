Irán declara una victoria histórica sobre Estados Unidos y dice que el enemigo se ha visto obligado a aceptar su propuesta [Eng]

Irán ha declarado una "derrota histórica y aplastante" de Estados Unidos y el régimen israelí después de 40 días de guerra, anunciando que Washington se ha visto obligado a aceptar una propuesta iraní de 10 puntos que incluye un alto el fuego permanente, el levantamiento de todas las sanciones y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.
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Mientras tanto, disfrutemos del TACO
Ya veremos a ver lo que decide su pueblo a partir de ahora, porque votar no les va a servir de nada si sigue este majadero al volante, así que lo mismo salen a la calle a protestar, con sus armas reglamentarias bien cargadas ofc, quien sabe
El DECLARACIÓN DEL CONSEJO SUPREMO DE SEGURIDAD NACIONAL DE IRÁN:
‘Estados Unidos ha aceptado una derrota humillante y ha acordado todas las condiciones de alto el fuego de Irán:
1. Compromiso de no agresión.
2. Control iraní continuo sobre el Estrecho de Ormuz.
3. Aceptación del enriquecimiento de uranio.
4. Levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias.
5. Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Junta de Gobernadores del OIEA.
6. Pagos de compensación para Irán.
7. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.
8. Cesación de la guerra en todos los frentes.
Porque también lo veo una posibilidad. No sé qué piensas. Lo iremos sabiendo en los próximos días... pero efectivamente Trump tiene (o debería) tener ya poca salida, esto ya no se sostiene. Lo de hoy ha sido muy grave.
1. Guarantee that Iran will not be attacked again
2. Permanent end to the war, not just a ceasefire
3. End to Israeli strikes in Lebanon
4. Lifting of all US sanctions on Iran
5. End to all regional fighting against Iranian allies
6. In return, Iran would open the Strait of Hormuz
7. Iran would impose a Hormuz fee of $2 million per ship
8. Iran would split these fees with Oman
9. Iran to provide rules for safe passage through Hormuz
10. Iran to use Hormuz fees for reconstruction instead of reparations
Guardo las palomitas