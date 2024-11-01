Irán, 1979. 100.000 mujeres protestan contra la imposición del hijab. (Eng)

El 8 de marzo de 1979, más de 100.000 mujeres se reunieron en las calles de la capital iraní para protestar contra el fallo obligatorio del hiyab del nuevo gobierno islámico, lo que significaba que las mujeres debían usar un pañuelo en la cabeza cuando estuvieran fuera de casa.
Que ahora toca bombardear irán otra vez?
No se,... Una teocracia es lo que tiene, es de sobra conocido
La protesta se llevó a cabo en el Día Internacional de la Mujer, y las imágenes muestran a mujeres de todos los ámbitos de la vida: enfermeras, estudiantes, madres, marchando, sonriendo, con los brazos levantados… » ver todo el comentario
El pueblo persa está luchando y dejandose la vida pro la libertad.
Nunca voy a perdonar que los desprecies como estáis haciendo.
No veo la hora de que partidos como podemos y sus líderes acaben o en la cárcel o en el cubo de basura de la historia. Cual es la razón para ignorar y criticar esta revolución? Hay dinero ahí?
