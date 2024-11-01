edición general
7 meneos
16 clics

Un informe de Policía Foral recoge que dos tercios de los delitos en Navarra son cometidos por personas extranjeras

Dos tercios de los delitos en la Comunidad Foral son cometidos por personas extranjeras. El informe incide en que se observa un aumento significativo de detenidos extranjeros, particularmente de países como Marruecos, aunque también de Argelia, Rumanía, Colombia y Perú.

| etiquetas: navarra , delincuencia , policia , informe , extranjeros
6 1 3 K 50 actualidad
8 comentarios
6 1 3 K 50 actualidad
Ferran #1 Ferran
Un informe aislado.
2 K 39
Gotsel #4 Gotsel
#1 y parece que muy muy irrelevante.
1 K 25
#7 surco
#1 A mi no me importa que se diga esto, mientras se diga también que 97 de cada 100 inmigrantes que hay en España no van a cometer un delito en su vida o que necesitamos que vengan 10 millones en los próximos años para mantener el estado del bienestar.
Así que con la foto completa, la conclusión puede ser que hay que gastar mas en políticas de integracuon, y si, también que hay que ser más riguroso con el delito, lo cometa quien lo cometa
0 K 11
cfsr86 #3 cfsr86
El otro tercio son los propios policías, que con el camino que llevamos..., Lo mismo hasta les extorsionaban...
0 K 7
#2 Review
Algún día se para otro criterio para clasificar a los delincuentes?

Se podría clasificar por riesgo de exclusión social, acceso a la educación, niveles de riqueza o pobreza, capacidad crediticia, facilidad de acceso a la vivienda.... Quizá así nos llevamos otra foto y una sorpresa
0 K 7
Gotsel #5 Gotsel
#2 aquello de "la culpa es de la sociedad / sistema" se sigue usando? Como en los 80!
1 K 19
#8 Review
#5 Estoy diciendo que usemos otro filtro:

Qué porcentaje de hombres VS mujeres, por ejemplo?
Por que a ver si se busca un análisis ad hoc de un problema que pueda tener otro origen que no el que los de VOX quieren forzar
0 K 7
BlackDog #6 BlackDog
#2 o se podrían clasificar cuantos de los delincuentes tienen dos ojos y cuantos tienen padres vivos
0 K 6

menéame