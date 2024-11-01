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La Inteligencia de EE.UU. alerta de atentados en Europa por la inmigración masiva
Su informe anual de amenazas advierte de que la presión migratoria, la falta de integración y la radicalización, agravadas por la guerra de Gaza, elevan el riesgo de atentados en Europa.
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guerra
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europa
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atentados
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#3
chavi
Falsa bandera is coming...
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#4
perogrullobrrr
#3
a medida que vaya habiendo elecciones en europa
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#1
NPCMeneaMePersigue
Llevo unos días hablando con los turcos, dicen que el islamismo que comete esos atentados es Israel, así como lo dicen los papeles de Epstein que el ISIS está a su servicio, o el presidente de Siria era de Al-Qaeda.
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#8
ElenaCoures1
#1#1
No se que has escrito pero recuerdo que metí en ignorados por ser un fan del fascista y criminal Putin, así que entiendo que te interese difundir propaganda
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#2
NPCMeneaMePersigue
La inteligencia de EEUU que viendo la guerra con Irán, es Israel te dice que atentados por la migracion masiva que provocan ellos mientras ellos se dedican a enviar y financiar esos inmigrantes de los que nos advierten sus propios medios. Todo esto basado en medios suyos:
Líderes judíos y diputados se unen para organizar un Shabat por los refugiados sin precedentes en el Reino Unido Voluntarios israelíes están ayudando a los refugiados sirios en Europa…
» ver todo el comentario
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#13
Archaic_Abattoir
Lo traduzco: El Mossad está preparando ataques terroristas contra civiles en Europa y le ordena a EEUU que alerte a Europa de que, efectivamente, los va a sufrir.
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#7
Suleiman
Inmigración provocada por los EEUU.
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#12
senafactual
¿Qué grupo terrorista ha estado financiando y entrenando esta vez la CIA?
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#6
Gry
La última vez que los EEUU avisaron de atentados islamistas el ISIS atentó en Rusia y en Irán...
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#9
pcmaster
Ya sabéis, no dejéis que los gUSAnos vengan a Europa.
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#11
Nokith
Al primer atentado, quemaremos la embajada de .... Israel.
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#10
troglodoto
relacionada
www.meneame.net/story/feijoo-llama-estar-alerta-ante-amenaza-terrorist
feijoo el iluminado
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#14
Io76
Ya están maquinando algún atentado de falsa bandera estos criminales.
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#15
ostiayajoder
Antes de elecciones en España va a haber un atentado de falsa bandera, entiendo.
En serio: va a pasar.
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#5
jadcarpan
Pues viendo que EEUU es un pais de inmigrantes y siempre están a tiros, quizás pueda creermelo
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15
comentarios)
menéame
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Líderes judíos y diputados se unen para organizar un Shabat por los refugiados sin precedentes en el Reino Unido Voluntarios israelíes están ayudando a los refugiados sirios en Europa… » ver todo el comentario
feijoo el iluminado
En serio: va a pasar.