37
meneos
371
clics
Investigados varios agentes de la UIP por insultos racistas a un guardia civil en una cafetería de Melilla
El caso ha provocado una fuerte reacción social en Melilla, donde se reclama una actuación rápida y ejemplarizante.
|
etiquetas
:
policía
,
guardia civil
,
melilla
,
racismo
,
uip
17 comentarios
#2
MiguelDeUnamano
El caso aislado de la mañana.
7
K
86
#3
Malaguita
*
Movida gorda para Interior porque tapar a unos es agraviar a otros y viceversa. A ver en qué queda la cosa.
7
K
84
#4
powernergia
#3
No veo cual es el dilema.
El que comete una falta, o un delito, se le sanciona. Fin.
2
K
21
#5
a69
#4
jajajaja
3
K
50
#6
powernergia
*
#5
Ese es otro tema.
#7
Lo que tu quieras, podrán hacer o no hacer, pero el dilema no existe.
0
K
10
#7
Malaguita
*
#4
No es un dilema para ti o para mi. Pero la tónica habitual cuando un PN o un GC "mete la pata" es quitarle hierro al asunto o directamente negarlo por completo.
0
K
11
#1
ipanies
Delito de odió, se les inhabilita y que se busquen un trabajo decente.
8
K
79
#14
Alegremensajero
#1
Hay que partir de la base de que para ser antidisturbios no hay que estar muy bueno del coco y gustarte la gresca.
1
K
20
#8
elGude
¿Cuál es la nacionalidad de estos agentes?
3
K
45
#12
Supercinexin
#8
Son de nacionalidad facha.
0
K
19
#10
k3ym4n
La policía nacional haciendo lo que mejor sabe , abusar o robar o traficar o gestionar un cartel de la droga etc . No lo digo yo , hay múltiples y excelsas noticias
3
K
36
#9
Rogue
Me piden los de El Mundo 9,99€ para leer la noticia!
Menudos fachiflipaos
Menudos fachiflipaos
2
K
26
#13
Malaguita
#9
A mí me ha dejado leerla. No sé si hay límite o alguna manera de evitarlo con modo lectura.
0
K
11
#15
Dene
Y esta gente es la que tiene que defender los derechos de todos los ciudadanos. .... de todos...
No están capacitados. Lo mejor es mandarlos a la lista del paro
0
K
12
#11
mercure
¿Comen Jamon?
0
K
11
#16
uyquefrio
Pues lo normal cuando reclutas a lo mejor de cada barrio...
0
K
10
#17
redscare
El tipo de policías que se masturban viendo lo que les dejan hacer al ICE en EEUU.
0
K
10
