edición general
15 meneos
25 clics
Irán cierra su espacio aéreo

Irán cierra su espacio aéreo

Irán ha cerrado su espacio aéreo a todos los vuelos, excepto los internacionales con origen o destino en Irán que tengan permiso específico, según un aviso para pilotos (NOTAM). De acuerdo con el anuncio, el país persa ha cerrado el espacio aéreo a todos los vuelos, excepto a los civiles internacionales con permiso previo de la Autoridad de Aviación Civil. La restricción, de carácter temporal, estará vigente durante algo más de dos horas. Durante ese periodo, los aviones que normalmente sobrevuelan Irán deberán desviar sus rutas...

| etiquetas: irán , espacio areo , notam
13 2 0 K 209 actualidad
16 comentarios
13 2 0 K 209 actualidad
Comentarios destacados:      
Pertinax #1 Pertinax
Es lo único que les quedaba por cerrar.
3 K 62
Albaricoquero #2 Albaricoquero
Mientras que esta masacrando mujeres y niños, que dice Irene montero?
Se fue a celebrar el día del orgullo a ungria.
Prepararon una flotilla para Gaza.
No hay nada para estos?
Cabalgaran entre la contradiccion de vivir del cuento recriminando problemas de mierda como un beso de rubiales, mientras masacran mujeres en regímenes sanguínarios que han pagado facturas en casa?
Seguirán guardando silencio y esparciendo mierda sobre el evento y los manifestantes más de izquierdas y feminista del siglo?
8 K 40
#3 pascuaI
#2 Qué preocupación os ha dado de repente con las mujeres de Irán a los que aquí defendéis que las mujeres donde tienen que estar es fregando. Tal vez, sólo tal vez, no tenga nada que ver con las mujeres, que os importan tres pepinos aquí y en Irán :-P
7 K 47
Albaricoquero #5 Albaricoquero
#3 me muestras el comentario que yo defiendo esa gilipollez? O ya si te pones un comentario así que ni sea sarcástico?
En que país vives tu? Te han sorvido el cerebro totalmente. No hay otra esplicacion para que estés aquí hablando de que queremos a las mujeres fregando y por eso no nos puede preocupar irán.
O estas de broma y es sarcasmo o eres retsrdadisimo.
2 K 26
#6 pascuaI
#5 Es que un comentario más arriba estabas echando mierda sobre los que trataron de ayudar a Palestina. Allí las mujeres (y cualquiera en general) también mueren, bastante más que en Irán, pero claro, ¿qué te importa a ti eso? Tú vienes aquí a hablar de tus historias y si para eso hay que usar a las mujeres de Irán, pues las usas. Y todavía pretendes dártelas de feminista. Un chiste.
1 K 10
Albaricoquero #7 Albaricoquero
#6 reitero la hipocresía abismal de la total indiferencia con unos y la matraca diaria con otros.

Pablo Iglesias e Irene Montero recibian dinero de irán para su programa en hispantv. Lo sabías? Pablo llegó a decir aquello de "cabalgando en contradicciones" cuando control aquello de que irán quería desestabilizar occidente y ellos jugarían ese juego, como si se aprovecharán.

Pablo Iglesias e Irene Montero han recibido dinero de irán, como hamas....

Cuando están matando a quien no quiere vivir bajo la sharia Pablo Iglesias e Irene Montero callan, como hamas.
Casualidad? Tendrá algo que ver la financiación
2 K 26
#12 pascuaI
#7 Hay partidos que reciben dinero de la oposición en Irán y aquí callan mientras Israel mata mujeres (y niños, y hombres) en Palestina mientras se muestran indignadísimos con lo que pasa en Irán. ¿No vas a preguntar también si es casualidad o tendrá que ver algo la financiación? Hay otros partidos que también están muy preocupados con lo que pasa en Irán mientras que en el conflicto de Palestina están con Israel, apoyan que se le envíen armas y les importa nada quien muera allí. ¿No vas a preguntar también si para los palestinos no hay nada?
0 K 7
NoEresTuSoyYo #14 NoEresTuSoyYo
#7 que no se te olvide esto. www.eldiario.es/internacional/vox-financiacion-iran_1_2739305.html
El grupo iraní que financió a Vox: una organización apoyada por líderes occidentales pese a su pasado terrorista
0 K 16
johel #15 johel *
#6 no te molestes, #5 Desde que se registro si no es para calzar odio hacia podemos no comenta.
Espero que le paguen mas que a manolitro ahora que esta ocupando su puesto. Por mi parte un clon odiador mas al ignore, esta gente no me renta.
0 K 10
#8 Toponotomalasuerte
#2 que coña que hables de contradicción. Se ve que no te preocupa Siria, no? Ahí lo pusieron tus coleguis? O iraq? O Afganistán? O Jordania? O libia? Irene montero está preocupada señalando la puta hipocresía de la gente como tú, que intentáis proyectarla en ella, pero no. Aunque irán este muy lejos de lo que piensa, está claro que no va a aplaudir a los asesinos de gaza inmiscuirse y arrasar con las vidas de las personas de otro país.
0 K 10
Albaricoquero #10 Albaricoquero
#8 entonces ahora te preocupa Siria, Irak etc? Arabia Saudita? Curioso, curioso que antes por decir que aquello es una mierda llena de fanáticos te llamaban racista y otras mierdas. Ahora se quitan la máscara los podemitas mayores y se ponen del lado de las peores dictaduras de mierda del mundo y guala!!! Se hizo la magia. Ahora son lugares de mierda y "no miréis irán!!" mirad Arabia Saudita.
2 K 26
#9 BurraPeideira_
#2 Jajaja. A ti no te toca una mujer ni con un palo largo. Hueles a esmegma
1 K 1
Albaricoquero #11 Albaricoquero *
#9 puede pero estáis aquí dando la chapa 365 dias con derechos humanos y feminismo y ahora se cargan mujeres en una dictadura y estáis aquí insultando a otros para taparlo xD xD xD os quedan 3 telediarios
2 K 26
#13 BurraPeideira_
#11 Aquí estoy defendiendo a los ayatolás, no me ves?
Si decirte que eres un alcornoque es defender a los ayatolás, llamarme a mí gilipollas es defender a la ETA. Hala, chúpate esa.
0 K 11
Albaricoquero #16 Albaricoquero
tiene que joder que llegue el evento más importante de la izquierda ele siglo y estar de parte de los que apoyan a islamistas que matan mujeres y manifestantes por la libertad
2 K 26
#4 guillersk
Se va ve un follon
0 K 10

menéame