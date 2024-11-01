edición general
Irán, 1979. 100.000 mujeres protestan contra la imposición del hijab. (Eng)

Irán, 1979. 100.000 mujeres protestan contra la imposición del hijab. (Eng)

El 8 de marzo de 1979, más de 100.000 mujeres se reunieron en las calles de la capital iraní para protestar contra el fallo obligatorio del hiyab del nuevo gobierno islámico, lo que significaba que las mujeres debían usar un pañuelo en la cabeza cuando estuvieran fuera de casa.

#4 XXguiriXX
Peli relacionada: Persépolis.
#8 guillersk
Agentes del mossad todas


- zazi medio
#5 tyrrelco
Es lo que tiene la extrema derecha cuando llega al poder...
EvilPreacher #7 EvilPreacher
«Hijab» o, como se dice en español, «toca».
#11 ombresaco
#10 lo sé
#2 unocualquierax
Las fotos lo dicen casi todo, y el texto termina de dejarlo todo claro.
Wachoski #3 Wachoski
#2 el que?

Que ahora toca bombardear irán otra vez?

No se,... Una teocracia es lo que tiene, es de sobra conocido
#6 unocualquierax
"El 8 de marzo de 1979, más de 100.000 mujeres se reunieron en las calles de la capital iraní para protestar contra el fallo obligatorio del hiyab del nuevo gobierno islámico, lo que significaba que las mujeres debían usar un pañuelo en la cabeza cuando estuvieran fuera de casa.

La protesta se llevó a cabo en el Día Internacional de la Mujer, y las imágenes muestran a mujeres de todos los ámbitos de la vida: enfermeras, estudiantes, madres, marchando, sonriendo, con los brazos levantados…   » ver todo el comentario
#9 ombresaco
#6 También hay hombres. Con ese titular, parece que solo las mujeres (las directamente afectadas) protestaron
#10 unocualquierax
#9 He puesto el titular original.
Islamotransfeministe #12 Islamotransfeministe
Los muertos se están acumulando en la calle. No caben en la morgue, no pueden hacer desaparecer más cadáveres, están al rededor de la puerta de los hospitales.
El pueblo persa está luchando y dejandose la vida pro la libertad.
Nunca voy a perdonar que los desprecies como estáis haciendo.
No veo la hora de que partidos como podemos y sus líderes acaben o en la cárcel o en el cubo de basura de la historia. Cual es la razón para ignorar y criticar esta revolución? Hay dinero ahí?
#1 Donald
A ver si empieza a gobernar la izquierda ya

x.com/JonMendezIz/status/2011208153044828445
