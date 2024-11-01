Irán cierra su espacio aéreo

Irán ha cerrado su espacio aéreo a todos los vuelos, excepto los internacionales con origen o destino en Irán que tengan permiso específico, según un aviso para pilotos (NOTAM). De acuerdo con el anuncio, el país persa ha cerrado el espacio aéreo a todos los vuelos, excepto a los civiles internacionales con permiso previo de la Autoridad de Aviación Civil. La restricción, de carácter temporal, estará vigente durante algo más de dos horas. Durante ese periodo, los aviones que normalmente sobrevuelan Irán deberán desviar sus rutas...
| etiquetas: irán , espacio areo , notam
Se fue a celebrar el día del orgullo a ungria.
Prepararon una flotilla para Gaza.
No hay nada para estos?
Cabalgaran entre la contradiccion de vivir del cuento recriminando problemas de mierda como un beso de rubiales, mientras masacran mujeres en regímenes sanguínarios que han pagado facturas en casa?
Seguirán guardando silencio y esparciendo mierda sobre el evento y los manifestantes más de izquierdas y feminista del siglo?
En que país vives tu? Te han sorvido el cerebro totalmente. No hay otra esplicacion para que estés aquí hablando de que queremos a las mujeres fregando y por eso no nos puede preocupar irán.
O estas de broma y es sarcasmo o eres retsrdadisimo.
Pablo Iglesias e Irene Montero recibian dinero de irán para su programa en hispantv. Lo sabías? Pablo llegó a decir aquello de "cabalgando en contradicciones" cuando control aquello de que irán quería desestabilizar occidente y ellos jugarían ese juego, como si se aprovecharán.
Pablo Iglesias e Irene Montero han recibido dinero de irán, como hamas....
Cuando están matando a quien no quiere vivir bajo la sharia Pablo Iglesias e Irene Montero callan, como hamas.
Casualidad? Tendrá algo que ver la financiación
El grupo iraní que financió a Vox: una organización apoyada por líderes occidentales pese a su pasado terrorista
Espero que le paguen mas que a manolitro ahora que esta ocupando su puesto. Por mi parte un clon odiador mas al ignore, esta gente no me renta.
Si decirte que eres un alcornoque es defender a los ayatolás, llamarme a mí gilipollas es defender a la ETA. Hala, chúpate esa.