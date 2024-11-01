edición general
14 meneos
20 clics
La Inteligencia de EE.UU. alerta de atentados en Europa por la inmigración masiva

La Inteligencia de EE.UU. alerta de atentados en Europa por la inmigración masiva

Su informe anual de amenazas advierte de que la presión migratoria, la falta de integración y la radicalización, agravadas por la guerra de Gaza, elevan el riesgo de atentados en Europa.

| etiquetas: guerra , iran , europa , atentados
11 3 0 K 149 politica
15 comentarios
11 3 0 K 149 politica
Comentarios destacados:      
#3 chavi
Falsa bandera is coming...
29 K 334
perogrullobrrr #4 perogrullobrrr
#3 a medida que vaya habiendo elecciones en europa
7 K 95
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Llevo unos días hablando con los turcos, dicen que el islamismo que comete esos atentados es Israel, así como lo dicen los papeles de Epstein que el ISIS está a su servicio, o el presidente de Siria era de Al-Qaeda.
10 K 125
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#1#1 No se que has escrito pero recuerdo que metí en ignorados por ser un fan del fascista y criminal Putin, así que entiendo que te interese difundir propaganda xD
1 K -7
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
La inteligencia de EEUU que viendo la guerra con Irán, es Israel te dice que atentados por la migracion masiva que provocan ellos mientras ellos se dedican a enviar y financiar esos inmigrantes de los que nos advierten sus propios medios. Todo esto basado en medios suyos:

Líderes judíos y diputados se unen para organizar un Shabat por los refugiados sin precedentes en el Reino Unido Voluntarios israelíes están ayudando a los refugiados sirios en Europa…   » ver todo el comentario
2 K 41
#13 Archaic_Abattoir
Lo traduzco: El Mossad está preparando ataques terroristas contra civiles en Europa y le ordena a EEUU que alerte a Europa de que, efectivamente, los va a sufrir.
3 K 38
#7 Suleiman
Inmigración provocada por los EEUU.
1 K 30
#12 senafactual
¿Qué grupo terrorista ha estado financiando y entrenando esta vez la CIA?
2 K 23
Gry #6 Gry
La última vez que los EEUU avisaron de atentados islamistas el ISIS atentó en Rusia y en Irán...
0 K 19
#9 pcmaster
Ya sabéis, no dejéis que los gUSAnos vengan a Europa.
0 K 16
Nokith #11 Nokith
Al primer atentado, quemaremos la embajada de .... Israel.
1 K 15
Io76 #14 Io76
Ya están maquinando algún atentado de falsa bandera estos criminales.
0 K 8
ostiayajoder #15 ostiayajoder
Antes de elecciones en España va a haber un atentado de falsa bandera, entiendo.

En serio: va a pasar.
0 K 8
jadcarpan #5 jadcarpan
Pues viendo que EEUU es un pais de inmigrantes y siempre están a tiros, quizás pueda creermelo :troll: :troll:
0 K 6

menéame