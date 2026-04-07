Irán declara una victoria histórica sobre Estados Unidos y dice que el enemigo se ha visto obligado a aceptar su propuesta [Eng]

Irán ha declarado una "derrota histórica y aplastante" de Estados Unidos y el régimen israelí después de 40 días de guerra, anunciando que Washington se ha visto obligado a aceptar una propuesta iraní de 10 puntos que incluye un alto el fuego permanente, el levantamiento de todas las sanciones y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.