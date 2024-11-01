Irán: Amenaza militar de EEUU contra Venezuela viola Carta de ONU

Donald Trump, autorizó anteriormente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) del país llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela. Caracas, que ha rechazado cualquier vínculo con el narcoterrorismo, advierte que EE.UU. busca derrocar su gobierno para luego apoderarse de las riquezas del país, incluidos oro, petróleo y gas.
| etiquetas: irán , eeuu , venezuela , onu , trump , narco , petróleo , caribe , gas
EEUU, aun en total e irreversible decadencia, sigue amenazando al mundo.
La bestia capitalista, arrecia agonizando.
Espero que la UE tome distancia, a fin de que no nos explote el reventar de esos degenerados.