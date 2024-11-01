edición general
22 meneos
23 clics

Interior reconoce la “extralimitación” de un policía que presionó el cuello a un joven hasta causarle la muerte en Elche

El Ministerio del Interior ha reconocido una “extralimitación” en el uso de la fuerza por parte de un agente de la Policía Nacional que, junto a otros tres compañeros, redujo a un joven en Elche (Alicante) en agosto de 2017, ejerciendo presión sobre su cuello mientras se encontraba engrillado de pies y manos. El joven falleció durante la intervención.

| etiquetas: interior , extralimentación , elche
18 4 0 K 255 actualidad
11 comentarios
18 4 0 K 255 actualidad
Comentarios destacados:    
javibaz #1 javibaz *
Algunos lo llaman extralimitación y otros asesinato directamente.
11 K 141
Format_C #10 Format_C
#1 muerte natural, porque natural que se muera si lo asfixian
1 K 10
#11 theMooche
#1 Pese al archivo judicial, Interior ha reconocido ahora la existencia de “nexo causal entre la actuación policial y el resultado de muerte”, apoyándose en las conclusiones de la autopsia.

En su resolución, Interior admite que hubo un “ejercicio de la fuerza no ajustado a los principios ni a los protocolos normativos”, lo que provocó un daño grave, irreparable y antijurídico

Qué lenguaje tan elegante.
3 K 40
Alakrán_ #7 Alakrán_ *
Joder, han tardado 8 años en reconocer que asesinar a una persona ya inmovilizada y con grilletes es una extralimitación. ¿Cuanto necesitan para que se considere un homicidio o para que todos los agentes presentes, que están obligados por ley a actuar en caso de un delito, sean condenados por omisión del deber, omisión de auxilio o colaboradores necesarios?

El corporativismo entre la justicia y la policía en España es asqueroso.
3 K 35
ansiet #2 ansiet
¡¡ Asesinato !!
2 K 20
Torrezzno #3 Torrezzno
El estado es el monopolio legitimo de la violencia. Como decía Max Weber
0 K 20
Veo #8 Veo
#3 el supremacistas Max Weber? el de la moral protestante?
0 K 7
Spirito #9 Spirito
#3 Sí, así es, pero lo que hizo ese policía es pasarse bastante de frenada.
0 K 9
#5 kobofen
Hacerle esto a una persona que está atada es homicidio sin ninguna duda.
2 K 18
Veelicus #6 Veelicus
chiquilladas de un estado modelico...
0 K 14
Uge1966 #4 Uge1966
Homicidio imprudente por extralimitación. Al final, es un homicidio. A preventiva, por riesgo de reiteración.
0 K 11

menéame