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Irán declara una victoria histórica sobre Estados Unidos y dice que el enemigo se ha visto obligado a aceptar su propuesta [Eng]

Irán declara una victoria histórica sobre Estados Unidos y dice que el enemigo se ha visto obligado a aceptar su propuesta [Eng]

Irán ha declarado una "derrota histórica y aplastante" de Estados Unidos y el régimen israelí después de 40 días de guerra, anunciando que Washington se ha visto obligado a aceptar una propuesta iraní de 10 puntos que incluye un alto el fuego permanente, el levantamiento de todas las sanciones y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.

| etiquetas: irán , usa , victoria , israel , derrota histórica eng
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19 comentarios
24 2 2 K 459 actualidad
Comentarios destacados:    
efectogamonal #1 efectogamonal *
No sé si el pedo va a llegar a ver este acuerdo como presidente, espero sinceramente que mañana le den la patada que se merece.

Mientras tanto, disfrutemos del TACO {0x1f525}  media
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security_incident #15 security_incident
#12 De momento, ahora mismo, llueve sobre Sión  media
2 K 45
carakola #16 carakola
#15 Justo lo que decía la previsión.  media
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efectogamonal #17 efectogamonal *
#9 Creo que los MAGA le han agarrao bien de los wevos para asegurarse las elecciones en noviembre, que las tienen previamente muy bien amañadas.

Ya veremos a ver lo que decide su pueblo a partir de ahora, porque votar no les va a servir de nada si sigue este majadero al volante, así que lo mismo salen a la calle a protestar, con sus armas reglamentarias bien cargadas ofc, quien sabe {0x1f525}
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f2105 #5 f2105 *
Esos 10 puntos no concuerdan con los últimos 10 puntos de los que tengo información. Ahora no sé cuales son los verdaderos, pero los que hay en la noticia dudo mucho que EE. UU. los aceptara. Pongo la noticia en la carpeta "ya veremos". El problema no es sólo EE. UU., son también los sionistas genocidas que no van a parar.
2 K 38
security_incident #10 security_incident
#5 Estos son los 10 puntos que tengo yo que en realidad son 8

El DECLARACIÓN DEL CONSEJO SUPREMO DE SEGURIDAD NACIONAL DE IRÁN:

‘Estados Unidos ha aceptado una derrota humillante y ha acordado todas las condiciones de alto el fuego de Irán:

1. Compromiso de no agresión.

2. Control iraní continuo sobre el Estrecho de Ormuz.

3. Aceptación del enriquecimiento de uranio.

4. Levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias.

5. Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Junta de Gobernadores del OIEA.

6. Pagos de compensación para Irán.

7. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.

8. Cesación de la guerra en todos los frentes.
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f2105 #12 f2105 *
#10 No son los mismos, por ejemplo en "6. Pagos de compensación para Irán." Está el cobrar, creo que eran 2 millones de $ por barco que pase para reconstruir Irán y el del 3 no lo mencionan. En fin, cómo digo, me espero a la resolución final si no antes arrasan con todo el planeta.
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#2 Leclercia_adecarboxylata *
Pues parece que Pakistán ha sido el actor clave aquí. Sí, Pakistan tiene ojivas nucleares así que parece estar claro lo que ha ocurrido.
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efectogamonal #6 efectogamonal
#2 Una pista, Pakistan, no ha sido {0x1f525}
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#9 Leclercia_adecarboxylata *
#6 Crees que ha sido interno? Que la misma Casa Blanca ha decidido pararle?

Porque también lo veo una posibilidad. No sé qué piensas. Lo iremos sabiendo en los próximos días... pero efectivamente Trump tiene (o debería) tener ya poca salida, esto ya no se sostiene. Lo de hoy ha sido muy grave.
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carakola #7 carakola
#2 Dicen por ahí que el mensaje de PAkistán lo escribiío EEUU o sea que no es actor clave. Actor y punto. www.meneame.net/story/trump-anuncia-suspende-durante-dos-semanas-ultim
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carakola #4 carakola
Los 10 puntos son una bajda de pantalones de EEUU, no creo que los consigan. El mismo alto el fuego de 15 días los contradice:
1. Guarantee that Iran will not be attacked again
2. Permanent end to the war, not just a ceasefire
3. End to Israeli strikes in Lebanon
4. Lifting of all US sanctions on Iran
5. End to all regional fighting against Iranian allies
6. In return, Iran would open the Strait of Hormuz
7. Iran would impose a Hormuz fee of $2 million per ship
8. Iran would split these fees with Oman
9. Iran to provide rules for safe passage through Hormuz
10. Iran to use Hormuz fees for reconstruction instead of reparations
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#13 Zamarro
#4 Cualquiera que firme eso, esta aceptando una derrota absoluta, y seria el equivalente a lo que le pidio William Wallace a los negociadores en la pelicula: «Antes de dejarte marchar, tu comandante debe cruzar ese campo, presentarse ante este ejército, meter la cabeza entre las piernas y besarse el propio culo»,
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SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones *
#4 Israhell no se va a retirar del Líbano sin terminar su genocidio, no veo a Donald Dumb ordenando nada a su jefe Netanyahu.
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Artok #18 Artok
#4 mañana lluvia de misiles de Israel boicoteando el acuerdo, ya verás
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#3 guillersk
Pues al final si TACO

Guardo las palomitas
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Rixx #19 Rixx
El Trompeta va a tener que envainarse el micropene xD
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#8 Kuruñes3.0
Ese sicopata no es de fiar. Si dice que les da eso es que esta noche los va a zurrar hasta en el carne de identidad. Siempre se dijo, que el Mal domina con fuego y engaño.
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Alfon_Dc #11 Alfon_Dc
#8 No me sorprendería, pero sospecho que alguien se iba a unir a la fiesta si se empezaban a tirar petardos de los gordos.
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menéame