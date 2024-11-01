edición general
La intervención de Trump contra Venezuela suma ya cinco violaciones del derecho internacional

El Caribe está cerca del punto de ebullición. La última amenaza del presidente de EEUU, Donald J. Trump, al Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha subido un grado más la presión contra el mandatario latinoamericano.

ipanies #2 ipanies
El derecho internacional no existe. Existe el derecho de los más fuertes, como siempre.
Gry #3 Gry
#2 Yep, la única forma de obligar a cumplir la legislación o acuerdos internacionales es mediante sanciones económicas o las armas.
#7 Barriales
#2 me rio yo, de los que dicen:
La guerra, es el fracaso de la diplomacia.
Cuando cojones ganó algo la diplomacia?. Nunca. Siempre gano el mas fuerte. Siempre.
Rogue #5 Rogue
La OTAN es una pantomima para manejar el negocio de las armas y la ONU peor.
Yorga77 #1 Yorga77
Teniendo en cuenta que Maduro trato de pactar su salida del gobierno, y los americanos dijeron que nones me da miedo lo que quieren hacer al país y sus gentes. Se que Maduro es un criminal pero lo que es Trumpeta no tiene nombre.
io1976 #6 io1976
El derecho internacional son los padres.
anv #4 anv
"intervención de Trump"

Uno hace operaciones especiales, el otro hace intervenciones. Queda claro que no es lo mismo, ¿no? :roll:
