Investigados varios agentes de la UIP por insultos racistas a un guardia civil en una cafetería de Melilla

El caso ha provocado una fuerte reacción social en Melilla, donde se reclama una actuación rápida y ejemplarizante.

| etiquetas: policía , guardia civil , melilla , racismo , uip
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
El caso aislado de la mañana.
Malaguita #3 Malaguita *
Movida gorda para Interior porque tapar a unos es agraviar a otros y viceversa. A ver en qué queda la cosa.
powernergia #4 powernergia
#3 No veo cual es el dilema.
El que comete una falta, o un delito, se le sanciona. Fin.
a69 #5 a69
#4 jajajaja
powernergia #6 powernergia *
#5 Ese es otro tema.

xD

#7 Lo que tu quieras, podrán hacer o no hacer, pero el dilema no existe.
Malaguita #7 Malaguita *
#4 No es un dilema para ti o para mi. Pero la tónica habitual cuando un PN o un GC "mete la pata" es quitarle hierro al asunto o directamente negarlo por completo.
ipanies #1 ipanies
Delito de odió, se les inhabilita y que se busquen un trabajo decente.
Alegremensajero #14 Alegremensajero
#1 Hay que partir de la base de que para ser antidisturbios no hay que estar muy bueno del coco y gustarte la gresca.
elGude #8 elGude
¿Cuál es la nacionalidad de estos agentes?
Supercinexin #12 Supercinexin
#8 Son de nacionalidad facha.
#10 k3ym4n
La policía nacional haciendo lo que mejor sabe , abusar o robar o traficar o gestionar un cartel de la droga etc . No lo digo yo , hay múltiples y excelsas noticias
Rogue #9 Rogue
Me piden los de El Mundo 9,99€ para leer la noticia!
Menudos fachiflipaos
Malaguita #13 Malaguita
#9 A mí me ha dejado leerla. No sé si hay límite o alguna manera de evitarlo con modo lectura.
Dene #15 Dene
Y esta gente es la que tiene que defender los derechos de todos los ciudadanos. .... de todos...
No están capacitados. Lo mejor es mandarlos a la lista del paro
#11 mercure
¿Comen Jamon?
uyquefrio #16 uyquefrio
Pues lo normal cuando reclutas a lo mejor de cada barrio...
redscare #17 redscare
El tipo de policías que se masturban viendo lo que les dejan hacer al ICE en EEUU.
