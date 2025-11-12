edición general
La inflación de Argentina desciende hasta el 31,3% interanual en octubre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se ha situado en el 31,3% interanual en octubre, por debajo del 31,8% registrado en septiembre.

Harkon #2 Harkon
uy que bajadón, un 0,5% de un 31,8%, los argentinos están salvados xD
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 La bajada anual es de un 162%  media
Justiciero_Solitario #4 Justiciero_Solitario
Veamoslo en contexto, adjunto gráfica de la variación de la inflación interanual en el ultimo año.  media
#5 miraqueereslinda *
No seas tan corto de miras Harkon. Toma el dato desde que Milei se hizo con la presidencia de Argentina.

La caída de la tasa anual de inflación entre octubre de 2023 y octubre de 2025 ha sido de ≈ 180,1 puntos porcentuales (211,4 % − 31,3 % = 180,1 %).

#4 muestra la gráfica del último año.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#0 Macho ¿Vienes a por más bofetadas de realidad? www.meneame.net/story/unicef-argentina-revelo-fuerte-caida-datos-pobre

¿Que tal paga Milei?
Pertinax #1 Pertinax *
Todos los que alguna vez pensaron que lo de Argentina tiene solución y pudieron, ya se fueron. Y no van a volver.
