Un informe de Policía Foral recoge que dos tercios de los delitos en Navarra son cometidos por personas extranjeras

Dos tercios de los delitos en la Comunidad Foral son cometidos por personas extranjeras. El informe incide en que se observa un aumento significativo de detenidos extranjeros, particularmente de países como Marruecos, aunque también de Argelia, Rumanía, Colombia y Perú.
| etiquetas: navarra , delincuencia , policia , informe , extranjeros
Así que con la foto completa, la conclusión puede ser que hay que gastar mas en políticas de integracuon, y si, también que hay que ser más riguroso con el delito, lo cometa quien lo cometa
Se podría clasificar por riesgo de exclusión social, acceso a la educación, niveles de riqueza o pobreza, capacidad crediticia, facilidad de acceso a la vivienda.... Quizá así nos llevamos otra foto y una sorpresa
Qué porcentaje de hombres VS mujeres, por ejemplo?
Por que a ver si se busca un análisis ad hoc de un problema que pueda tener otro origen que no el que los de VOX quieren forzar