Irán: Amenaza militar de EEUU contra Venezuela viola Carta de ONU

Donald Trump, autorizó anteriormente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) del país llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela. Caracas, que ha rechazado cualquier vínculo con el narcoterrorismo, advierte que EE.UU. busca derrocar su gobierno para luego apoderarse de las riquezas del país, incluidos oro, petróleo y gas.