Interior reconoce la “extralimitación” de un policía que presionó el cuello a un joven hasta causarle la muerte en Elche

El Ministerio del Interior ha reconocido una “extralimitación” en el uso de la fuerza por parte de un agente de la Policía Nacional que, junto a otros tres compañeros, redujo a un joven en Elche (Alicante) en agosto de 2017, ejerciendo presión sobre su cuello mientras se encontraba engrillado de pies y manos. El joven falleció durante la intervención.